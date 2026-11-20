Принц Гарри, который несколько лет жил в США вместе с женой Меган Маркл, заявил, что американское общество значительно больше поддерживает Украину, чем это может казаться с учетом позиции нынешней администрации президента Дональда Трампа. По его мнению, отношение американцев к войне существенно отличается от взглядов людей, принимающих политические решения в Вашингтоне.

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Об этом герцог Сассекский рассказал в интервью The Telegraph. Хотя он прямо не назвал Дональда Трампа, его слова стали очевидным намеком на расхождения между настроениями американцев и подходом действующей власти к российско-украинской войне.

"Я считаю, что существует значительный разрыв между тем, как американское общество относится к поддержке Украины – уровень поддержки, на мой взгляд, чрезвычайно высок и всегда был таким – и определенной группой – или, в данном случае, администрацией – которая, возможно, придерживалась иной точки зрения по этому вопросу", – заявил принц Гарри.

Герцог также выразил надежду, что поддержка со стороны США усилится, а Европа и впредь будет помогать Украине.

"С января ситуация изменится, поэтому, на мой взгляд, нам всем следует с нетерпением ждать этого (3 января 2027 года – начала работы нового Конгресса США – Ред.). Европа выступает единым фронтом, и было бы замечательно, если бы американская сторона также оказала этому большую поддержку", – подчеркнул он.

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В частности, принц Гарри прокомментировал угрозу, которую Россия представляет не только для Украины, но и для других стран. По его убеждению, Европа уже осознала серьезность ситуации, однако расслабляться еще рано. Принц считает, что сейчас международное сообщество должно не сокращать помощь Украине, а, наоборот, удвоить усилия.

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"Мы можем многому научиться у Украины. Я считаю, что весь мир может многому научиться у Украины", – отметил герцог.

Напомним, на днях принц Гарри в четвертый раз приехал в Украину с начала полномасштабной войны. На этот раз он прибыл во Львов, чтобы поддержать украинских ветеранов и принять участие в отборочных соревнованиях команды страны для Игр Непокоренных 2027, которые состоятся в Бирмингеме (Великобритания).

Ранее OBOZ.UA сообщал, что принц Гарри эмоционально высказался о войне в Украине и упрекнул мир в бездействии.