Руслана исполнила легендарные ''Дикие танцы'' на ''Фабрике звезд'': история создания еврохита

Седьмой прайм "Фабрики звезд" на SWEET.TV посвятили песням Евровидения – композициям, которые стали частью музыкальной истории Украины и покорили европейскую сцену. Поэтому Руслана, чья победа на конкурсе в 2004 году стала знаковой для украинской музыки, стала особой гостьей этого эфира. Вместе с фабриканткой Nana Solis певица исполнила легендарные "Дикие танцы", а после выступления поделилась историей создания еврохита, о которой, по ее словам, почти никто не знает.

Видео дня

Как появилась идея одного из самых известных украинских еврохитов? Почему композиция чуть не осталась за пределами альбома? И как получилось, что знаменитый ритм "Диких танцев" Руслана в итоге сыграла сама?

Увидеть выступление Русланы можно теперь только на SWEET.TV.

"Украинская музыка – это круто": Руслана о новом поколении артистов

Помимо собственной истории, певица поделилась впечатлениями о "Фабрике звезд" на SWEET.TV и команде, работающей над проектом. Руслана отметила, насколько важно сегодня развивать украинскую музыку и не терять веру в собственную культуру.

"Конечно, я очень рада, что Украина в принципе гордится своей музыкой, верит в себя и делает из этого действительно такую качественную культивацию. Это необходимо делать. Потому что, когда мы верим в себя, это становится важным для нас и становится важным для всего мира".

РЕКЛАМА

Певица также отметила преданность команды проекта своему делу и атмосферу, в которой рождаются музыкальные номера.

"Я вижу здесь отношение к этому. Люди этим дышат, они делают невероятные вещи каждый прайм. Вы видите эти постановки, декорации, выступления – все это создается буквально за несколько дней. Невероятно".

Руслана подчеркнула, что даже в сложные времена украинцам важно находить силы для творчества, музыки и общих эмоций.

Легендарные "Дикие танцы" и выступление Русланы вместе с фабриканткой – смотрите в седьмом прайме "Фабрики звезд" только на SWEET.TV.

Главные истории дня

Но за легендарными "Дикими танцами" стоит история, которая началась совсем не в звукозаписывающей студии. Руслана впервые рассказала, как будущий еврохит родился во время обычной поездки на поезде из Киева во Львов – и почему первые строки песни оказались на обратной стороне железнодорожного билета.

Оказывается, будущий еврохит родился во время обычной поездки на поезде из Киева во Львов. Тогда Руслана еще жила во Львове и даже не имела мобильного телефона, чтобы записать мелодию или текст в заметки.

РЕКЛАМА

"Она родилась в поезде. Я ехала из Киева во Львов, где тогда еще жила. Эту историю почти никто не знает, я никогда раньше ее не рассказывала. У меня не было мобильного телефона, поэтому я взяла маленький листок бумаги – обратную сторону железнодорожного билета – и просто записала на нем ручкой первые строки, чтобы не забыть. А когда приехала домой, сыграла и спела".

Но песня не сразу стала частью альбома "Дикие танцы". Руслана вспоминает, что к тому моменту работа над альбомом уже почти завершилась, а для новой композиции никак не удавалось найти нужное звучание.

РЕКЛАМА

"Мы уже почти завершили работу над альбомом "Дикие танцы", все было готово. Но эту песню я так и не смогла аранжировать. Поняла, что затягиваю работу над альбомом и времени уже не остается, поэтому решила отложить ее. Я сказала себе, что обязательно наступит момент, когда я смогу сделать эту песню такой крутой, как задумала".

И такой момент действительно настал. Когда Руслане предложили представлять Украину на Евровидении, она сразу вспомнила о композиции, которую так и не смогла завершить. К тому же правила конкурса требовали, чтобы песня ранее нигде не публиковалась.

РЕКЛАМА

"Когда мне предложили поехать на "Евровидение", меня словно током ударило. Я сразу ответила: "Конечно, поеду!". Меня спросили, почему я так уверена, а я сказала: "Потому что у меня есть с чем ехать и есть с чем бороться"".

Барабанщики не смогли сыграть бит "Диких танцев". Тогда Руслана сама села за барабаны

Но самая интересная часть истории – создание того самого ритма, по которому "Дикие танцы" узнают с первых секунд. На финальное звучание песни команда потратила три месяца. Мелодия и гармония уже были готовы, но найти нужный бит никак не удавалось.

РЕКЛАМА

"Самым сложным было найти бит для этой песни. Мелодия, гармония – все уже было готово, но никто из барабанщиков не мог сыграть нужный ритм. Мы перебрали всех, но ничего не получалось. Тогда команда предложила мне самой сесть за барабаны. Я села – и тот ритм, который вы сейчас слышите в песне, сыграла сама".

Руслана объясняет, что именно благодаря этому необычному ритму композиция обрела собственное звучание, которое не повторяло никаких музыкальных тенденций того времени.

РЕКЛАМА

"Но из-за того, что ты придаешь ритму совершенно иную судьбу и для тебя ритм абсолютно оригинальный, он не повторяет ни Джексона, ни Мадонну, ни Бейонсе, ни Балканы, ни Индию, ни Африку, ничего. Это просто твой оригинальный саунд".

И, кажется, именно это помогло "Диким танцам" стать песней, которая не теряет актуальности уже более двадцати лет.

"И вот именно благодаря тому, что мы сделали такой оригинальный бит, такой оригинальный саунд, эту песню исполняют по сей день. В мире ее называют Evergreen. Это песня навсегда".