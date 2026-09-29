Российский суд заочно арестовал журналиста и блогера Юрия Дудя, которого в РФ уже внесли в список "террористов и экстремистов". Причиной этого решения стало интервью с Денисом Капустиным (известным как Денис Никитин) – лидером "Русского добровольческого корпуса" (РДК), который воюет против российской армии на стороне Украины.

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По данным российских пропагандистских медиа, Следственный комитет РФ считает, что во время этого интервью прозвучали "высказывания, содержащие оправдание и пропаганду терроризма".

Поскольку блогер физически не приезжает в Россию, его арестовали заочно. 23 сентября 2026 года Дудя также внесли в список "террористов и экстремистов".

Кроме того, против него уже возбуждали уголовное дело за якобы невыполнение обязанностей "иностранного агента" – как минимум, специальную маркировку об этом в соцсетях (как это делает Максим Галкин). В России блогера заочно приговорили к 1 году и 10 месяцам колонии по этому делу.

Параллельно в РФ запустили процедуру конфискации имущества Дудя в пользу государства. Первым объектом стала трехкомнатная квартира площадью 78,5 квадратных метра в Москве. Ее стоимость российские медиа оценивают в 26 млн рублей – это около 310 тыс. долларов.

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Дудь владеет этой квартирой с 2012 года. В апреле 2026 года на жилье наложили временный запрет на проведение операций из-за неуплаченных штрафов. Теперь блогер не может ни распоряжаться квартирой, ни проживать в ней.

Помимо квартиры, у Дудя есть дом площадью 250 квадратных метров с земельным участком в 12 соток в коттеджном поселке в столице. Его стоимость оценивается примерно в 75 млн рублей (около 890 тыс. долларов).

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После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину блогер переписал этот дом на свою жену Ольгу Дудь. Российская сторона при этом может попытаться через суд признать эту сделку недействительной.

При этом Дудь после начала полномасштабной войны публично выступал против вторжения России в Украину. 28 февраля 2022 года он назвал вооруженную агрессию диктатора Владимира Путина вторжением на территорию суверенного государства и писал о гибели мирных украинцев. Журналист также покинул Россию вместе с семьей и продолжил выпускать на YouTube интервью и документальные материалы с антивоенной риторикой.

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В то же время Дудь неоднократно отделял российское общество от ответственности за действия властей, за что его критиковали в Украине. В частности, до полномасштабного вторжения он называл украинцев и россиян "братскими народами", а российско-украинскую войну – "ссорой".

Как сообщал OBOZ.UA, в 2022 году Юрий Дудь продавал свою недвижимость в Москве. Интернет-пользователи тогда предполагали, что интервьюер избавляется от недвижимости на родине, поскольку не планирует туда возвращаться.

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