Семья Степана Гиги оказалась в центре скандала из-за ''суда'' с одним из артистов: что не так в этой истории и почему шоу-бизнес разделился

Вокруг семьи народного артиста Украины Степана Гиги разгорелся скандал из-за права на исполнение другими певцами обновленной версии его хита "Вівтар". Как заявила FIЇNKA, родственники покойного коллеги пригрозили подать на нее в суд, если она будет петь трек на концертах. Певице сообщили, что по этой причине якобы уже идут разбирательства в правовом поле с другим исполнителем переработанной композиции Никитой Киселевым, однако эта информация оказалась неправдивой.

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Теперь FIЇNKA обвиняет семью Гиги во лжи и хочет добиться прямого объяснения всех заявлений, которые звучали в личном общении. OBOZ.UA расскажет подробности скандала.

Конфликт FIЇNKA с родственниками Степана Гиги

Впервые о натянутых отношениях с семьей народного артиста FIЇNKA заговорила в интервью Славе Демину. Певица рассказала, что получила от родных Степана Гиги предложение исполнить один из его хитов на концерте памяти и с радостью согласилась. Тогда между сторонами сразу сформировалась устная договоренность: FIЇNKA может спеть "Вівтар" исключительно на мероприятии, без права на последующий релиз.

Однако артистка увидела, что обновленное звучание легендарного хита привлекло бешеное внимание аудитории, поэтому решила снять под него один ролик в TikTok. Видео мгновенно "завирусилось" в сети, после чего она обратилась к семье Гиги с предложением.

"Давайте выпустим песню, потому что, когда концерт выйдет в эфир, люди все равно вырежут этот кусок, и кто-то другой будет на нем зарабатывать. Давайте разделим роялти 50 на 50 и будем жить эту жизнь. Они согласились. Но мне сказали, что выпустить можно, а исполнять на концертах – нет", – рассказала знаменитость.

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В то же время FIЇNKA начала замечать, что Никита Киселев, который тоже перепел "Вівтар", не ограничивает себя в исполнении трека. Он выпустил клип на композицию и пел ее на концертах, что показалось артистке странным. FIЇNKA затронула эту тему в разговоре с семьей Гиги и в ответ услышала: "Мне сказали, что они подали на него в суд за использование песни. То есть мне нельзя ее использовать, потому что и на меня подадут в суд".

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Певица строго придерживалась этого запрета и лишь однажды решила отступить от договоренности, после чего ее менеджеру позвонили родственники Степана Гиги. FIЇNKA обвинили в нарушении договоренности.

Позиция Киселева

История артистки быстро разлетелась по сети, поэтому Никита Киселев решил поделиться собственной версией инцидента. Как сообщил исполнитель в своем Instagram, сейчас у него нет никаких юридических проблем из-за исполнения хита "Вівтар".

"Все необходимые документы подписаны с правообладателем. Использование песни оформлено документально и осуществляется официально, с соблюдением всех согласованных условий. Релиз состоялся через лейбл, на котором при жизни публиковался Степан, а весь процесс сопровождался постоянной коммуникацией с юристами. Мы также проверили информацию о суде: по имеющимся у нас данным, по состоянию на сегодня судебные разбирательства из-за использования мной песни "Вівтар" не открыты и не могут быть", – подчеркнул Киселев.

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Этот пост вызвал у FIЇNKA еще больше возмущения, поскольку она почувствовала себя ужасно обманутой: "Менеджмент Гиги, зачем говорить мне, что вы подали в суд на Никиту? Чтобы эта информация от меня не разошлась по нашему шоу-бизнесу? Не вышло! Вы сознательно ввели меня в заблуждение, надеясь, что эта информация не станет публичной. Стала. Пусть все несется. Я чувствую себя обманутой, потому что я действительно искренне сдержала свое обещание. А вы нагло меня обманывали. Зачем?".

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Комментарий Николаса Кармы по поводу инцидента

На защиту FIЇNKA в громкой ситуации встал блогер Николас Карма. Он сообщил, что разговаривал с семьей Степана Гиги о получении прав на официальный релиз обновленной версии песни "Достигають вишні". Во время беседы дочь артиста Квитослава также говорила о судебной тяжбе с Киселевым.

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"Квитослава мне позвонила и сказала, что песня им понравилась и они хотят дать мне разрешение на ее релиз, но позже, потому что сейчас они будут решать судебные вопросы с Никитой. А подают в суд на Никиту из-за того, что он незаконно выпустил песню "Вівтар" и исполняет ее на концертах. И через какое-то время вернутся к моему вопросу, чтобы мы все-таки смогли выпустить песню", – поделился блогер.

По словам Кармы, этот разговор состоялся еще в мае, а когда он попытался снова поднять соответствующий вопрос, столкнулся с полным игнорированием.

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