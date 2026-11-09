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Россияне упустили подготовку к "Мисс Вселенная 2026" и отправили в США первую попавшуюся кандидатуру: подробности эпического провала

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 мин
204
Россияне упустили подготовку к "Мисс Вселенная 2026" и отправили в США первую попавшуюся кандидатуру: подробности эпического провала
Россияне упустили подготовку к "Мисс Вселенная 2026" и отправили в США первую попавшуюся кандидатуру

Россияне настолько заранее не позаботились об участии в конкурсе "Мисс Вселенная 2026", что теперь вместо действующей победительницы отправляют финалистку национального отбора трехлетней давности. Более того, кандидатуру 21-летней Александры Сташкевич выбрали без открытого конкурса, а среди возможных причин такой спешки называют даже обычную американскую визу.

75-й конкурс "Мисс Вселенная" состоится 24 ноября 2026 года в Пуэрто-Рико. Однако Россию, как пишут российские медиа, впервые будет представлять не победительница "Мисс Россия" и даже не вице-мисс, а участница, которая еще в 2023 году вошла в десятку финалисток национального соревнования.

Россияне упустили подготовку к ''Мисс Вселенная 2026'' и отправили в США первую попавшуюся кандидатуру: подробности эпического провала

Представительницу России выбирали в спешке. Источник: российские СМИ

Как объяснила одна из региональных представительниц "Мисс Россия" Анна Воронова, даты национального конкурса и "Мисс Вселенная" якобы совпали, поэтому новая победительница просто не успела бы подготовиться к международному конкурсу. Действующая "Мисс Россия 2025" Анастасия Венца уже представляла страну на конкурсе в прошлом году, поэтому организаторы решили искать кандидатуру среди финалисток предыдущих лет.

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Однако даже первая вице-мисс "Мисс Россия 2025" Анна Лесняк, которая могла рассчитывать на такую возможность, узнала о решении не от организаторов. В соцсетях она сообщила, что отбор был закрытым, а никаких заявок от желающих не принимали. Девушка не скрывала разочарования, ведь участие в "Мисс Вселенная" было ее давней мечтой.

Россияне упустили подготовку к ''Мисс Вселенная 2026'' и отправили в США первую попавшуюся кандидатуру: подробности эпического провала

Отбор был закрытым, а никаких заявок от желающих не принимали. Источник: росмедиа

Но самая забавная версия появилась после разговора российских журналистов с участницами конкурсов прошлых лет. Они предположили, что Сташкевич выбрали не только из-за внешности и достижений, но и потому, что у нее уже есть действующая американская виза. Согласно этой версии, организаторы якобы просто не позаботились о документах заранее, а когда спохватились, пришлось искать кандидатуру, которая сможет без лишних бюрократических приключений добраться до США и Пуэрто-Рико.

Россияне упустили подготовку к ''Мисс Вселенная 2026'' и отправили в США первую попавшуюся кандидатуру: подробности эпического провала

Сташкевич выбрали потому, что у нее уже есть действующая американская виза. Источник: росмедиа

Отметим, россиянка Александра Сташкевич родом из Тюмени. Ранее работала спортивным корреспондентом. Девушка семь раз становилась чемпионкой страны-террористки по черлидингу.

Примечательно, что финал "Мисс Россия 2026" до сих пор не состоялся, хотя летом и осенью организаторы проводили открытые кастинги.

Россияне упустили подготовку к ''Мисс Вселенная 2026'' и отправили в США первую попавшуюся кандидатуру: подробности эпического провала

Примечательно, что финал "Мисс Россия 2026" до сих пор не состоялся. Источник: росмедиа

И пока представительницы других стран уже находятся на конкурсе, знакомятся с соседками и публикуют первые фотографии с места проведения мероприятия, российская участница еще даже не отправилась в Пуэрто-Рико. В частности, представительница Украины Анна Никонова уже показывала свою соседку по комнате – участницу из Кубы Миа Дио.

Россияне упустили подготовку к ''Мисс Вселенная 2026'' и отправили в США первую попавшуюся кандидатуру: подробности эпического провала

Представительница Украины Анна Никонова показывала свою соседку по комнате – участницу из Кубы Миа Дио. Источник: instagram.com/missukraine_universe

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинка впервые в истории стала второй "Вице-мисс" на конкурсе красоты The Miss Globe 2026.

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