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Рамина Эсхакзай оказалась под угрозой выбытия из шоу "Зрадники"

Глеб ИвановГлеб Иванов
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Рамина Эсхакзай оказалась под угрозой выбытия из шоу "Зрадники"
Участников ждет самая драматичная ночь сезона. Источник: sweet.tv

В пятой серии детективного реалити-шоу "Зрадники" от SWEET.TV правила игры внезапно изменились. Если обычно предатели днем действуют бок о бок с верными, а свои темные дела ведут ночью за столом конклава, то на этот раз они впервые получили секретное задание прямо посреди дня – отравить сразу четырех игроков.

Рамина Эсхакзай оказалась под угрозой выбытия из шоу ''Зрадники''

"Граф" приготовил "яд". Источник: sweet.tv

Условие было чрезвычайно рискованным: лишить участника жизни в игре можно было лишь прикоснувшись рукой к его волосам. Такое странное действие имело все шансы мгновенно вызвать подозрения. Обратит ли кто-нибудь внимание на эти жесты и удастся ли Варваруку отвести от себя обвинения?

"В этом сезоне мы добавили механику дневного отравления сразу четырех участников – и это заставило предателей импровизировать там, где раньше они могли действовать по привычному сценарию. Нам интересно создавать условия, в которых участники не могут полагаться только на проверенные стратегии. Ведь под давлением кто-то просчитывает каждый шаг, кто-то действует интуитивно, а кто-то шутит в самые напряженные моменты. Иногда именно такая реакция может сказать о человеке больше, чем его слова", – комментирует руководительница продакшна SWEET.TV Originals Елена Кричковская.

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К тому же во время конклава произошел забавный ляп: Дмитрий осознал, что помнит лишь двух своих жертв – Дмитрия Морозюка и Сергея Фазульянова. Имена еще двух отравленных остались загадкой даже для него самого. И только в шестой серии интрига наконец раскрылась: среди жертв также оказались Сергей Гайдай и Рамина Эсхакзай.

Рамина Эсхакзай оказалась под угрозой выбытия из шоу ''Зрадники''

Рамина Эсхакзай оказалась среди "жертв". Источник: sweet.tv

Этот момент также затрагивает интересную тему различий между зумерами и миллениалами – в частности, в отношении к стрессу и серьезным ситуациям. Зумеры чаще используют юмор и иронию, чтобы снять напряжение, тогда как миллениалы склонны воспринимать ситуацию через призму ответственности и возможных последствий. Конечно, это скорее обобщение, чем универсальное правило, но в условиях "Предателей", где каждое решение может повлиять на исход игры, такие различия проявляются особенно интересно. Показательным стал и случай с Дмитрием Варваруком, который даже не смог вспомнить всех четырех игроков, которых отравил.

Рамина Эсхакзай оказалась под угрозой выбытия из шоу ''Зрадники''

Кадр из шестой серии "Предателей". Источник: sweet.tv

Теперь игроков ждет самая драматичная ночь сезона. Предатели готовятся окончательно устранить одного из отравленных, но у "верных" появляется единственный шанс на спасение – добыть противоядие.

Рамина Эсхакзай оказалась под угрозой выбытия из шоу ''Зрадники''

Кадр из фильма "Предатели". Источник: sweet.tv

Однако хватит ли им времени, чтобы пройти испытания и спасти союзника? Кому именно из четырех игроков они дадут шанс на выживание? И для кого из участников эта ночь в замке станет последней? Узнайте в шестой серии шоу "Зрадники".

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