Сердючка на сцене в Париже сняла свою культовую звезду с головы и обратилась к залу с криком души: редкие кадры Данилко без кепки и маски

Яркая украинская певица Верка Сердючка, в образе которой сцену "зажигает" шоумен Андрей Данилко, устроила неожиданный сюрприз для фанатов во время выступления в Париже (Франция). Артистка сняла с головы серебристую звезду, которая уже десятки лет является неизменной частью ее имиджа, и эмоционально выкрикнула фразу о желании как можно скорее увидеть мир на Родине.

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"Чтобы закончилась эта е**аная война. Слава Украине!", – обратилась знаменитость к аудитории с криком души. После такого неожиданного жеста зал "взорвался" аплодисментами. Этот момент засняла поклонница артистки и опубликовала в своем Instagram.

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После концерта в Париже аудитория получила редкую возможность увидеть Андрея Данилко без кепки и маски на подбородке, которые он уже долгое время не снимает на публике. На кадрах видно, что шоумен коротко подстриг волосы, оставив немного более длинные пряди на макушке.

Как ранее рассказывал Андрей Данилко, сначала черные кепка и маска были для него своеобразным способом "спрятаться" от людей. Однако со временем эти атрибуты настолько прижились к знаменитости, что фанаты даже не узнают его без них.

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"Если бы вы увидели меня без кепки и маски, вы бы меня не узнали. Я это уже проверял. Когда я куда-то еду и хочу спрятаться, это меня спасает. Я снимаю ее – и все", – делился шоумен.

Не может отказаться от ношения маски Данилко и из-за обещания, которое дал самому себе сразу после 24 февраля 2022 года: "Я сказал еще в начале войны, когда у меня было по десять эфиров в день, что сниму ее после нашей победы. Тогда я не понимал, что эта война затянется. Казалось, что все будет намного быстрее, но вышло как вышло. Я готов снять ее прямо сейчас, но раз пообещал, значит пообещал. Уже начали говорить о том, что я за ней прячусь. Но Сердючка выступает без маски".

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