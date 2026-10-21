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Продюсер Верки Сердючки раскрыл причину, почему Данилко не переводит хиты с русского и до сих пор их поет: от своей позиции не отказывается

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 мин
1,1 т.
Продюсер Верки Сердючки раскрыл причину, почему Данилко не переводит хиты с русского и до сих пор их поет: от своей позиции не отказывается
Продюсер Верки Сердючки рассказал, почему Данилко не переводит хиты

Продюсер Верки Сердючки Юрий Никитин объяснил, почему Андрей Данилко не переводит на украинский язык свои старые хиты, написанные на русском языке. По его словам, артист считает, что композиции должны оставаться такими, какими они были созданы в определенный период его жизни. Сам Никитин поддерживает это решение и не собирается убеждать своего подопечного менять репертуар.

Об этом музыкальный продюсер рассказал в интервью Василию Тимошенко. Во время беседы журналист поинтересовался, почему Сердючка не переводит свои песни на украинский язык, как это сделали некоторые другие отечественные артисты.

"Об этом нужно спросить у Данилка, потому что у Данилка очень устойчивая позиция по многим вопросам. То есть, если у него есть позиция, он от нее не отказывается. И он считает, что если песня написана в какой-то период, она должна остаться в том периоде, потому что это был определенный период жизни", – пояснил Никитин.

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По его мнению, песни Данилко являются частью конкретного этапа его жизни, поэтому переводить их на украинский язык артист не считает нужным.

В то же время продюсер подчеркнул, что сейчас Данилко работает над творчеством на украинском языке. В частности, он пишет новые композиции и перепевает знаковые песни украинских авторов, среди которых Игорь Поклад и Юрий Рыбчинский.

Продюсер Верки Сердючки раскрыл причину, почему Данилко не переводит хиты с русского и до сих пор их поет: от своей позиции не отказывается

В настоящее время Данилко работает над творчеством на украинском языке. Источник: facebook.com/VerkaSerduchka.Official

Когда Тимошенко спросил, пытался ли продюсер убедить Данилка пересмотреть свое отношение к русскоязычному репертуару, тот ответил, что уважает решение артиста.

"Нет-нет, я очень уважаю его позицию. Это позиция артиста, который выходит на сцену, великого артиста, фактически гения. Как на нее можно влиять?" – сказал Никитин.

Вопрос о переводе песен Данилка стал особенно острым на фоне полномасштабной войны, а выступления артиста с русскоязычным репертуаром неоднократно вызывали скандалы в сети.

Продюсер Верки Сердючки раскрыл причину, почему Данилко не переводит хиты с русского и до сих пор их поет: от своей позиции не отказывается

По его мнению, песни Данилка являются частью конкретного этапа его жизни. Источник: Instagram @v_serduchka

В частности, концерт Верки Сердючки 31 июля в одесском IBIZA Beach Club завершился очередной дискуссией о языке. После того как в сети появилось видео с исполнением хита "Дольче Габбана" и других известных композиций на русском языке, музыкальный обозреватель Роман Бутурлакин раскритиковал артистку за нежелание переводить старые песни на украинский язык.

В 2025 году резонанс вызвало исполнение Сердючкой русскоязычных песен на концерте в Киеве. После обращений граждан языковой омбудсмен Тарас Креминь пояснил, что само по себе исполнение музыкальных произведений на русском языке не противоречит Закону Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В то же время требования в отношении государственного языка распространяются на сопроводительную информацию о культурных мероприятиях, в частности на афиши, билеты и объявления.

Продюсер Верки Сердючки раскрыл причину, почему Данилко не переводит хиты с русского и до сих пор их поет: от своей позиции не отказывается

Андрей Данилко не будет переводить русскоязычные песни на украинский язык. Источник: instagram.com/v_serduchka

Как сообщал OBOZ.UA, сам Данилко после прошлогоднего скандала иронично прокомментировал ситуацию со сцены в Одессе, пошутив о "Всемирном дне намбуцмена" и заявив, что из-за обсуждений его концертов "все забыли о гораздо более серьезных событиях".

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