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Сестричка Вика, которая предчувствовала распад СССР и большую войну с Россией, сделала пророчество о будущем Украины

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 мин
2,2 т.
Сестричка Вика, которая предчувствовала распад СССР и большую войну с Россией, сделала пророчество о будущем Украины
Сестричка Вика сделала пророчество о будущем Украины

Украинская певица Виктория Врадий, известная как Сестричка Вика, призналась, что еще до полномасштабного вторжения России чувствовала приближение большой войны. За несколько дней до 24 февраля 2022 года артистка не находила себе места, хотя ее знакомая уверяла, что в XXI веке такого не может случиться. Теперь исполнительница убеждена: несмотря на страшные потери, Украина обязательно выстоит.

О своих предчувствиях, а также о том, как в свое время чувствовала приближение распада Советского Союза, Сестричка Вика рассказала во влоге певицы Кристины Соловий. Артистка вспомнила, что ее "протестное" творчество было связано с неприятием советской системы, ведь она нутром чувствовала: старый порядок подходит к концу, а Украину ждет другое будущее.

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"Протест против "совка" (СССР. – Ред.). И я уже нутром чувствовала, что все заканчивается. Я чувствовала это на физическом уровне. Я чувствовала, что так больше не будет. Украина будет свободной. Все это сидело во мне с детства. Здесь все не случайно, знаешь?" – поделилась Врадий.

Певица также вспомнила свои ощущения накануне полномасштабного вторжения. По ее словам, знакомая Наталка, которая сейчас живет в Майами, не верила в возможность большой войны. Сама же Виктория уже тогда чувствовала сильную тревогу.

"Она сказала: "Никогда. XXI век, как такое может быть?" А у меня уже сердце в пятки ушло. Это было за несколько дней до того. Такое было предчувствие, вообще не находила себе места", – рассказала артистка.

Сестричка Вика, которая предчувствовала распад СССР и большую войну с Россией, сделала пророчество о будущем Украины

Сестричка Вика и Христина Соловий. Источник: instagram.com/soloviyka

Врадий призналась, что новость о начале полномасштабного вторжения принесла ей огромную боль, которая не отпускает до сих пор. В то же время она не сомневается в окончании войны и верит, что у страны будет будущее.

"Все будет хорошо. Я чувствую, что для Украины все закончится хорошо. Я понимаю, страшные потери, несчастные дети. Я все это чувствую, будто это личное. Но я точно знаю, что Украина будет всегда. Она превыше всего", – подчеркнула певица.

Во время разговора Христина Соловий также вспомнила свою бабушку, которая, по ее словам, не раз говорила о будущей войне. Певица рассказала, что женщина, даже находясь в коме, "видела", что идет война. Соловий отметила, что среди творческих людей было немало тех, кто чувствовал приближение трагических событий.

Сестричка Вика, которая предчувствовала распад СССР и большую войну с Россией, сделала пророчество о будущем Украины

Артистка эмигрировала в США 33 года назад. Источник: Скриншот

Ранее OBOZ.UA сообщал, что легендарная Сестричка Вика шокировала своим видом после "исчезновения" на 30 лет.

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