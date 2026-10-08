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Селин Дион, которая выступает со страшным диагнозом, упала прямо на сцене. Видео

Катерина Галущенко
Катерина Галущенко
Time to read2 мин
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Селин Дион, которая выступает со страшным диагнозом, упала прямо на сцене. Видео
Дион не сдержала слез во время концерта

Канадская певица Селин Дион потеряла равновесие и упала прямо во время концерта в Париже (Франция). 58-летняя артистка исполняла песню "Dans un autre monde", когда неожиданно оказалась на полу перед зрителями. Однако уже через несколько секунд звезда поднялась и продолжила выступление.

Видео с инцидентом опубликовано в Marie Claire. На кадрах видно, как Дион теряет равновесие и падает. Вероятно, она могла поскользнуться на гладкой поверхности сцены или зацепиться брюками за каблук.

После падения певица не растерялась. Она показала зрителям, что с ней всё в порядке, а затем самостоятельно поднялась и продолжила исполнять композицию.

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Сейчас Селин Дион находится в Париже, где в сентябре 2026 года дала свой первый полноценный концерт за шесть лет. Это шоу собрало около 30 тысяч зрителей.

Причиной длительной паузы в карьере Селин Дион стало редкое неврологическое заболевание. В декабре 2022 года певица сообщила, что у неё диагностировали синдром скованного человека — прогрессирующее заболевание, которое может вызывать сильную мышечную скованность, спазмы и проблемы с подвижностью.

Из-за состояния здоровья Дион отменила часть мирового тура Courage и была вынуждена почти полностью отказаться от концертной деятельности. В то же время она не прекращала работать над восстановлением. Певица проходила физиотерапию и вокальную терапию, занималась пилатесом и балетом.

Селин Дион, которая выступает со страшным диагнозом, упала прямо на сцене. Видео

Последние годы Дион посвятила реабилитации.

Как сообщал OBOZ.UA, после одного из концертов в Париже Дион устроила импровизированное выступление возле отеля, где остановилась. Певица сняла обувь, залезла на капот автомобиля и босиком танцевала под свою песню Pour Que Tu M'aimes Encore вместе с фанатами.

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