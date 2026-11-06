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Скандал из-за отмены концерта в день траура: Анна Тринчер с насмешкой отреагировала на драку фанатов

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read2 мин
1,8 т.
Скандал из-за отмены концерта в день траура: Анна Тринчер с насмешкой отреагировала на драку фанатов
Вокруг концерта Анны Тринчер в Кривом Роге разгорелся скандал. Источник: instagram.com/annatrincher_official

Украинская певица Анна Тринчер иронично отреагировала на скандал, который разгорелся вокруг ее концерта в Кривом Роге. В последний момент артистка объявила, что вынуждена изменить дату проведения мероприятия, поскольку в Днепропетровской области был объявлен день траура. Внезапный перенос концерта разозлил фанатов Тринчер, и они даже устроили драку, которую певица, со своей стороны, объяснила сильным желанием людей попасть на ее выступление.

С насмешкой на стычку поклонников Анна Тринчер отреагировала прямо со сцены концерта, а запись короткой речи опубликовала в своем Instagram. Она попыталась немного разрядить напряженную атмосферу на шоу, однако ей удалось успокоить эмоции далеко не всех фанатов.

Скандал из-за отмены концерта в день траура: Анна Тринчер с насмешкой отреагировала на драку фанатов

Анна Тринчер попала в скандал. Источник: instagram.com/annatrincher_official

В начале ролика Анна Тринчер вставила небольшой фрагмент драки, которая произошла во Дворце молодежи и студентов Криворожского национального университета. На ролике можно увидеть, что люди собрались перед дверями учреждения культуры 30 октября, когда был запланирован концерт, но попасть на шоу так и не смогли. Из возмущенной толпы доносились ругательства, а кто-то даже прибегнул к применению физической силы, ведь буквально за несколько часов до начала выяснилось, что мероприятие перенесли на 31 число.

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Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика

Столкновение Тринчер прокомментировала с некоторой иронией: "Я была в шоке. Была драка, чтобы попасть на концерт Анички Тринчер, который сегодня. Вчера его невозможно было провести, вы же понимаете".

Позже артистка отметила, что готовилась к встрече с фанатами из Кривого Рога, ведь осознала: станет "своей среди своих" или драка будет и с ней. Она выучила несколько местных сленговых слов, чем похвасталась во время выступления.

После такого общения с аудиторией в зале звучали аплодисменты, тогда как в комментариях под роликом некоторые поклонники певицы продолжали выражать недовольство. Одна из слушательниц Тринчер отметила, что не смогла прийти на концерт после переноса, из-за чего потеряла 3 000 гривен.

Скандал из-за отмены концерта в день траура: Анна Тринчер с насмешкой отреагировала на драку фанатов

Люди пожаловались, что потеряли деньги после переноса концерта. Источник: Скриншот

В ответ на жалобу артистка заявила, что внезапная смена даты шоу ударила и по финансам ее команды. Она также подчеркнула: при покупке билетов все люди соглашаются с условием, что в случае форс-мажоров, связанных с войной, концерты могут быть перенесены.

Скандал из-за отмены концерта в день траура: Анна Тринчер с насмешкой отреагировала на драку фанатов

Тринчер ответила на упреки в сети. Источник: Скриншот

Ранее OBOZ.UA рассказал, что афишей концерта Анны Тринчер заклеили плакат с фото пропавших без вести Героев. Узнав о скандальной ситуации, артистка вышла на связь и подчеркнула, что приняла все необходимые меры, чтобы баннер с анонсом ее выступления немедленно убрали с этого места.

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