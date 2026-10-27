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Российский актер Панин вспомнил эпический конфуз с женой Януковича за кулисами театра

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read2 мин
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Российский актер Панин вспомнил эпический конфуз с женой Януковича за кулисами театра
Панин рассказал об инциденте с женой Януковича после спектакля

Российский актер Алексей Панин рассказал курьезную историю, которая произошла после одного из его спектаклей в Израиле. С участниками постановки хотела сфотографироваться жена 4-го президента Украины Виктора Януковича, который тогда занимал пост премьер-министра, однако ни ее, ни самого беглеца никто не узнал.

Артисты до последнего не могли понять, почему Людмила Янукович поднялась к ним на сцену, пока Панин не прояснил ситуацию. О конфузе за кулисами театра россиянин рассказал в интервью Наталье Влащенко.

"Сыграли спектакль "Цветок кактуса" с Ириной Алферовой. И к нам на сцену вышла жена Януковича, и никто ничего не мог понять. Алферова толкает меня и спрашивает: "Это кто?". Она не понимала, с кем мы фотографируемся. А я говорю, что это жена Януковича. Она спрашивает: "Кто такой Янукович?". Сказал, что их (украинский. – Ред.) премьер-министр", – рассказал актер.

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Российский актер Панин вспомнил эпический конфуз с женой Януковича за кулисами театра

Актеры не узнали Людмилу Янукович, когда она хотела сделать совместное фото

Напомним, что после 24 февраля 2022 года Алексей Панин открыто осудил кровавый путинский режим, хотя раньше транслировал кардинально иные нарративы. В 2014-м актер стал фигурантом пророссийских акций на территории временно оккупированного Крыма. Он демонстративно размахивал флагом РФ и выкрикивал лозунг "Крым наш", после чего СБУ объявила его в розыск.

Смена позиции Панина начала прослеживаться в 2023 году. Актер записал обращение к главе СБУ и президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором покаялся за поддержку оккупации полуострова. Он заявил, что тогда был "зазомбирован" российской пропагандой и находился под влиянием алкоголя, поэтому и совершил абсурдный поступок.

Российский актер Панин вспомнил эпический конфуз с женой Януковича за кулисами театра

С годами Панин изменил политическую позицию. Источник: instagram.com/alexeypaninn

И все же полностью выбросить из головы пророссийские нарративы Алексей Панин не смог. Артист заявил, что не хотел бы жить ни в России, ни в Украине, мол, видит в этих странах много недостатков. Более того, он продвигал и идею о том, что украинцы и русские в некоторых аспектах "один народ".

"Я объездил всю Украину вдоль и поперек. Там такие же, как и у нас. Извините, но в Конотопе ты увидишь такое же дерьмо, какое увидишь в любом российском городе", – заявил актер.

Однако публичное осуждение полномасштабной войны все же смягчило отношение СБУ к Алексею Панину. Представители государственного органа сняли с него все обвинения и исключили из базы розыска. Актер открыто порадовался такому решению, заявив, что больше не является "врагом Украины".

Ранее OBOZ.UA рассказал, как жила Людмила Янукович до брака с президентом и какой случай с кирпичом свел их вместе.

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