Пугачева с новой прической появилась на редком фото в полный рост: покойный Соседов заявлял, что она ''тяжело больна''

Российская певица Алла Пугачева, которая после отъезда из РФ поселилась на Кипре, а затем переехала в Израиль, попала в кадр редкого фото в полный рост. 77-летняя артистка сменила прическу, собрав длинные светлые волосы в высокий хвост, а ее худые ноги привлекли едва ли не наибольшее внимание на новом снимке.

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Фотография, опубликованная в Instagram, была сделана в Лимасоле (Кипр). Пугачова позировала рядом со своим мужем Максимом Галкиным и женщиной, держащей на руках пушистую собаку. Для выхода певица выбрала белую футболку, короткие черные шорты, черно-белый жакет в клетку и белые кроссовки.

Внешность артистки ранее комментировал российский музыкальный критик-путинист Сергей Соседов, скончавшийся 23 сентября. В августе он высказал предположение, что резкое похудение Пугачевой может быть связано с онкологическим заболеванием. Однако никаких подтверждений такого диагноза нет.

Поводом для заявлений Соседова стало появление певицы на закрытии музыкального фестиваля Laima Rendezvous Jurmala в Юрмале. Тогда Пугачева вышла к публике в жакете, мини-юбке и берете с черной вуалью. Пропагандист обратил внимание на ее худобу и изменения в чертах лица.

"Мы видим больное лицо, заостренные черты – нос, подбородок. Это не неудачная пластическая операция, а болезнь. Мне кажется, что у нее онкология, она, возможно, проходит курс химиотерапии, и волос, кстати, уже нет. Пугачева никогда не была такой худой. Я, когда увидел эти кадры, испугался. Человек явно болен. В Юрмале она действительно выглядит беспомощной", – заявлял Соседов.

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В частности, он выразил сомнение, что Пугачева сможет вернуться к концертной деятельности. Сама певица ранее говорила, что готова снова выйти на сцену, когда почувствует, что для этого настало подходящее время.

Ранее OBOZ.UA писал, что Галкин показал свежее видео с 77-летней Пугачевой без фильтров.

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