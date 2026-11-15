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Принц Гарри в четвертый раз в Украине: какой город он выбрал на этот раз и о чем говорил с украинцами. Видео

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 мин
1,1 т.
Принц Гарри в четвертый раз в Украине: какой город он выбрал на этот раз и о чем говорил с украинцами. Видео
Принц Гарри в четвертый раз в Украине

Принц Гарри снова – уже в четвертый раз – приехал в Украину. На этот раз герцог Сассекский посетил Львов, где принял участие в первой международной конференции по вопросам военной травмы Superhumans War Trauma. Во время выступления он поблагодарил украинских медиков за их работу и подчеркнул, что теперь международные специалисты приезжают в Украину не только делиться опытом, но и учиться у украинских команд, а не наоборот, как это было раньше.

О визите сообщил Superhumans в соцсетях, но позже удалил публикации. Однако видео с мероприятия осталось в Instagram Chris Baron Smith. Конференция состоялась 13–14 ноября в Superhumans Center – всеукраинском центре военной травмы во Львове.

Герцог Сассекский посетил мероприятие, чтобы поддержать украинских врачей и международных партнеров, которые работают над улучшением помощи людям с боевыми травмами.

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В своей речи принц Гарри обратил внимание на то, как изменилась роль Украины в международном медицинском сообществе. Если раньше иностранные эксперты приезжали сюда, чтобы делиться своими знаниями, то теперь они сами перенимают опыт украинских команд, работающих с последствиями полномасштабной войны.

Принц Гарри в четвертый раз в Украине: какой город он выбрал на этот раз и о чем говорил с украинцами. Видео

Принц Гарри в Superhumans. Источник: instagram.com/chrisbaronsmith

"Международные партнеры на протяжении многих лет приезжали, чтобы поддержать Украину и поделиться своим опытом. Теперь я понимаю, что роли изменились. Ведь Украина сейчас переживает такие реалии войны, которых ни одна другая страна раньше не знала. Вы – единое целое, и это единство действительно стоит беречь. Спасибо за ваше время и усилия. Спасибо за ваш опыт. Слава Украине!" – сказал принц со сцены.

На конференцию Superhumans War Trauma пригласили украинских и международных врачей, реабилитологов, специалистов по психическому здоровью, лечению боли, инфекционному контролю и организации медицинской помощи. Участники обсуждали полный путь восстановления человека после боевого ранения: от эвакуации и хирургического вмешательства до протезирования, физической и психологической реабилитации и возвращения к самостоятельной жизни.

Принц Гарри в четвертый раз в Украине: какой город он выбрал на этот раз и о чем говорил с украинцами. Видео

Принц Гарри приехал в Украину. Источник: instagram.com/chrisbaronsmith

Предыдущие визиты принца Гарри

Нынешняя поездка стала четвертым известным визитом герцога Сассекского в Украину после начала полномасштабного вторжения России. Впервые он приехал во Львов 10 апреля 2025 года. Тогда принц провел несколько часов в центре Superhumans, где пообщался с ранеными военными и гражданскими, медиками и детьми, которые проходили восстановление после тяжелых травм.

В сентябре 2025 года Гарри во второй раз прибыл в Украину. На этот раз его пунктом назначения стал Киев. Во время поездки он побывал на местах российских обстрелов, встретился с ветеранами и почтил память погибших защитников на Аллее Героев. Также герцог посетил Майдан Независимости, где провел время у народного мемориала из флажков в честь павших украинцев.

Принц Гарри в четвертый раз в Украине: какой город он выбрал на этот раз и о чем говорил с украинцами. Видео

Принц Гарри приезжал в Украину в сентябре 2025. Источник: Vasiliev Dmytro

В третий раз принц Гарри приехал в Киев 23 апреля 2026 года. Неанонсированный визит начался с прибытия на железнодорожный вокзал столицы. Тогда герцог планировал выступить на Киевском форуме по безопасности и в очередной раз напомнить международному сообществу, что война в Украине все еще продолжается, подчеркнуть ее последствия и необходимость дальнейшей поддержки.

Помимо поездок, принц Гарри неоднократно публично выражал солидарность с украинцами. В частности, он поддерживает украинских ветеранов благодаря основанным им "Играм непокоренных", а также призывает мир не забывать о войне и людях, которые ежедневно противостоят российской агрессии.

Принц Гарри в четвертый раз в Украине: какой город он выбрал на этот раз и о чем говорил с украинцами. Видео

Принц Гарри хранит дома коллекцию шевронов от украинских военных

Ранее OBOZ.UA сообщал, что принц Гарри эмоционально высказался о войне в Украине и упрекнул мир в бездействии.

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