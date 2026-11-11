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Принц Джордж унаследовал художественный талант матери и короля Чарльза III: это доказал его новый рисунок. Фото

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read1 мин
117
Принц Джордж унаследовал художественный талант матери и короля Чарльза III: это доказал его новый рисунок. Фото
Принц Джордж поразил художественным талантом, который унаследовал от Кейт Миддлтон и Чарльза III

13-летний принц Джордж продемонстрировал впечатляющий художественный талант, который унаследовал от своей мамы Кейт Миддлтон и дедушки, короля Чарльза III. Он изобразил на бумаге яркую птицу – голубого зимородка, передав мельчайшие детали: от текстуры перьев до плавного перехода цветов.

Потрясающий рисунок появился на страницах нового выпуска журнала Country Life, приглашенным редактором которого стал принц Уильям. Как отмечает People, работу над иллюстрацией принц Джордж закончил еще в 12 лет.

Принц Джордж унаследовал художественный талант матери и короля Чарльза III: это доказал его новый рисунок. Фото

Принц Джордж впечатляюще изобразил птицу. Источник: Kensington Palace

Стоит отметить, что это не первый случай, когда юная королевская особа подтверждает, что унаследовала художественный талант от родственников. В 2025 году Кейт Миддлтон показала фотографии рисунков троих своих детей, однако больше всего внимание пользователей сети привлекла работа принца Джорджа. Черным карандашом он умело передал образ мамы, сидевшей в кресле.

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Принц Джордж унаследовал художественный талант матери и короля Чарльза III: это доказал его новый рисунок. Фото

Художественный талант принца Джорджа поразил публику. Источник: x.com/KensingtonRoyal

А в 2022 году принц и принцесса Уэльские привлекли внимание к художественному таланту своего сына, опубликовав его рисунок оленя перед Рождеством. Тогда автор фотографии, которой вдохновлялся принц Джордж, высоко оценил его работу, отметив: "У него, безусловно, есть талант. Он чувствует форму и цвет".

Принц Джордж унаследовал художественный талант матери и короля Чарльза III: это доказал его новый рисунок. Фото

Принц и принцесса Уэльские показали рисунок старшего сына. Источник: x.com/KensingtonRoyal

Отметим, что своими иллюстрациями публику не раз удивляла и Кейт Миддлтон. Самым памятным был случай 2021 года, когда принцесса Уэльская отправила письмо в Шотландию, разместив на нем эскиз города Сент-Эндрюс. Именно там она получила степень по истории искусств и познакомилась с будущим мужем.

Принц Джордж унаследовал художественный талант матери и короля Чарльза III: это доказал его новый рисунок. Фото

Кейт Миддлтон прекрасно рисует. Источник: instagram.com/princeandprincessofwales

В свою очередь, Чарльз III большую часть взрослой жизни увлекается акварельной живописью. В своих работах король любит изображать заснеженные пейзажи курорта Клостерс или окрестности королевской резиденции Балморал в Шотландии.

Принц Джордж унаследовал художественный талант матери и короля Чарльза III: это доказал его новый рисунок. Фото

Чарльз III создает картины акварелью. Источник: instagram.com/artist

Ранее OBOZ.UA рассказал, что в сети заметили поразительное сходство принца Джорджа с отцом Уильямом.

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