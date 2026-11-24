Рэп-исполнительница alyona alyona, которая в конце октября перенесла бариатрическую операцию, продолжает привыкать к новому рациону. После хирургического вмешательства она постепенно возвращает в меню разные продукты, однако пока вынуждена отказываться от многих привычных блюд. Больше всего она скучает по выпечке и соленой рыбе, в частности селедке.

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О пищевых ограничениях и изменениях в самочувствии артистка рассказала в интервью программе "ЖВЛ". По ее словам, сейчас она осторожно экспериментирует с едой, ведь одни продукты организм воспринимает хорошо, а другие пока не подходят. Также рэп-исполнительница старается придерживаться сбалансированного питания и контролировать размер порций.

"Постепенно открываю для себя продукты. Потому что что-то заходит, что-то не заходит. Но стараюсь есть все, просто очень правильную и сбалансированную тарелку. Например, бутерброд из трех ингредиентов я есть не буду. Если это хлеб, то только цельнозерновой или вообще без хлеба. Если это крупы, то может быть гречка или чечевица. Только цельнозерновая крупа. Причем я могу положить себе одну столовую ложку, а съесть на самом деле две вилки. И больше я не ем", – поделилась alyona alyona.

Пока список продуктов, от которых приходится отказываться, остается немалым. Например, из свежих овощей рэп-исполнительнице пока нельзя есть спаржу, а из фруктов она сейчас выбирает только бананы и запеченные яблоки. В то же время больше всего ей не хватает теста, ароматной выпечки и любимого сочетания хлеба с соленой рыбой.

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"Начнем с теста. Я бы с удовольствием съела хоть кусочек хачапури. Я очень люблю заварное тесто, заварной хлеб. Очень люблю запах выпечки. Но это то, от чего я "отпала", и живу без этого. А вот хлеб и соленая рыба, например таранька... Как же я это люблю! Жду момента, когда мне можно будет кусочек дунайской сельди. Пока нельзя. Я пока не рискую", – призналась исполнительница.

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В то же время после операции артистка замечает изменения не только в пищевых привычках, но и в физическом самочувствии. Впервые ощущение, что тело стало легче, она связала с обычным подъемом по лестнице. Это произошло, когда рэп-исполнительница отправилась навестить подругу, которая живет на 11-м этаже. В доме не было света, поэтому пришлось подниматься пешком.

До операции такой путь давался ей значительно тяжелее: тогда нужно было трижды останавливаться на отдых. Теперь alyona alyona сделала только две остановки – примерно на пятом и восьмом этажах, после чего смогла добраться до квартиры подруги.

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Помимо изменений в питании, исполнительница планирует постепенно возвращаться к занятиям спортом. Ранее она подчеркивала, что решилась на бариатрическое вмешательство не ради конкретной цифры на весах, а прежде всего ради здоровья и изменения образа жизни.

Напомним, операцию по уменьшению желудка alyona alyona перенесла месяц назад. До хирургического вмешательства ее максимальный вес составлял 132 кг. Через две недели после операции рэп-исполнительница сообщила, что похудела примерно на 12 кг, а через месяц показала подписчикам результат в 118 кг.

Ранее OBOZ.UA писал, что alyona alyona рассказала о последствиях уменьшения желудка и почему сейчас не может забеременеть.