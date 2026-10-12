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Шевченко мечтал о семье, а она изменила: как выглядит могила последней возлюбленной "Кобзаря" Ликерии Полусмак в Каневе

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
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Шевченко мечтал о семье, а она изменила: как выглядит могила последней возлюбленной "Кобзаря" Ликерии Полусмак в Каневе
Как выглядит могила Ликерии Полусмак

В Каневе Черкасской области сохранилась могила Ликерии Полусмак – женщины, на которой легендарный поэт Тарас Шевченко хотел жениться, но так и не создал семью. На каменной плите нет ни портрета, ни пышного убранства – лишь надпись о том, что здесь похоронена невеста писателя, и строки из его стихотворения, посвященного несчастной любви.

Фотографию могилы опубликовали в Instagram. На снимке видна простая каменная плита со срезанным углом, возле которой стоят выгоревшие пластиковые цветы. История Ликерии Полусмак связана с последней попыткой Шевченко обрести личное счастье: он мечтал о собственном доме в Украине, саду и детях, однако их отношения закончились разрывом еще до свадьбы.

На памятнике высечено: "Здесь похоронена невеста Т. Г. Шевченко. Ликера Ивановна Полусмакова. 1840–1917". Ниже приведены строки из стихотворения "Барвинок цвел и зеленел", которое поэт написал после расставания с возлюбленной.

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Шевченко мечтал о семье, а она изменила: как выглядит могила последней возлюбленной ''Кобзаря'' Ликерии Полусмак в Каневе

Ликерию похоронили на кладбище на улице Сельце. Источник: instagram.com/markbats2

"Потоптал веселые цветы, разбил… Заморозил… Жаль того барвиночка. И жаль рассвета!" – говорится в стихотворении, ставшем одной из самых известных поэтических реакций Шевченко на эту любовную драму.

Ликерию похоронили на кладбище на улице Сельце. Хотя женщина, по имеющимся сведениям, хотела покоиться поближе к Чернечей горе, где похоронен Шевченко, ее последнюю волю не исполнили.

Долгое время место захоронения Полусмак оставалось неизвестным. В 1982 году исследовательница Зинаида Тарахан-Береза разыскала могилу с помощью местного жителя Павла Бондаренко. В детстве Ликерия спасла его, а его родители были похоронены рядом с ней.

В 1989 году на могиле установили новый памятник с надписью о том, что здесь похоронена невеста Тараса Шевченко.

Шевченко мечтал о семье, а она изменила: как выглядит могила последней возлюбленной ''Кобзаря'' Ликерии Полусмак в Каневе

Портрет Ликерии Полусмак

История любви Тараса Шевченко и Ликерии Полусмак

Тарас Шевченко познакомился с Ликерией Полусмак в июне 1860 года в Стрельне под Санкт-Петербургом (Российская империя). Поэту тогда было 46 лет, а девушке – около 20. Она происходила из семьи крепостных и работала служанкой у знакомых художника. Впоследствии Ликерия получила волю.

Шевченко всерьез настроился на брак и не скрывал своих намерений. Он нарисовал портрет избранницы, дарил ей одежду, обувь, украшения. Поэт представлял их будущее в Украине, где они будут жить в собственном доме и вести хозяйство.

Однако свадьба так и не состоялась. Сватовство, запланированное на конец июля 1860 года, не состоялось, а уже в сентябре влюбленные расстались. Современники поэта обвиняли Ликерию в многочисленных изменах и легкомыслии. Однако на их отношения также могло повлиять окружение Шевченко, которое не одобряло его выбор.

Шевченко мечтал о семье, а она изменила: как выглядит могила последней возлюбленной ''Кобзаря'' Ликерии Полусмак в Каневе

Поэт представлял их будущее в Украине, где они будут жить в собственном доме и вести хозяйство. Источник: kobzar.ua/wikimedia.org

После расставания с поэтом Ликерия Полусмак вышла замуж за парикмахера Яковлева. Она работала швеей. После смерти мужа в 1904 году женщина переехала в Канев, где часто посещала могилу Шевченко.

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