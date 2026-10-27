''Секретная'' вилла в Крыму: в сети показали таунхаус стоимостью более $700 тысяч, который якобы принадлежит Меладзе

В сети "нашли" виллу, которую композитор Константин Меладзе якобы годами скрывает во временно оккупированном Россией украинском Крыму. "Секретный" таунхаус в Гурзуфе он будто бы приобрел в 2015 году, заплатив 743 400 долларов (примерно 34 014 207 гривен).

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Об этом пишут пропагандистские медиа. По данным россиян, Меладзе обзавелся недвижимостью в закрытом поселке, на территории которого расположено всего 45 домов. Они находятся под круглосуточной охраной, которую обеспечивают с трех наблюдательных постов.

Композитор якобы владеет трехэтажной виллой площадью 250 квадратных метров. В таунхаусе есть просторная гостиная, пять спален, столько же санузлов и большая ванная комната. Там также расположена терраса с бассейном длиной более 7 метров и задний двор.

На крыше "секретной" недвижимости Константина Меладзе в Крыму есть место для лаунж-зоны или сада, а на цокольном этаже – сауна с хаммамом, комната отдыха и несколько других помещений. Из виллы открывается впечатляющий вид на море.

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Как отмечают росмедиа, в этом поселке дома сдают посуточно за 60 тысяч рублей (около 34 018 грн). Однако Меладзе якобы не хочет пускать в недвижимость посторонних или же полностью от нее избавляться.

Напомним, что после начала полномасштабной войны продюсер переехал в Испанию. Меладзе занял молчаливую позицию по поводу российской агрессии и почти полностью исчез из публичного пространства.

Главные истории дня

Композитор оказался в центре внимания летом 2026 года, когда появилась информация, что он якобы получил гражданство Грузии. Как заявил российский продюсер Павел Рудченко, это якобы позволит Меладзе, у которого был украинский паспорт, беспрепятственно получать доходы как в России, так и в Украине.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как известная актриса Елена Лавренюк разоблачила, как Меладзе проводил кастинг в "ВИА Гру".