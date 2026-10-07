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"Ретрит" обернулся истерикой: звезда фильма "Однажды под Полтавой" напугала состоянием после "энергетической практики"

Катерина Галущенко
Катерина Галущенко
Time to read4 мин
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"Ретрит" обернулся истерикой: звезда фильма "Однажды под Полтавой" напугала состоянием после "энергетической практики"
Анна Саливанчук напугала своим состоянием после "энергетической практики". Источник: instagram.com/salivanchuk.anna

Украинская актриса Анна Саливанчук напугала своим внешним видом после семичасовой "энергетической практики". Звезда телесериала "Однажды под Полтавой" записала длинное видео с заплаканными и опухшими глазами, а прямо во время рассказа о пережитом снова не смогла сдержать слез.

Саливанчук опубликовала ролик на своей странице в Instagram и рассказала, что в течение семи с половиной часов пыталась разобраться в собственных переживаниях, причинах боли и том, что мешает ей чувствовать себя счастливой. Актриса призналась, что до сих пор не до конца понимает, что именно с ней происходит, однако убеждена: после этого опыта ей хочется перемен.

"Вот так выглядит человек после "энергетического ретрита". Семь с половиной часов – и я сейчас как будто пустая. Пыталась за эти семь часов вместе с наставником найти причины своей боли, причины того, что мешает мне стать счастливой. Причины того, что я живу в какой-то иллюзии и сама себя обманываю", – сказала артистка.

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Во время съемки видео Саливанчук призналась, что до сих пор не до конца понимает, что именно с ней происходит. В то же время она почувствовала, что практика заставила ее посмотреть на себя по-другому. В частности, артистка заговорила о привычке демонстрировать окружающим идеальную картинку жизни, скрывая собственные переживания.

"Мы на самом деле так часто обманываем себя. Мы так часто говорим, что нам все равно, что скажут люди. А на самом деле нам не все равно. Я всегда делаю себя идеальной: идеальная картинка, красивая, накрашенная, одетая. А на самом деле несчастная. И притягиваю это все дальше к себе. Живу в каких-то иллюзиях", – эмоционально рассказала Саливанчук.

Актриса также сказала, что одним из открытий для нее стало осознание собственного стыда. По ее словам, она поняла, что многое в себе блокирует именно из-за этой эмоции.

''Ретрит'' обернулся истерикой: звезда фильма ''Однажды под Полтавой'' напугала состоянием после ''энергетической практики''

Саливанчук показала, в каком состоянии она сейчас. Источник: скриншот

"Я вообще поняла, что так мало чувствую. А я думала, что все не так. А у меня все заблокировано. Особенно стыд – я не умею стыдиться", – отметила знаменитость.

Саливанчук не скрывала, что пережитый опыт дался ей тяжело. Она также подчеркнула, что хочет перемен в жизни и готова прилагать для этого усилия.

"Я хочу перемен. И я сделаю для этого все", – сказала актриса.

В подписи к видео Саливанчук уточнила, что записала его сразу после "ретрита". Она отметила, что у нее был "очень серьезный личный запрос", но не стала раскрывать его содержание. В то же время актриса заявила, что на следующий день чувствует определенные изменения после пережитого.

''Ретрит'' обернулся истерикой: звезда фильма ''Однажды под Полтавой'' напугала состоянием после ''энергетической практики''

Она отметила, что у неё был "очень серьёзный личный запрос". Источник: instagram.com/salivanchuk.anna

Как писал OBOZ.UA, ранее Анна Саливанчук уже откровенно говорила об эмоциональном истощении. В частности, после развода с Александром Божковым она рассказывала о сложностях жизни мамы-одиночки, которая одновременно воспитывает двоих детей и много работает. Актриса не раз признавалась, что из-за бешеного темпа жизни ей бывает сложно справиться с накопившейся усталостью и эмоциями.

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