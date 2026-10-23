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Сердючка на сцене в Париже сняла свою культовую звезду с головы и обратилась к залу с криком души: редкие кадры Данилко без кепки и маски

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read2 мин
1,0 т.
Сердючка на сцене в Париже сняла свою культовую звезду с головы и обратилась к залу с криком души: редкие кадры Данилко без кепки и маски
Верка Сердючка сняла фирменную звезду с головы во время концерта

Яркая украинская певица Верка Сердючка, в образе которой сцену "зажигает" шоумен Андрей Данилко, устроила неожиданный сюрприз для фанатов во время выступления в Париже (Франция). Артистка сняла с головы серебристую звезду, которая уже десятки лет является неизменной частью ее имиджа, и эмоционально выкрикнула фразу о желании как можно скорее увидеть мир на Родине.

"Чтобы закончилась эта е**аная война. Слава Украине!", – обратилась знаменитость к аудитории с криком души. После такого неожиданного жеста зал "взорвался" аплодисментами. Этот момент засняла поклонница артистки и опубликовала в своем Instagram.

Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика

После концерта в Париже аудитория получила редкую возможность увидеть Андрея Данилко без кепки и маски на подбородке, которые он уже долгое время не снимает на публике. На кадрах видно, что шоумен коротко подстриг волосы, оставив немного более длинные пряди на макушке.

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Сердючка на сцене в Париже сняла свою культовую звезду с головы и обратилась к залу с криком души: редкие кадры Данилко без кепки и маски

Артистка выкрикнула важную фразу на концерте в Париже. Источник: Скриншот

Сердючка на сцене в Париже сняла свою культовую звезду с головы и обратилась к залу с криком души: редкие кадры Данилко без кепки и маски

Верка Сердючка на сцене сняла с головы фирменную звезду. Источник: Скриншот

Как ранее рассказывал Андрей Данилко, сначала черные кепка и маска были для него своеобразным способом "спрятаться" от людей. Однако со временем эти атрибуты настолько прижились к знаменитости, что фанаты даже не узнают его без них.

"Если бы вы увидели меня без кепки и маски, вы бы меня не узнали. Я это уже проверял. Когда я куда-то еду и хочу спрятаться, это меня спасает. Я снимаю ее – и все", – делился шоумен.

Сердючка на сцене в Париже сняла свою культовую звезду с головы и обратилась к залу с криком души: редкие кадры Данилко без кепки и маски

Андрей Данилко долгое время не появлялся на публике без маски и кепки. Источник: instagram.com/v_serduchka

Не может отказаться от ношения маски Данилко и из-за обещания, которое дал самому себе сразу после 24 февраля 2022 года: "Я сказал еще в начале войны, когда у меня было по десять эфиров в день, что сниму ее после нашей победы. Тогда я не понимал, что эта война затянется. Казалось, что все будет намного быстрее, но вышло как вышло. Я готов снять ее прямо сейчас, но раз пообещал, значит пообещал. Уже начали говорить о том, что я за ней прячусь. Но Сердючка выступает без маски".

Ранее OBOZ.UA рассказал, куда пропал легендарный образ "проводницы" Верки Сердючки и какой части тела Андрея Данилко завидовали все девушки.

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