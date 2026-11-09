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"Безумная" преподавательница вокала шокировала тренеров "Голоса страны" и поставила Пивоварова на колено. Видео

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 мин
672
"Безумная" преподавательница вокала шокировала тренеров "Голоса страны" и поставила Пивоварова на колено. Видео
"Сумасшедшая" преподавательница вокала шокировала тренеров "Голоса страны"

Одна из самых известных в Украине преподавательниц вокала-инфлюенсеров Елена Украинец зажгла сцену "Голоса страны" своим исполнением хита Скрябина и Натальи Могилевской – "Ти мені не даєш". Певица, которую из-за провокационных видео в сети называют "сумасшедшей", заставила трех судей развернуть свои кресла, но наставником она выбрала только одного человека.

Известный хит преподавательница вокала исполнила в более дерзком и энергичном стиле, созвучном року. Видео выступления появилось на YouTube проекта.

''Безумная'' преподавательница вокала шокировала тренеров ''Голоса страны'' и поставила Пивоварова на колено. Видео

Елена Украинец зажгла сцену "Голоса страны" своим исполнением хита Скрябина и Натальи Могилевской. Источник: кадр из видео

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Первым к Елене Украинец развернулось кресло Натальи Могилевской. Певица слушала ее пение с удовольствием на лице.

Тина Кароль и Артем Пивоваров также показывали, что в восторге от исполнения. И лишь на последних секундах нажали свои красные кнопки и развернули кресла.

''Безумная'' преподавательница вокала шокировала тренеров ''Голоса страны'' и поставила Пивоварова на колено. Видео

Трое судей развернули свои кресла. Источник: кадр из видео

При этом от счастья, что судьи развернулись к ней, и под конец выступления Елена Украинец даже упала на колени, и в этот момент с нее слетела обувь.

Дальше началась борьба судей за участницу. Артем Пивоваров сразу признался, что очень плохо поет и ему "нужен настоящий коуч".

''Безумная'' преподавательница вокала шокировала тренеров ''Голоса страны'' и поставила Пивоварова на колено. Видео

Артем Пивоваров был в восторге. Источник: кадр из видео

"Вот так все мужчины ухаживают: "мне плохо", "дай таблетку от того, от этого", – пошутила в ответ Тина Кароль.

Тогда Пивоваров продолжил: "У меня не было преподавателя. Я учился сам. Мне нужен коуч с мощной энергией, с внутренней уверенностью".

Ему в шутку ответила преподавательница: "Угу. А у вас деньги есть?" – и рассмешила весь зал.

''Безумная'' преподавательница вокала шокировала тренеров ''Голоса страны'' и поставила Пивоварова на колено. Видео

Елена Украинец зажгла сцену. Источник: кадр из видео

Дальше дела в свои руки взяла Тина Кароль. Певица осыпала комплиментами Елену Украинец. "Елена, вы очень профессиональная, прокачанная, крутая музыкантка, крутая учительница. Вы просто включите здесь максимальный уровень, и все будут тянуться к вам. Ну а как это сделать? Понятно, что каждый из нас сможет, и вы сами сможете. Главное – вам не мешать", – сказала артистка.

''Безумная'' преподавательница вокала шокировала тренеров ''Голоса страны'' и поставила Пивоварова на колено. Видео

Елена Украинец даже упала на колени, и в этот момент с нее слетела обувь. Источник: кадр из видео

Наталья Могилевская решила подкупить артистку рассказом об общих ценностях и желаниях: "Мы с вами очень близкие люди по призванию. Я не буду перечислять все те проекты, но я всю жизнь учусь и пою. Моя мечта – создать профессиональный, офигенный, огромный интернат для талантливых детей, чтобы преподаватели из Америки, из Англии преподавали нашим детям. Это моя огромная амбициозная мечта. Давайте вместе создадим такую школу. Давайте не только петь, но и преподавать, петь вместе с учениками. Давайте сделаем что-то невероятное для страны. Ну а ваши туфли уже со мной, вы потихоньку уже перемещаетесь к человеку, который вас хорошо понимает. Я очень сильно вас хочу. Я хочу так, как Кузьма хотел меня в этой песне".

Тогда исполнительница вышла на сцену к преподавательнице и спела вместе с ней драйвовый припев "Ти мені не даєш".

''Безумная'' преподавательница вокала шокировала тренеров ''Голоса страны'' и поставила Пивоварова на колено. Видео

Могилевская вышла на сцену к преподавательнице и спела драйвовый припев. Источник: кадр из видео

В итоге Елена Украинец решила присоединиться к команде Артема Пивоварова. От счастья исполнитель выбежал на сцену и даже встал на одно колено перед певицей.

В частности, перед выступлением исполнительница вспомнила, что давно пыталась построить карьеру певицы, однако из-за перипетий в личной жизни и неуверенности в своих силах забросила это дело. Вместо этого после рождения дочери она начала учить других детей вокалу и нашла себя в этом деле.

''Безумная'' преподавательница вокала шокировала тренеров ''Голоса страны'' и поставила Пивоварова на колено. Видео

От счастья исполнитель выбежал на сцену и встал на одно колено перед певицей. Источник: кадр из видео

"Я не сумасшедшая, я просто очень переживаю за своих учеников", – с улыбкой рассказала Елена Украинец.

Ранее OBOZ.UA писал, что Елена Украинец назвала звезду украинской эстрады, у которой миллионы фанатов, но которая не умеет петь.

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