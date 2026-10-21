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Режиссер "Когда ты выйдешь замуж?" Комаровский рассказал, как узнал о своей онкологии, и дал совет украинцам

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 мин
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Режиссер "Когда ты выйдешь замуж?" Комаровский рассказал, как узнал о своей онкологии, и дал совет украинцам
Режиссер Комаровский рассказал, как узнал о своем онкологическом заболевании. Источник: instagram.com/aleks_komarovskyi

Украинский режиссер Алексей Комаровский, у которого недавно диагностировали рак кожи, рассказал, как заметил первые признаки болезни. На лице кинематографиста, известного по фильмам "Когда ты выйдешь замуж?", "Когда ты разведешься?" и "Крещатик 48/2", сначала появилось красное пятно, которое впоследствии превратилось в образование.

Поскольку ничего не болело, он не спешил обращаться к врачам. В конце концов пройти обследование Комаровского убедила подруга, которая трижды советовала ему провериться. Об этом режиссер рассказал в Instagram.

"Сначала было просто какое-то красное пятно на лице в течение нескольких месяцев. Потом появился какой-то прыщ. Ничего не болело, не беспокоило. Я думаю, возможно, какой-то укус. Моя подруга трижды говорила мне сходить на обследование. Я пошел, думал: где я, а где рак, это нереально. Реально..." – вспомнил режиссер.

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По словам Алексея, он не мог поверить, что у него может быть онкологическое заболевание. Однако после обследования его опасения подтвердились. Режиссер признался, что, услышав диагноз, испугался, и поблагодарил подругу за настойчивость.

"Самое коварное в том, что внешне поражение может быть совсем небольшим, а под кожей – распространяться значительно глубже и шире, чем кажется", – подчеркнул Комаровский.

Режиссер ''Когда ты выйдешь замуж?'' Комаровский рассказал, как узнал о своей онкологии, и дал совет украинцам

Алексей Комаровский рассказал, как заметил первые признаки болезни. Источник: instagram.com/aleks_komarovskyi

Комаровский подчеркнул, что решил публично поделиться своей историей не ради сочувствия, а чтобы предостеречь других от подобной ошибки. В подписи к видео он пояснил, что внешние проявления рака кожи могут казаться незначительными, хотя поражение способно распространяться значительно глубже под кожей.

"Если это видео поможет хотя бы одному человеку вовремя выявить рак кожи, значит, я не зря его снял", – отметил режиссер.

Он призвал украинцев не игнорировать изменения на коже и обращаться к дерматологу для обследования. В то же время Алексей отметил, что появление пятна или прыща не обязательно свидетельствует об онкологии, поэтому не стоит паниковать – важно вовремя выяснить причину.

Режиссер ''Когда ты выйдешь замуж?'' Комаровский рассказал, как узнал о своей онкологии, и дал совет украинцам

Он призвал украинцев не игнорировать изменения на коже. Источник: instagram.com/aleks_komarovskyi

Как сообщал OBOZ.UA, опухоль режиссера требует срочного хирургического вмешательства. На момент появления новости Алексей Комаровский ждал назначения даты операции и не знал, как изменится его внешность после лечения.

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