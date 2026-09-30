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Семья Хайден Панеттьери отреагировала на судебный иск Владимира Кличко: что они об этом думают

Анастасия Какун
Анастасия Какун
Time to read3 мин
icon 19,6 т.
Семья Хайден Панеттьери отреагировала на судебный иск Владимира Кличко: что они об этом думают
Семья Хайден Панеттьери прокомментировала судебный иск Владимира Кличко

Семья Хайден Панеттьери отреагировала на решение ее бывшего жениха, украинского боксера Владимира Кличко, подать иск в суд с целью получить опеку над имуществом актрисы, которое унаследует их общая дочь Кая-Евдокия. Близкие знаменитости полностью поддерживают спортсмена в этом, ведь считают его преданным отцом, который заботится об интересах матери своего ребенка.

Об этом сообщает TMZ. По данным таблоида, родственники Панеттьери воспринимают обращение Кличко в суд исключительно как юридическую формальность.

Семья Хайден Панеттьери отреагировала на судебный иск Владимира Кличко: что они об этом думают

Рідні Панеттьєрі підтримали Кличка

"Владимир – замечательный отец, и мы ему благодарны", – подчеркнули близкие актрисы.

Отметим, что в своем иске Владимир Кличко подчеркнул: вердикт по активам Хайден Панеттьери должно быть принято "немедленно", ведь это даст ему широкие полномочия принимать решения от имени Каи. Боксер опасается, что в случае затягивания дела имущество знаменитости могут присвоить посторонние лица.

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В ходатайстве спортсмен отмечал, что незадолго до смерти Панеттьери наняла службу охраны для защиты своего дома в Лос-Анджелесе после того, как неизвестный проник на его территорию. Кроме того, актриса сменила замки в доме и вывезла оттуда ценные вещи, но и эти меры не гарантируют, что вышеупомянутое лицо не попытается вновь присвоить имущество. Получение опеки над активами Хайден Панеттьери дало бы Владимиру Кличко исключительное право распоряжаться ими.

Семья Хайден Панеттьери отреагировала на судебный иск Владимира Кличко: что они об этом думают

Боксер прагне стати опікуном майна акторки, яке потім перейде в спадок їхній доньці

Источник: Х Гайден Панеттьєрі

Напомним: романтическая история актрисы и боксера началась в 2009 году. Тогда они познакомились на вечеринке у общих друзей. В 2013 году пара объявила о помолвке, а уже через год Хайден Панеттьери родила от Владимира Кличко дочь. Правда, появление ребенка не приблизило момент их свадьбы. Отношения знаменитостей дали трещину, поэтому в 2018 году они расстались.

Рождение Каи стало началом довольно тяжелого периода в жизни Панеттьери. Актриса страдала от послеродовой депрессии и пыталась улучшить свое состояние с помощью алкоголя, а затем и наркотиков. Это привело к появлению зависимостей. Хайден Панеттьери начала бороться с вредными привычками, однако все же приняла сложное решение – опека над дочерью перешла к Владимиру Кличко.

Семья Хайден Панеттьери отреагировала на судебный иск Владимира Кличко: что они об этом думают

Акторка страждала від наркотичної залежності

Источник: Instagram Гайден Панеттьєрі

Сердце знаменитости остановилось в возрасте 36 лет 16 августа 2026-го. По результатам вскрытия, причиной смерти Панеттьери стало токсическое воздействие нескольких веществ, среди которых фентанил (синтетический опиоидный анальгетик) и алпразолам, который назначают для лечения тревожных расстройств и панических атак.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что бывшая жена Виталия Кличко призналась, о чем она разговаривала с Хайден Панеттьери незадолго до ее смерти.

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