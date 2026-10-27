Российский актер Панин вспомнил эпический конфуз с женой Януковича за кулисами театра

Российский актер Алексей Панин рассказал курьезную историю, которая произошла после одного из его спектаклей в Израиле. С участниками постановки хотела сфотографироваться жена 4-го президента Украины Виктора Януковича, который тогда занимал пост премьер-министра, однако ни ее, ни самого беглеца никто не узнал.

Видео дня

Артисты до последнего не могли понять, почему Людмила Янукович поднялась к ним на сцену, пока Панин не прояснил ситуацию. О конфузе за кулисами театра россиянин рассказал в интервью Наталье Влащенко.

"Сыграли спектакль "Цветок кактуса" с Ириной Алферовой. И к нам на сцену вышла жена Януковича, и никто ничего не мог понять. Алферова толкает меня и спрашивает: "Это кто?". Она не понимала, с кем мы фотографируемся. А я говорю, что это жена Януковича. Она спрашивает: "Кто такой Янукович?". Сказал, что их (украинский. – Ред.) премьер-министр", – рассказал актер.

Напомним, что после 24 февраля 2022 года Алексей Панин открыто осудил кровавый путинский режим, хотя раньше транслировал кардинально иные нарративы. В 2014-м актер стал фигурантом пророссийских акций на территории временно оккупированного Крыма. Он демонстративно размахивал флагом РФ и выкрикивал лозунг "Крым наш", после чего СБУ объявила его в розыск.

РЕКЛАМА

Смена позиции Панина начала прослеживаться в 2023 году. Актер записал обращение к главе СБУ и президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором покаялся за поддержку оккупации полуострова. Он заявил, что тогда был "зазомбирован" российской пропагандой и находился под влиянием алкоголя, поэтому и совершил абсурдный поступок.

Главные истории дня

И все же полностью выбросить из головы пророссийские нарративы Алексей Панин не смог. Артист заявил, что не хотел бы жить ни в России, ни в Украине, мол, видит в этих странах много недостатков. Более того, он продвигал и идею о том, что украинцы и русские в некоторых аспектах "один народ".

"Я объездил всю Украину вдоль и поперек. Там такие же, как и у нас. Извините, но в Конотопе ты увидишь такое же дерьмо, какое увидишь в любом российском городе", – заявил актер.

Однако публичное осуждение полномасштабной войны все же смягчило отношение СБУ к Алексею Панину. Представители государственного органа сняли с него все обвинения и исключили из базы розыска. Актер открыто порадовался такому решению, заявив, что больше не является "врагом Украины".

Ранее OBOZ.UA рассказал, как жила Людмила Янукович до брака с президентом и какой случай с кирпичом свел их вместе.