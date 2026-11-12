''Просто захватывает дух'': звезда ''Игры престолов'' рассказал, что его поразило в Украине и почему жена была против этого визита

Исполнитель роли Джейми Ланнистера во всемирно известном сериале "Игра престолов" Николай Костер-Вальдау откровенно рассказал о своих впечатлениях от визита в Украину, который жена не очень поддерживала. По словам звезды, больше всего его поразило то, как украинцы научились не ставить свою жизнь на паузу, несмотря на постоянные обстрелы со стороны России.

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Во время поездки знаменитость смог встретиться со многими гражданскими и лишь сильнее убедился в своей миссии: он должен постоянно напоминать миру о необходимости поддерживать нашу страну, особенно накануне зимы. Об этом Николай Костер-Вальдау рассказал в интервью Маричке Падалко.

Как поделился актер, он уже 10 лет является послом доброй воли Программы развития Организации Объединенных Наций и хотел приехать в Украину еще с начала полномасштабной войны. Он убежден, что, лишь ощутив на себе вызовы вооруженной агрессии, сможет составить полноценную картину реальной жизни украинцев и лучше донести правду до широкой аудитории. А вот объяснить жене цель своего визита звезде было нелегко.

"Мне было непросто объяснить жене, почему я считаю, что должен приехать сюда. Она спросила: "А зачем ехать? Почему нельзя, скажем, через Zoom?". А мне хотелось пережить это самому. Может быть, отчасти это эгоистично, но между тем, что видишь в новостях, и тем, что переживаешь сам, огромная разница. Особенно если потом тебе предстоит об этом говорить", – рассказал актер.

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Николай Костер-Вальдау подчеркнул, что сейчас основное внимание следует сосредоточить на энергетической инфраструктуре Украины, ведь ее нормальная работа обеспечит людей самым необходимым: водой, теплом и канализацией. Международная поддержка нужна и программам для ветеранов, в чем актер убедился после встречи с защитником по имени Сергей, который потерял ноги и зрение. При поддержке ПРООН он прошел несложный курс гончарного дела и теперь ведет собственное дело.

"Это очень вдохновляет в таких тяжелых обстоятельствах. И в этом, я думаю, суть работы ПРООН – помогать людям. Я не политик. Моя задача – обратиться к странам-донорам и сказать: "Послушайте, речь идет о людях, которые здесь живут. Мы видим их потребности и действительно можем что-то сделать, реально помочь". Я здесь всего несколько дней, и от стольких вещей просто захватывает дух. Этот небольшой опыт убедил меня, что украинцы сильны, но им нужна помощь", – подчеркнул знаменитость.

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В памяти звезды "Игры престолов" особый след оставил контраст жизни людей в Киеве. Он наслаждался красотой столицы, которая на первый взгляд не отличается от других европейских городов, пока такие детали, как билборды о наборе в армию, не возвращали его в реальность.

"Если здесь не живешь, легко забыть, что происходит. Думаешь, как здесь красиво. Заворачиваешь за угол, и что-то тебе напоминает. В городах по всему миру полно рекламы, да? И возле моего отеля огромный билборд. А на нем дрон с ракетами. Я такой: "Интересно..." Да, такие вещи раз за разом напоминают – это ненормально. И меня поражает, как люди здесь держатся, продолжают жить. Это очень вдохновляет", – высказался исполнитель роли Джейми Ланнистера.

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Сила украинцев поразила Николая Костера-Вальдау и во время визита в одну из школ Гостомеля Киевской области, которую восстановили после вражеского удара в начале войны. Он приехал в учебное заведение во время каникул, однако в укрытии встретился с детьми, для которых устроили мастер-класс накануне Хэллоуина. Актер смог пообщаться со школьниками и был в восторге от их уверенности.

"Во дворе, на стене напротив школы, следы от пуль. А школа красивая, светлая, а дети уверенные в себе, счастливые, полные оптимизма. Говорили: "Хочу быть стоматологом, а я врачом, а я актером". Столько планов, поэтому это так важно. Они – будущее. Нужно верить в них, верить в будущее и помочь сделать так, чтобы оно у них было", – подчеркнула звезда.

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Знаменитости было приятно увидеть, что родители вместе с учителями создали для школьников условия, в которых они могут чувствовать себя просто детьми.

Напомним, что Николай Костер-Вальдау прибыл в Украину во второй половине октября. Он своими глазами увидел последствия террористической деятельности РФ, поскольку побывал на месте попадания в Киеве, а одну ночь и вовсе был вынужден провести в метро из-за угрозы вражеского обстрела. Где еще успел побывать актер, читайте в материале OBOZ.UA.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что звезда "Игры престолов" оставил послание миру перед тем, как вернуться домой из Украины.