Пять раз номинировался на ''Оскар'': скончался композитор, написавший музыку к более чем 100 фильмам

К сожалению, ушел из жизни известный британский композитор Джордж Фентон – художнику было всего 76 лет. За свою жизнь он написал музыку к более чем 100 фильмам, среди которых такие известные картины, как "День сурка", "Мемфисская красавица", "Король-рыбак", "Теорема ноль", "Вам письмо", "Счастливые числа", "Опасные связи", "Рыбка по имени Ванда" и другие.

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О смерти артиста сообщила семья музыканта. Она отметила, что смерть была "неожиданной", однако причина не указана. У Джорджа Фентона остались жена Аманда, трое детей и шестеро внуков.

Помимо музыки к более чем сотне фильмов, Фентон, тесно сотрудничавший с режиссером Стивеном Фрирзом, сам играл на сцене и принял участие в создании 11 фильмов. А за музыку к фильму "Опасные связи" композитор получил свою первую номинацию на "Оскар".

Путь композитора

Джордж Ричард Иэн Хоу родился в 1949 году в Бромли, графство Кент. В детстве он начал играть на гитаре, а уже в юности освоил клавишные инструменты – сначала рояль, позже орган, клавесин и т. д.

С детства он мечтал стать музыкантом или актером на сцене.

В 1968 году Джордж принял участие в первой постановке Алана Беннетта на Вест-Энде "Сорок лет спустя", во время которой выбрал себе сценическое имя на всю жизнь – Джордж Фентон.

В середине 1970-х он также снимался в британском сериале "Эммердейл".

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Параллельно Фентон работал аранжировщиком и музыкальным руководителем в театре. В 1974 году он получил заказ на создание музыки для постановки Королевской шекспировской компании "Двенадцатая ночь". Это стало началом его долгой карьеры в театре.

А в 1976 году композитор начал писать музыку для телевидения, создавая заставки для различных программ британской телекомпании BBC.

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Его награды

Первую из пяти номинаций на премию Американской киноакадемии Фентон получил за музыку к фильму "Ганди" Ричарда Аттенборо (1982 г.). Он был номинирован вместе с индийским композитором Рави Шанкаром.

Еще две номинации Фентон получил за сотрудничество с Аттенборо в фильме "Крик свободы". Он был номинирован в категориях "Лучшая оригинальная музыка" и "Лучшая оригинальная песня" за произведение к фильму, которое написал совместно с Йонасом Гвангвой.

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Кроме того, Джордж Фентон создал музыку для документальных проектов ведущего-натуралиста Дэвида Аттенборо на BBC. Композитор работал над музыкальным сопровождением к "Голубой планете", "Планете Земля", "Замерзшей планете", а также к сериалам "Мир дикой природы", "Природный мир", "Испытания жизни" и "Жизнь в морозилке".

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Но дольше всего Фентон сотрудничал с режиссером Кеном Лоучем. Он написал музыку ко многим его фильмам, в том числе к"Ветру, колышущему вереск" – обладателю "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля, и к"В поисках Эрика".

Среди других известных работ Фентона – музыка к фильмам "День сурка", "Мемфисская красавица", "Красавицы в розовом", "Рыбки по имени Ванда", а также "Король-рыбак" Терри Гиллиама, за который он получил еще одну номинацию на "Оскар".

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Пятую номинацию композитор получил за музыку к фильму "Опасные связи".

Смерть других деятелей искусства

Как сообщал OBOZ.UA, в возрасте 67 лет скончался композитор и бард из Волыни, известный украинец Сергей Шишкин. Он был автором гимна города Владимира и имел звание почетного гражданина города. Смерть художника наступила внезапно во сне.

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Также, к сожалению, скончался народный артист Украины, выдающийся дирижер и композитор Роман Кофман. Ему было 88 лет. Его имя связано с десятилетиями развития украинского симфонического искусства, масштабными международными проектами и воспитанием новых поколений музыкантов.

А в воскресенье, 4 октября, мир искусства нашей страны понес очередную утрату. Скончался народный артист Украины, известный актер Олег Шаварский. На момент смерти художнику было уже 80 лет.