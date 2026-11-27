Актер Вячеслав Хостикоев, сын народной артистки Украины Натальи Сумской, похудел на 35 килограммов. Из-за заметного изменения внешности мужчина даже столкнулся с предположениями в сети, что причиной потери веса могли стать проблемы со здоровьем. Однако сам он уверяет: это результат постепенных изменений, происходивших в течение трех лет.

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О трансформации артист рассказал в интервью TSUKORUA. По его словам, сейчас он переживает период переосмысления себя, который отразился на внешности. В частности, Хостикоев сменил имидж и сбросил 35 килограммов.

Ведущая обратила внимание на реакцию людей, которые увидели его после длительного перерыва. Некоторые комментаторы предположили, что настолько заметное похудение может свидетельствовать о болезни. Однако Вячеслав не согласился с такими выводами и отметил, что люди часто не учитывают, сколько времени на самом деле длились изменения.

"Что это за комментарий? Обязательно, если человек изменился, сбросил вес, значит, с ним что-то не так. Умирает, наверное! Это смешно, конечно, пусть люди говорят. Но, я же говорю, это наоборот, когда человек приходит в форму, я никогда не скажу, что там что-то плохо", – ответил артист.

Хостикоев объяснил, что на протяжении последних трех лет постепенно менялся, однако раньше почти не появлялся на публике. Поэтому для тех, кто долго его не видел, новая внешность стала неожиданностью. Теперь же актер чаще выходит в свет и появляется на публичных мероприятиях.

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В частности, актер рассказал, как на его похудение реагирует звездная мама. Наталия Сумская, похоже, считает, что сын слишком увлекся работой над формой, поэтому каждый раз пытается накормить его домашними блюдами. В частности, готовит котлеты и просит не оставаться голодным.

"Конечно, мама говорит: "Что ты натворил?! Это слишком, это слишком! На, поешь". Каждый спектакль, когда я прихожу, она говорит: "Поешь. Смотри, я тебе котлетки приготовила. Поешь, пожалуйста. Нет, ну так нельзя, голодным быть нельзя". А я ей отвечаю: "Ну, мам, нельзя. Я же держу форму". Это все очень мило, это все очень тепло, очень приятно", – поделился актер.

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