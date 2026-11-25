Российский пропагандистский телеканал НТВ отправил съемочную группу на Кипр, где живет Алла Пугачева с Максимом Галкиным, чтобы доказать, будто супруги больше не живут вместе. Журналисты выслеживали певицу возле ее дома, пытались выяснить, кто ее сопровождает, и даже обвинили ее окружение в выполнении "идеологических заданий".

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Однако финал сюжета обернулся против самих пропагандистов: на кадрах россиянка встретила Пугачеву вместе с мужем и детьми, которые вместе шли в общее жилище. На абсурдность расследования обратила внимание ведущая российского антипутинского телеканала "Дождь". Она подробно разобрала сюжет программы НТВ "Скандалы. Интриги. Расследования" и показала, как авторы пытались манипулировать фактами, но в итоге сами опровергли собственную версию.

Сам сюжет НТВ начинался с оскорбительных высказываний в адрес супругов. В частности, ведущий назвал Галкина "беглецом-иностранным агентом", который якобы увез за границу "инородную артистку СССР". А закадровый голос описывал Пугачеву как женщину, в которой уже сложно узнать бывшую Примадонну.

Позже съемочная группа заявила, что увидела певицу на улицах Лимасола в сопровождении неизвестного мужчины. Его якобы опознал местный таксист, который назвал спутника артистки Крузином. На НТВ сделали вывод, что теперь он не только водитель Пугачевой, но и "главная опора угасающей звезды".

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Тогда ведущая "Дождя" заступилась за Пугачеву, отметив, что не понимает постоянных попыток российских медиа унизить артистку.

"Разве она не прекрасно выглядит для своих лет? Она просто прекрасно выглядит, к тому же прекрасно одета. Мне кажется, она впервые по-настоящему счастлива. По крайней мере, в интервью Екатерины Гордеевой я впервые в жизни увидела Аллу Борисовну действительно счастливой", – сказала ведущая.

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Впрочем, главной целью "расследования" НТВ было доказать, что Пугачева якобы живет отдельно от Галкина. Для этого авторы сюжета показывали кадры с мужем артистки, который проводит время с другими людьми, в частности с организатором концертов Ириной Заграничной из Одессы. Закадровый голос намекал на возможные личные отношения между ними, хотя одновременно признавал, что женщина занимается организацией выступлений и мероприятий с участием юмориста.

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Ведущая "Дождя" отметила, что почти весь сюжет журналисты посвятили попыткам доказать, что супруги не живут вместе. Однако самое интересное произошло в конце, когда съемочная группа НТВ подкараулила Пугачеву возле ее дома.

Там журналисты начали снимать людей из окружения артистки и называть их "идеологически подготовленными бойцами". Один из них кричал россиянам с камерами: "Зачем ты нас снимаешь? Проваливай отсюда".

Также они попытались задать певице вопрос о том, не тянет ли ее обратно в Россию. Однако услышали от Примадонны, что она не дает интервью, а во время конфликта телефон съемочной группы выбили из рук.

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Ирония ситуации заключалась в том, что после всех обвинений и предположений сами кадры НТВ показали Пугачеву и Галкина вместе с детьми. Семья спокойно возвращалась в общий дом, что прямо противоречило основной версии "расследования".

"То есть стоило получить визу на Кипр, чтобы рассказывать, что Галкин с Пугачевой не живут вместе, а потом вдруг снять их вместе с детьми, расслабленных и счастливых, когда они заходят в общий дом. Бывает же такое?" – иронизировала журналистка.

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В итоге журналистка подвела итог: команда НТВ собственными руками разрушила главный тезис своего "расследования", ведь показала Пугачеву и Галкина вместе, в семейной атмосфере.

"Как же ловко журналисты НТВ опровергли собственный тезис! Теперь мы все знаем, что Максим и Алла живут вместе и у них все прекрасно. Спасибо вам за это, дорогие мои. То есть нет, дешевые клоуны с НТВ", – завершила она.

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