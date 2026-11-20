Популярная украинская певица KOLA, настоящее имя которой Анастасия Прудиус, прошла путь от бэк-вокалистки телешоу "Танцы со звездами" и участницы "Голоса страны" до сольных концертов во Дворце спорта и места в жюри культового шоу "Фабрика звезд". С началом полномасштабной войны творчество исполнительницы нашло сильный отклик у миллионов украинцев, а сама певица отмечала, что именно эти события подтолкнули ее к написанию глубоких песен.

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В интервью OBOZ.UA KOLA откровенно рассказала, на что сегодня живут украинские артисты, чем нынешние "фабриканты" отличаются от предыдущих и существует ли на самом деле дружба в шоу-бизнесе. Также звезда поделилась, почему больше не отвечает хейтерам, рассказала о своем первом опыте съемок в фильме "Крашанка 2.0. Квантовый парадокс" и о том, за что больше всего уважает израильтян.

– Настя, вы продолжаете приятно удивлять украинцев сменой имиджа. В прошлом году вышел немного провокационный музыкальный клип "Говорили", а в этом году – отчасти "вампирский стиль" в клипе "Каблучка" и "рокерская", сексуальная "Пит-стоп". Как решаетесь на такие эксперименты? Ведь большинство поклонников привыкли к вашей романтической лирике.

– Я не воспринимаю это как смену имиджа, а просто позволяю себе быть разной. У меня очень пластичный голос, я могу петь в разных стилях, и мне интересно исследовать себя, пробовать что-то новое. Не хочу ограничиваться только романтическими песнями, хотя я очень люблю их, и они всегда будут частью меня. Мне кажется, что у всех нас много разных сторон, просто мы не всегда позволяем себе их показывать.

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Это хорошо чувствуется и в моем новом альбоме "Диван рожевого кольору", который выйдет 20 ноября. В него войдут 14 песен об отношениях, очень разных по настроению: где-то больше нежности, где-то – боли или страсти, а где-то хочется немного похулиганить. Мне было интересно показать, насколько разными мы бываем в любви и сколько всего можем чувствовать. Поэтому этот альбом тоже в некоторой степени о том, что я не хочу загонять себя в какие-то рамки.

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– Вы прошли путь от бэк-вокалистки телешоу "Танці з зірками" и участницы "Голосу країни" до масштабных сольных концертов во Дворце спорта. Что вы почувствовали, когда поняли, что теперь люди покупают билеты именно на ваше имя?

– Я до сих пор иногда не могу в это поверить. Серьезно! Я помню, сколько всего было до этого: отказы, моменты, когда я не понимала, получится ли вообще что-то, когда приходилось искать в себе силы, чтобы продолжать. Поэтому для меня это огромное счастье. Я понимаю, что за всем этим стоят годы работы, и страшно уважаю себя за то, что не сдалась.

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Когда видишь полный зал людей, которые пришли послушать именно твои песни, – это очень особенное чувство. Ты понимаешь, что твоя музыка кому-то нужна, что она стала частью чьих-то историй. И за это я очень благодарна. Это вдохновляет идти дальше и продолжать.

– Вы рассказывали, что концерт не окупился из-за очень высокой стоимости организации. Основатель МУР Александр Хоменко делился на своей странице в Instagram, что даже 90 процентов проданных билетов не покрывают расходы, а концерты в небольших городах вообще проходят в минус. На что тогда живут артисты? Только на прослушивания?

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– Нет, конечно, не только на прослушиваниях. Есть коммерческие выступления, концерты, хотя сейчас с этим стало сложно. Летом были фестивали, есть также разные рекламные интеграции. У каждого артиста своя ситуация, своя команда, свои расходы. И то, что ты видишь на сцене, – лишь часть всего процесса.

Мой концерт в Дворце спорта был очень дорогим. Я вкладывала собственные сбережения, подключался наш концертный директор, а деньги от продажи билетов шли на покрытие расходов. Я знала, что он может не окупиться, но для меня было важно реализовать это шоу. Конечно, хочется,чтобы твоя работа приносила не только эмоциональное, но и финансовое удовлетворение. Но иногда ты вкладываешься во что-то, что для тебя намного больше, чем просто заработок.

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– В свое время именно Тина Кароль посоветовала вам попробовать свои силы на "Голосе страны", а Ирина Билык призвала своих поклонников поддержать ваш релиз, когда вы столкнулись с препятствиями в его распространении. Так все-таки, существует ли в украинском шоу-бизнесе дружба или хотя бы взаимная поддержка?

– Как сказал один известный человек: "В шоу-бизнесе все друг друга ненавидят, но вот парадокс – почему-то все Колу любят". Так что буду говорить за себя: я считаю, что у меня есть друзья среди коллег, и их много! Я уважаю путь каждого, всегда поддерживаю и очень благодарна за совет, доброе слово и поддержку. Иногда даже одно доброе слово или маленький поступок могут очень многое изменить. Я и сама хочу быть таким человеком для других. Мне кажется, что когда человек уже чего-то достиг, ему вовсе не обязательно закрываться от других и бояться, что кто-то займет его место.

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– Кто ваш краш в отечественном шоу-бизнесе, как сегодня модно говорить?

– Если говорить об артисте, которым я очень восхищаюсь, то это MONATIK. Мне нравится его энергия, его отношение к музыке и то, как он работает со сценой. Он очень талантливый и в то же время невероятно трудолюбивый. Я вообще люблю людей, которые не стоят на месте и постоянно ищут что-то новое в своем деле.

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Также очень нравится YAKTAK – он пример системности, верности себе, своим жизненным ценностям и музыке. А еще очень люблю Наталью Могилевскую: она для меня – живая легенда!

– На украинском телевидении состоялся перезапуск "Фабрики звезд", где вы успели побывать в кресле жюри. Помните, за кого болели среди тогдашних "фабрикантов"? Как вы думаете, чем сегодняшняя "Фабрика" отличается от предыдущих?

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– Я всегда была фанаткой "Фабрики звезд", сама приходила на кастинг, потому что очень хотела стать участницей и смотрела каждый выпуск! Тогда еще не было Instagram, и все было совсем по-другому: увидеть и узнать о жизни, творческом пути, характере "фабриканта" можно было исключительно по телевизору.

Сегодня новые "фабриканты" находятся под постоянным прицелом камер, соцсетей, где их обсуждают с ног до головы, и в таких условиях действительно очень сложно держать удар! Как я уже говорила в самом шоу – вся эта "Фабрика" проходит вживую, плюс каждый "фабрикант" не просто круто поет, но еще и пишет собственные песни. Считаю это большим бонусом, ведь артиста артистом делают его собственные песни.

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Если честно, когда осознаю, что DANTES, МамаRika, Ева Бушмина, Дима Каднай когда-то были моими кумирами, а теперь я лично знакома с ними и общаюсь, то иногда не верю в это. Лично я была ярой фанаткой Стаса Шуринса и Алексея Матиаса. Думаю, что из "фабрикантов", которые сейчас участвуют в новой "Фабрике", вырастут очень классные артисты со своими невероятными песнями.

– В интервью певица Всюдисвоя рассказывала, чем именно вы ей запомнились. Она вспомнила ваше выступление на "Х-Факторе" в 2013 году, когда вы исполняли "Цветы в волосах" группы "Бумбокс" и даже не попали в эфир. Однако то, как вы пели, впечатлило Игоря Кондратюка. Какие советы вы дали бы тем, кто только начинает свой музыкальный путь?

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– Я бы хотела посоветовать им не сдаваться. Но понимаю, что это звучит очень просто, когда ты уже прошел определенный путь. Ведь на самом деле бывают моменты, когда ты устаешь, когда тебе отказывают, когда смотришь на других и думаешь, что ничего не получится. Я сама через это проходила. У меня не было такого, что я пришла на кастинг, меня сразу заметили и жизнь мгновенно изменилась. Было много работы, множество попыток и немало неудач. Но я невероятно рада, что не остановилась.

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Также я бы посоветовала не пытаться стать кем-то другим, чтобы понравиться людям. Нужно учиться, развиваться, работать над собой, но при этом оставаться собой. Что это значит? Почувствовать свое сердце. Если ты что-то делаешь и тебе хорошо внутри – это точно твое! И не сравнивать свой путь с чужим. У каждого свое время. Главное – понять, кто ты, чего ты на самом деле хочешь, и продолжать идти.

– Вам не раз приходилось сталкиваться с серьезными проблемами со здоровьем, которые влияли на голос и возможность выступать. Каково это – понимать, что физически не можете петь?

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– Это очень страшно для человека, который живет музыкой. Особенно когда у тебя запланированы выступления, люди купили билеты, команда готовится, а ты физически не можешь сделать то, ради чего все собрались. В такие моменты очень хочется верить, что еще немного – и все пройдет, что ты сможешь выйти на сцену. Но надо уметь останавливаться и слышать свой организм. Я очень люблю свою работу, иногда настолько, что забываю о себе. И этому мне приходится учиться – не доводить себя до состояния, когда тело уже буквально говорит, что хватит.

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Конечно, я переживала за концерты и за то, смогу ли быстро восстановиться. Но здоровье важнее. Я хочу петь еще много лет, поэтому должна беречь себя.

– Я заметила, что вы лайкаете комментарии своих поклонников, а некоторым даже отвечаете. Отвечаете ли вы хейтерам? И вообще, как вы к ним относитесь?

– Я очень люблю общаться со своими слушателями, потому что для меня это не просто люди, которые слушают мои песни, – это моя музыкальная семья! Они делятся своими историями, пишут, что чувствуют, когда слышат определенные слова, и это для меня очень ценно. Если я могу ответить или просто поставить лайк, я всегда это делаю!

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Что касается хейта, то раньше я могла гораздо сильнее реагировать на какие-то слова. Я эмоциональный человек, и мне не всегда легко просто пройти мимо. Со временем начинаешь понимать, что не каждое мнение о тебе должно становиться твоей проблемой. Я не хочу тратить все свое время на то, чтобы кому-то что-то доказывать. У меня есть моя музыка, мои близкие, моя работа, моя жизнь. И мои близкие точно знают, кто я. А они у меня все невероятные!

Конечно, к конструктивной критике я прислушиваюсь, потому что не считаю себя человеком, который все делает идеально. Но когда человек просто хочет оскорбить, я не вижу смысла вступать с ним в спор. Не всем должно нравиться то, что я делаю, и это совершенно нормально.

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– Ваша концертный директор по совместительству еще и близкая подруга. Как вам удается не смешивать работу с личным и находить баланс? Ведь иногда именно из-за рабочих разногласий рушатся отношения.

– Мне кажется, здесь все держится на доверии. Мы давно знаем друг друга, и нас связывают не только рабочие отношения. Но мы также понимаем, что у каждой есть своя зона ответственности. В работе бывают разные ситуации, иногда мы можем не соглашаться друг с другом, но это не значит, что мы перестаем быть близкими людьми.

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Я вообще очень ценю людей, которые давно рядом со мной. Для меня важно, чтобы рядом были те, кому я могу доверять и с кем могу быть собой. Конечно, любые отношения требуют работы, и дружба – не исключение. Но если люди важны друг другу, то всегда можно найти решение.

– Мне очень импонирует ваша мама. Вы уже написали ироничную песню Salut papa отцу, который бросил вас в детстве. Не планируете ли посвятить песню ей и всем женщинам, которые самостоятельно и достойно вырастили своих детей?

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– Я постоянно об этом думаю… У меня есть песня о маме, но пока она живет только в моем Instagram. Я бы очень хотела посвятить ей отдельную песню или спеть от имени мамы своему ребенку. Моя мама очень многое для меня сделала, и я ей за это благодарна. Она всегда была рядом, поддерживала меня и многому научила. Я даже в своих интервью рассказывала, что многое переняла у нее, в том числе и в уходе за собой.

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Salut papa – очень знаковая песня для меня. Благодаря ей я проделала большую работу в отношениях с отцом. Конечно, он не вышел на связь и все остальное. Но, исполняя эту композицию каждый раз на сцене, я чувствовала, как отпускаю ту боль, которой, как мне казалось, во мне уже нет.

– Несколько лет назад вы договорились с мужем, что он учит украинский, а вы – иврит. Удалось ли воплотить задуманное в жизнь? Не думали написать песню на иврите?

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– Мы действительно договаривались об этом (улыбается). Мне хотелось выучить его язык, а ему – лучше знать украинский. Для нас это важно, ведь мы из разных стран, у нас разный опыт, и мне интересно узнавать его мир не только через него самого, но и через язык и культуру. Он до сих пор занимается с учителем, но часто пропускает занятия, поэтому украинский у него не идеальный.

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Могу ли я уже сказать, что свободно говорю на иврите? Конечно, нет! У меня было всего примерно 15 занятий. Это язык, который требует времени и постоянной практики. Да что тут говорить… Чтобы его выучить, мне нужно хотя бы какое-то время пожить в языковой среде, а я приезжаю туда раз в три месяца и максимум на 10–15 дней. Но желание у меня есть.

Что касается песни на иврите, я бы очень хотела ее записать! Это фантастически красивый язык, а какие у них песни… Просто фантастика! Очень красивые гармонии и мелодии. Я бы еще очень хотела записать фит с Noga Erez (известная израильская певица. – Ред.). Я писала ей, еще когда у нас было одинаковое количество подписчиков, но пока она меня не заметила (смеется).

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– Насколько вам близки менталитет израильтян и их традиции?

– Я очень люблю Израиль. За людей, за свободу, за честность и отсутствие коррупции. За веру в свою страну, за огромную любовь к ней, за традиции и молитвы. Это фантастическая страна, которая объединяет в себе очень много разных людей, разных национальностей, языков, культур, но каким-то чудом им удается быть единым целым.

Мой муж по менталитету настоящий иностранец, хоть и родом из Украины, а все его установки, паттерны, привычки – израильские. И мне это очень нравится. Здесь мужчины очень уважают женщин, семейные ценности и семью. Так что Израиль – классная страна. К сожалению, я провожу здесь лишь 20 процентов своего времени в году, поэтому не могу сказать, что мы уже очень тесно познакомились. Но хочу и дальше открывать ее для себя.

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– Расскажите о вашем недавнем опыте в фильме режиссера Тараса Дудара "Крашанка 2.0. Квантовый парадокс", где вашими партнерами были Станислав Боклан, Олеся Жураковская и другие.

– Это мой первый опыт в кино, и я очень рада, что он у меня появился. Я давно хотела попробовать себя в актерстве, поэтому, когда мне предложили сняться в "Крашанке 2.0," с удовольствием согласилась.

На самом деле все оказалось намного легче, чем я себе представляла. Было много дублей, реплики мы разбивали на части, но самое главное – я играла саму себя. Думаю, если бы пришлось воплощать совсем другого человека, было бы значительно сложнее.

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Мне очень понравилась атмосфера на площадке, команда и сам процесс. Это совсем другой опыт, чем музыка, но мне было интересно попробовать себя в новой роли. К тому же, в фильме звучат мои песни, так что музыка тоже стала частью этой истории. Я благодарна за такую возможность и теперь еще больше хочу попробовать себя в кино.

– Несколько лет подряд вы побеждали на музыкальной национальной премии YUNA. Вы – топовая певица, у которой хит за хитом, звездные дуэты, даже с иностранными артистами. Чувствуете ли вы, что находитесь на пике славы? Достигли всего, о чем мечтали или даже боялись мечтать?

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– Скажу вам честно: внутри мне кажется, что я еще ничего не достигла. У меня иногда, как у рыбки Дори: новый день – новые мысли, новые цели. Если гордиться достижениями, мнекажется, так можно потерять себя, но ценить их нужно обязательно! С этим есть проблемы. Я сейчас учусь принимать и видеть свои достижения, а не просто всегда нестись вперед.

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Например, я очень жду выхода альбома "Диван рожевого кольору". Для меня это важная работа, в которую я вложила много сил, и я учусь хвалить себя за это! Конечно, я вижу, что многое изменилось, что моя музыка находит отклик у людей, что я могу давать большие концерты, выпускать альбомы, сотрудничать с артистами, которыми восхищаюсь. И все это – то, о чем я когда-то мечтала. Но у меня постоянно появляются новые желания, я хочу продолжать развиваться, пробовать новые форматы, создавать музыку, которая будет жить долго. И, конечно, хочу, чтобы у моих близких все было хорошо. Для меня это не менее важно, чем любые профессиональные достижения.

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