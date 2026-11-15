''Каждый день пытаются убить'': звезда ''Квартала 95'' Кирилл Ганин рассказал о самом большом страхе и особом подарке от командира

Актер и комик проектов "Квартала 95" Кирилл Ганин с позывным "Каб", который почти год служит в рядах Вооруженных сил Украины, признался, что больше всего на войне его тревожит то, что жизнь всегда висит на волоске. В то же время рядом с этим страхом стоит особый подарок от его первого командира – нож, который он до сих пор носит с собой и бережет как зеницу ока.

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Актер поделился воспоминаниями о военном опыте в интервью Viva!. За это время он побывал на Донбассе, где провел около четырех месяцев, и, по собственному признанию, переосмыслил многие вещи.

"Я переоценил жизнь. Кроме того, с появлением военного билета стал более уверенным в себе", – поделился актер.

После мобилизации Ганин отправился сразу на Донбасс. Говоря о жизни на фронте, комик с юмором описал одну из главных опасностей, к которой приходится привыкать военным.

"Вся эта движуха на природе с мужиками очень классная. Единственное, что волнует, – что тебя каждый день пытаются убить", – сказал Кирилл.

Особое место среди воспоминаний о службе занимает подарок от первого командира. Мужчина вручил актеру нож, который тот с тех пор постоянно носит с собой.

По словам Ганина, такая традиция существовала в его первой воинской части, однако подаренная вещь стала для него чем-то гораздо большим, чем просто элементом снаряжения. Артист очень дорожит ею и хранит как память о людях, с которыми служил.

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Ганин также вспомнил, как в начале полномасштабного вторжения не мог попасть в войска. Он неоднократно обращался к командирам, однако те сомневались, справится ли мужчина с военной службой.

"Еще в начале полномасштабной войны меня не брали на службу. Не скажу, что это было со словами: "Нет, все, иди отсюда, ты нам не нужен". Но многие командиры, к которым я приходил, смотрели на меня и понимали, что боец из меня никакой. Будем откровенны: я не худенький. Поэтому одной из причин называли и это", – вспомнил артист.

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Позже для него нашлись должности, на которых он мог быть полезен. Однако свою знаменитость он не раскрывает.

Напомним, об официальном вступлении в ряды ВСУ Ганин сообщил в декабре 2025 года. Тогда он подтвердил, что после нескольких неудачных попыток все же присоединился к армии. До этого актер дважды пытался добровольно мобилизоваться, однако его не брали на службу.

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