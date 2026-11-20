Семья покойного Майкла Джексона получила тревожные новости: старший брат покойного артиста, 69-летний певец Марлон Джексон, впервые публично рассказал, что уже четыре года борется с раком простаты четвертой стадии. Все это время он не раскрывал диагноз, однако теперь заверил, что после лечения чувствует себя хорошо.

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О болезни участник легендарной группы Jackson 5 рассказал в подкасте Фары Шаммас. По словам музыканта, он перенес операцию по удалению предстательной железы и лучевую терапию. Несмотря на серьезный диагноз, Джексон продолжает вести активный образ жизни и даже выступать на сцене вместе с братьями.

"Я собираюсь сообщить вам новость, о которой вы не знаете. У меня рак уже четыре года. Но не волнуйтесь об этом. Бог сохранил меня. Все прекрасно", – признался артист.

Он также рассказал, что уделяет особое внимание питанию и физической активности. В частности, певец проходит около 6,4 км четыре раза в неделю. Кроме того, еще в 1977 году он отказался от говядины и свинины, а после постановки диагноза исключил из своего рациона сахар.

"Мне уже удалили предстательную железу, я прошел лучевую терапию, и все хорошо. Я внимательно отношусь к тому, что кладу в свое тело, и стараюсь заботиться о себе", – поделился Марлон.

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Музыкант не стал раскрывать подробности течения болезни, однако отметил, что результаты лечения превзошли ожидания медиков. По его словам, даже врач был удивлен тем, насколько хорошо он себя чувствует.

"Даже мой врач сказал: "У вас все гораздо лучше, чем я думал", – пошутил артист.

Марлон Джексон – шестой ребенок в семье Джозефа и Кэтрин Джексон и один из пяти участников оригинального состава The Jackson 5. Вместе с братьями Джеки, Тито, Джермейном и Майклом он приобрел мировую популярность в 1970-х годах. В 1997 году группа вошла в Зал славы рок-н-ролла.

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