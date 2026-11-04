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Еще один известный актер мобилизовался в ВСУ после пропажи без вести коллеги: кем в армии стал звезда "Киллхауса" Капустин

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read2 мин
3,0 т.
Еще один известный актер мобилизовался в ВСУ после пропажи без вести коллеги: кем в армии стал звезда "Киллхауса" Капустин
Денис Капустин пополнил ряды ВСУ

Актер и режиссер Денис Капустин стал военнослужащим Вооруженных Сил Украины. Он мобилизовался после завершения съемок экшн-фильма "Киллхаус", где сыграл командира ударных БПЛА. Как призналась знаменитость, решающую роль в его решении сыграло болезненное личное событие – после одного из первых боевых выходов без вести пропал его друг, звезда фильмов "Буча", "Запах поля" и "В поисках Сковороды" Никон Федотов.

За несколько месяцев до этого погиб коллега актера Алексей Самойленко, который с начала большой войны служил в рядах "Азова", и эти обстоятельства заставили Капустина осознать, что он должен стать частью войска. Об этом звезда "Киллхауса" рассказал в интервью NV.

"До этого у меня было ощущение, будто мои коллеги защищают нас, поэтому у меня есть время заняться карьерой, своей жизнью, профессией. Алексей умер, а примерно через три месяца пропал без вести Никон. Тогда шли съемки, и у меня уже бурлили эти мысли (о мобилизации. – Ред.). НА это нашел контекст моей жизни. Смесь этих обстоятельств привела к единственно возможному для меня поступку", – поделился актер.

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Еще один известный актер мобилизовался в ВСУ после пропажи без вести коллеги: кем в армии стал звезда ''Киллхауса'' Капустин

Денис Капустин рассказал о своей службе. Источник: Скриншот

Денис Капустин не скрывал, что рассматривал разные сценарии развития своей жизни: от поиска работы с бронированием до выезда за границу, однако ни один из них его не устраивал. Единственным достойным выбором для себя актер считал мобилизацию в войска.

В армии Капустин стал оператором тяжелых бомберов (беспилотников). Он вместе с побратимами доставляет украинским защитникам необходимые припасы, например оборудование, воду или еду, а также наносит удары по позициям российских оккупантов.

Еще один известный актер мобилизовался в ВСУ после пропажи без вести коллеги: кем в армии стал звезда ''Киллхауса'' Капустин

Актер стал оператором тяжелых бомберов. Источник: instagram.com/kapustinden_

Служба в армии оказала непосредственное влияние на личность актера. Денис Капустин признался, что начал употреблять намного больше ругательств, однако вместе с тем заметил, что стал значительно мягче по отношению к людям из своего окружения.

"С начала службы я заметил, что очень ценю своих друзей, ценю своих близких. Между нами появилось больше дистанции, я в другом городе. Но мой уровень нежности и любви к ним вырос", – рассказал актер.

Еще один известный актер мобилизовался в ВСУ после пропажи без вести коллеги: кем в армии стал звезда ''Киллхауса'' Капустин

Служба в армии изменила Капустина. Источник: instagram.com/kapustinden_

После завершения службы Денис Капустин очень хочет вернуться к творческой карьере. Однако, как подчеркнула звезда "Киллхауса", он не будет использовать нарратив "скучаю по актерству", чтобы поскорее уйти из армии.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что победитель "Танцев со звездами" Леонов мобилизовался в ВСУ и раскрыл, где проходит службу.

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