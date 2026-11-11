Каждую весну детей откапывали из-под снега, а директора избили: Скрипка поделился ужасными воспоминаниями об ''элитной'' российской школе

Музыкант Олег Скрипка вспомнил жуткие случаи из своего детства на севере России – в российском городе Кировске (бывшем Хибиногорске), где даже ученики так называемой элитной школы жили под постоянной угрозой насилия. По его словам, бывшие осужденные возвращались в учебное заведение после колонии и устанавливали там собственные криминальные порядки, а каждый год в городе случались смерти детей.

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Артист рассказал в интервью Василию Тимошенко, что старшеклассники терроризировали других учеников, требовали деньги и жестоко избивали тех, кто попадался им на глаза. Доставалось даже учителям: однажды нападавшие избили директора школы, который пытался сделать им замечание.

Музыкант учился в школе в Кировске, которая считалась престижной, однако, как выяснилось, ее статус никак не гарантировал детям безопасность. По словам Скрипки, в его класс приходили ученики, уже отбывшие наказание в колонии. Они были на два года старше сверстников и переносили тюремную иерархию в школу, создавая собственную систему подчинения и запугивания.

"Они после колонии строили структуру, как на зоне. У них там были свои пацаны. И они эту структуру переносили в школу. У них были свои шнири, которые им помогали, и они терроризировали всех детей. Это было в нашей "элитной" школе. Я не знаю, что происходило в других", – рассказал музыкант.

Скрипка вспомнил и случай с девятиклассником, который приходил в школу с большим ножом-"финкой" и татуировками. Во время урока, когда учитель предложил ученику ответить на вопрос, парень достал нож и приставил его к животу другого воспитанника, приказав молчать. Тот не осмелился возразить и получил плохую оценку.

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Опасность подстерегала школьников и после уроков. Из-за короткого светового дня зимой на севере России дети старались как можно быстрее уйти из школы, ведь старшие подростки собирались группами по пять-семь человек и поджидали тех, кто выходил один.

"Лучшее, что они могли сделать, – просто забрать деньги. А так они, в принципе, очень сильно били. Развлекались. У нас за год была одна-две смерти. Закапывали в снег, а потом весной откапывали. Реально жесть", – поделился артист.

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Не менее красноречивую историю Скрипка рассказал и о директоре учреждения – интеллигентном учителе физики, который делал замечания несовершеннолетним курильщикам. Однажды педагог поднялся по пожарной лестнице на верхний этаж и застал там учеников восьмого-девятого классов, которые, предположил музыкант, курили марихуану. Когда мужчина сделал им замечание, подростки избили его.

"Он ходил с фингалом. Думаю, эти чуваки курили траву на черном ходу. Они сидели на верхних этажах, а он поднялся наверх, застукал их там и сделал замечание. А они ему дали в дыню, он сильно избился. После этого он все же отправил одного парня в колонию", – вспомнил Скрипка, уточнив, что подробности нападения в свое время узнал по слухам.

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Сам музыкант также не раз сталкивался с агрессией сверстников. Он рассказал, что был невысокого роста, но физически сильным, хорошо учился и не принадлежал к компаниям, имевшим влияние в школе. Из-за этого у него часто возникали конфликты с подростками, которые пытались отобрать деньги.

Скрипка признался, что с детства усвоил несколько правил выживания в опасной среде. Если можно убежать от нападавших – нужно бежать, не колеблясь. Если же такой возможности нет, важно быстро определить лидера группы и "вырубить" его.

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Этот опыт артист вспомнил и в контексте полномасштабной войны России против Украины. Он провел параллель между поведением школьных обидчиков и россиянами, заявив, что с агрессором не стоит вступать в бесплодные переговоры. По его мнению, нужно быстро определить главного и нейтрализовать угрозу.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Олег Скрипка сделал заявление о беженцах и Советском Союзе, который до сих пор существует.