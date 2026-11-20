Певец Никита Киселев, которого теперь называют секс-символом украинской сцены, признался, что сейчас у него нет времени на построение личной жизни. Артист объяснил: из-за постоянных концертов, переездов между городами и странами и жизни в гостиницах ему сложно найти время для отношений. В то же время он хотел бы видеть рядом с собой человека, у которого есть собственные цели, увлечения и насыщенная жизнь.

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Об этом исполнитель рассказал в интервью Лере Татарчук, которая назвала его "секс-символом". Во время разговора ведущая обратила внимание на популярность Киселева среди женской аудитории и поинтересовалась, не мешает ли ему сценический образ романтика найти человека, который будет любить его не как артиста, а как обычного мужчину с достоинствами и недостатками.

Певец объяснил, что главное препятствие для создания семьи вовсе не в том, что потенциальной избраннице может быть сложно отличить его сценический образ от настоящего. Гораздо большей проблемой он считает насыщенный рабочий график.

"Проблема в графике и постоянных разъездах по стране, между странами, концертах, отелях и всех этих вещах. Очень трудно строить отношения с человеком. А я хочу, чтобы рядом был человек со своими целями и увлечениями, со своей классной, насыщенной жизнью, идти с ним рядом", – поделился Никита.

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По словам исполнителя, из-за его концертной деятельности потенциальным партнерам пришлось бы подстраиваться под его ритм жизни. Он также не видит много возможностей для того, чтобы отношения могли естественно развиваться в таких обстоятельствах.

"Мы с коллегами видимся два-три раза в год. Это, наверное, основная проблема, потому что действительно сейчас, как ни прискорбно, на это нет времени", – признался артист.

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