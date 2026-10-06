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Провокационное платье Тины Кароль за 157 000 грн поразило поклонников: как выглядит образ, который держался на веревках. Фото

Анастасия Какун
Анастасия Какун
Time to read2 мин
icon 1,5 т.
Провокационное платье Тины Кароль за 157 000 грн поразило поклонников: как выглядит образ, который держался на веревках. Фото
Тина Кароль вышла на сцену в эффектном платье. Источник: instagram.com/tina_karol

Украинская певица Тина Кароль поразила поклонников новым концертным образом. 41-летняя звезда вышла на сцену в Черновцах в провокационном леопардовом платье Iman, которое держалось на веревочках, от отечественного бренда BALYKINA.

Стоимость наряда Кароль из новой коллекции компании осень-зима 2026/2027 составляет 157 500 гривен. Фотографиями в эффектном образе артистка поделилась на личной странице в Instagram.

Провокационное платье Тины Кароль за 157 000 грн поразило поклонников: как выглядит образ, который держался на веревках. Фото

Тина Кароль поразила поклонников эффектным концертным нарядом. Источник: instagram.com/tina_karol

Провокационное платье Тины Кароль за 157 000 грн поразило поклонников: как выглядит образ, который держался на веревках. Фото

Певица вышла на сцену в провокационном образе. Источник: instagram.com/tina_karol

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Наряд знаменитости представляет собой своеобразное переосмысление корсета в формате вечернего платья. Вставки из леопардовых пайеток и ледяного голубого крепа чередуются по всей длине лука, а металлические люверсы со шнуровкой соединяют их, формируя изящный силуэт. В нижней части фактурное платье плавно переходит в мягкие слои, подчеркивающие каждое движение.

Провокационное платье Тины Кароль за 157 000 грн поразило поклонников: как выглядит образ, который держался на веревках. Фото

Кароль вышла на сцену в платье от BALYKINA. Источник: Скриншот

Смелый образ Тина Кароль дополнила коричневыми сапогами с заостренными носками и шнуровкой. Певица сделала эффектные голливудские локоны, а в макияже сделала акцент на нюдовых оттенках.

Провокационное платье Тины Кароль за 157 000 грн поразило поклонников: как выглядит образ, который держался на веревках. Фото

Платье подчеркнуло фигуру звезды. Источник: instagram.com/tina_karol

Внешний вид знаменитости произвел неизгладимое впечатление на ее поклонников, поэтому они не скупились на комплименты в комментариях под публикацией:

"Какое красивое платье! Вы выглядите просто великолепно!".

"Образ просто вау".

"Это платье очень идет Тине".

"Очень красиво. Горячая женщина в холодный осенний вечер".

"Какое роскошное платье и как оно вам идет!"

Провокационное платье Тины Кароль за 157 000 грн поразило поклонников: как выглядит образ, который держался на веревках. Фото

Певицу засыпали комплиментами. Источник: Скриншот

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Тина Кароль раскрыла главный секрет своей красоты и объяснила, почему он влияет не только на внешность.

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