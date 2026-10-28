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"Что вы сделали, диванные критики?" Камалия грубо объяснила, почему одела военную форму для видео и устроила перепалку в сети

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read2 мин
1,2 т.
"Что вы сделали, диванные критики?" Камалия грубо объяснила, почему одела военную форму для видео и устроила перепалку в сети
Камалия прокомментировала скандал с видео в военной форме

Украинская певица Камалия резко отреагировала на хейт, с которым столкнулась после публикации видео на бронеавтомобиле в военной форме. Артистка заявила, что имела полное право одеть соответствующий наряд, поскольку она волонтер, а критикам посоветовала поехать к нашим защитникам и оказать помощь, вместо того чтобы травить ее в сети.

Ответ на негатив Камалия опубликовала в комментариях к скандальному ролику в соцсети Instagram. Исполнительница совсем не сдерживала эмоций и даже обратилась к аудитории с ругательствами, чем навлекла на себя еще больше критики.

"Какие вы, с*ка, все эксперты! А не хотели бы поехать к нашим защитникам, поддержать, помочь?! Что вы сделали, диванные критики? Я не просто певица, я военный волонтер и имею право, когда еду к военным, одевать форму! А в чем еще мне там с ними бегать?! Одеть концертное платье и каблуки? И военная форма – это еще и безопасность в лесу! Тем более у меня волонтерские шевроны и шевроны подопечной бригады (речь идет о 2-м механизированном батальоне "Бісова дюжина" 12 ОВМБр. – Ред.)", – написала певица.

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''Что вы сделали, диванные критики?'' Камалия грубо объяснила, почему одела военную форму для видео и устроила перепалку в сети

Камалия ответила на критику. Источник: Скриншот

Такой грубый ответ Камалии спровоцировал еще больше возмущения в сети. Артистку раскритиковали за неуместный выбор слов: мол, она назвала "с*ками" и "диванными критиками" людей, чьи родные с большой вероятностью сейчас могут служить в рядах ВСУ.

''Что вы сделали, диванные критики?'' Камалия грубо объяснила, почему одела военную форму для видео и устроила перепалку в сети

Ответ артистки еще сильнее разозлил сеть. Источник: Скриншот

Однако знаменитость не оставила такие упреки без реакции. Как отметила Камалия, грубую лексику она использовала не в адрес людей, а лишь чтобы выразить эмоции. К этому исполнительницу подтолкнуло то, что несколько дней назад она опубликовала сбор средств на помощь военным, на который якобы никто не перечислил ни гривны.

''Что вы сделали, диванные критики?'' Камалия грубо объяснила, почему одела военную форму для видео и устроила перепалку в сети

Знаменитость поспорила с аудиторией. Источник: Скриншот

Да и на этом перепалка в комментариях не закончилась. Пользователи сети дали понять Камалии, что ни у кого нет претензий к ее волонтерской деятельности, а хейт касается именно содержания видео. Помимо того, что звезда предстала перед камерой в военной форме, украинцев разозлило и то, что для ролика она выбрала трек "Самбука". В песне звучат строки "Больше твои руки не коснутся, к сожалению" и "Не горюй, не гони, не живи, если ты не живой", из-за чего запись многие расценили как насмешку над трагедией.

"Песня о любви! То, что вы услышали, запустило ваше воображение, ваш триггер! Парням очень нравится эта песня, и они сами захотели снять под нее видео!", – ответила певица.

''Что вы сделали, диванные критики?'' Камалия грубо объяснила, почему одела военную форму для видео и устроила перепалку в сети

Камалия объяснила выбор песни для видео. Источник: Скриншот

Ранее OBOZ.UA рассказал, что дети Степана Гиги впервые прокомментировали конфликт вокруг его имени и объяснили, почему возникло недоразумение с артистами.

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