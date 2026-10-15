Селена Гомес избавилась от ''голливудских виниров'', но поклонники в восторге от ее ''кривой'' улыбки. Фото до и после

Певица и актриса Селена Гомес, по всей видимости, отказалась от идеально ровных зубов, которые у нее были в 2025 году. На свежих снимках знаменитости заметили, что ее передние зубы снова имеют привычную для давних поклонников форму – слегка повернутые внутрь. Предполагают, что звезда сняла виниры, а пользователи соцсетей уже не скрывают восхищения ее естественной улыбкой.

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Поводом для обсуждения стало сравнение двух фотографий Гомес, которое опубликовало издание Superficial в Facebook. На прошлогоднем снимке зубы артистки кажутся ровными и симметричными, тогда как на фото, сделанном накануне, заметны различия в форме передних верхних зубов.

Официально Селена Гомес не подтверждала, что сняла виниры, однако фанаты уже радуются возможному возвращению ее прежней улыбки.

В соцсети X пользователи бурно отреагировали на изменения во внешности звезды. Некоторые признались, что им не хватало именно той особенности, из-за которой улыбка Гомес не соответствовала голливудским стандартам.

"Селена Гомес сняла свои виниры? Она вернула себе "кривую" улыбку!"

"Ее два естественных передних зуба немного повернуты внутрь, и мне это всегда очень нравилось. Это так мило".

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"Мне не хватало этих передних зубов".

"Мне кажется, или ее старые зубы снова вернулись?"

"Черт возьми, вот этого я и просил!"

Другие комментаторы вообще не понимали, зачем было менять улыбку, которая и без того нравилась миллионам людей. Некоторые из них даже позавидовали артистке, ведь ее так называемая "кривозубость" для многих гораздо привлекательнее идеально ровных зубов.

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Нашлись и те, кто надеется, что Гомес постепенно возвращается к более естественному образу. В комментариях упомянули не только зубы, но и возможные косметологические процедуры.

"А еще ботокс и филлеры – о боже, пожалуйста, мы уже почти вернулись", – написал один из поклонников.

В ходе дискуссии напомнили, что виниры бывают разными. В частности, существуют тонкие накладки, для установки которых не требуется существенно обтачивать зубы. Однако по фотографиям невозможно точно установить, действительно ли Селена Гомес сняла виниры или изменения в ее улыбке имеют другое объяснение.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Селена Гомес вышла замуж и впервые вблизи показала три своих свадебных платья, удивив выбором бренда.