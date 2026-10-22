''Продал квартиру в России, а деньги перечислил ВСУ''. Андрей Халпахчи – о тайнах мировых звезд, приезжавших в Киев на кинофестиваль ''Молодость''

Андрей Халпахчи – киновед, критик и продюсер, который почти 40 лет связан с легендарным кинофестивалем "Молодость". При его участии в Киев приезжали мировые кинозвезды – Пьер Ришар, Катрин Денев, Софи Марсо, Кристофер Ламберт и многие другие.

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В интервью OBOZ.UA Андрей Халпахчи рассказал, во сколько обошелся приезд Софи Лорен, вспомнил прогулки по столице с Фанни Ардан, поделился неожиданной историей о Жераре Депардье и рассказал, с кем из мировых знаменитостей поддерживал теплые отношения после фестиваля. А еще – об украинских актерах, которым не дали в полной мере раскрыть талант, и о том, почему наше кино не всегда находит своего зрителя. Беседа состоялась накануне 55-го фестиваля "Молодость", который стартует в Киеве 24 октября.

– Андрей Яковлевич, вы почти 40 лет с "Молодостью". Удалось ли воплотить в жизнь все, о чем мечтали в начале пути?

– Ну, знаете, всегда хотелось, чтобы фестиваль был стабильным, и эта мечта сбылась. Несмотря на все проблемы и трудности, даже в годы войны мы проводим фестиваль. Пожалуй, главным желанием было сделать его по-настоящему международным и обеспечить, чтобы он проходил каждый год. И это удалось. Безусловно, мы мечтали, чтобы фестиваль проходил в мирное время, чтобы к нам приезжало больше звездных гостей. К сожалению, сегодня такой возможности нет. Но то, что фестиваль продолжает существовать, – это, пожалуй, самое главное. Конечно, хотелось бы и более стабильного государственного финансирования, большей поддержки. Но сегодня мы думаем прежде всего о том, как выжить и обеспечить проведение следующего фестиваля. А уже после победы будем загадывать новые мечты и ставить новые цели.

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– Когда просматриваешь список мировых звезд, которых вам приходилось принимать на "Молодости", это настоящее созвездие знаменитостей. Договориться о приезде таких гостей – отдельное искусство. Что обычно остается за кулисами таких приглашений?

– Ну, знаете, даже в Каннах говорят, что звезды приезжают к ним бесплатно. Но это не совсем так. Во-первых, им нужно обеспечить проезд в соответствии с райдером, поселить в отеле, который соответствует их требованиям. Может, в Каннах гонорары не платят, но звезды могут получать вознаграждение от спонсоров – Chopard, например. Унас все складывалось по-разному. Пожалуй, проще всего было с Софи Марсо: она приехала, выполнила все договоренности и не взяла ни копейки. А вот с Софи Лорен и Катрин Денев было сложнее – их визиты требовали финансовой поддержки, поиска спонсоров. Кроме того, каждая звезда требует особого внимания и отдельной команды, которая занимается организацией ее приезда. В этом году, безусловно, мы хотели пригласить нескольких звезд, но из-за войны, к сожалению, они не решились приехать.

Главные истории дня

– Приезд Софи Марсо и Кристофера Ламберта на фестиваль "Молодость" в 2010 году стал настоящим сюрпризом. Я хорошо помню эту историю, ведь сама освещала их визит. Мы, журналисты, узнали о звездных гостях только тогда, когда увидели фотографии, на которых они гуляют по улицам Киева. Вы специально держали их приезд в секрете?

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– Ну, послушайте, одна из задач фестиваля – устраивать приятные сюрпризы. Ведь когда сюрпризы неприятные, это уже проблема (смеется). Мы договаривались с ними заранее. Но, понимаете, дело не только в райдерах или деньгах, но и в занятости. Им нужно согласовывать рабочие графики, съемки, поэтому иногда окончательное подтверждение мы получаем буквально в последний момент.

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– В интернете есть очень красивая фотография, на которой вы с Софи Лорен на пресс-конференции в Киеве. На снимке все выглядит легко и непринужденно, но догадываюсь, что за всем этим стояла немалая организационная работа. Каким на самом деле был этот визит и что осталось за кадром?

– Понимаете, фотографии в определенной степени отражают профессионализм приезжающих гостей. Софи Лорен – настоящий профессионал: на пресс-конференции, как и на всех других мероприятиях, она выполняла свои обязательства. Но, в то же время, четко определяла каждый свой шаг: где она участвует, а где – нет. Прошло уже столько лет, что можно сказать и о следующем: у актрисы был довольно большой гонорар, который нам помогли покрыть спонсоры, потому что было трудно найти такую сумму денег.

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– Речь шла о нескольких десятках тысяч долларов?

– Да, но точную сумму уточнять не будем. Нужно было согласовать финансирование, подтвердить договоренности, перечислить средства. Нам помогла итальянская компания Ariston.

– А как вам удавалось договариваться с Жераром Депардье? Он же личность, мягко говоря, непростая – и в кино, и за его пределами.

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– Жерар Депардье – очень своеобразная личность. Безусловно, это и огромная звезда, фантастический и великолепный актер, но иногда ведет себя ну как ребенок. Все помнят его дружбу с Путиным, из-за которой сегодня он стал для многих персоной нон грата. Но, с другой стороны, никто у нас не знает, что он продал свою квартиру в России, а деньги перечислил ВСУ.

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– Откуда у вас такая информация?

– От его друзей. Депардье – человек настроения, момента, эмоций. Он приезжал на фестиваль несколько раз, и по крайней мере дважды – совершенно бесплатно. А вот на 40-м фестивале мы устроили грандиозную церемонию в Оперном театре, где он был ведущим вместе с Ренатой Литвиновой. Тогда партнером мероприятия был телеканал "Украина", и ему выплатили определенный гонорар.

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– Интересно, как прошел визит Катрин Денев? Гендиректор Одесского кинофестиваля Анна Мачух рассказывала нам в интервью об одной из мировых звезд, которая, приехав к ним на фестиваль, забыла шампунь, одежду и обувь, которые ей были нужны. Организаторы предлагали приобрести все необходимое в Украине, но ничего не подходило. В конце концов, пришлось отправлять вещи самолетом. Мне показалось, что речь шла именно о Денев.

– Нет, у нас с ней не было проблем. Конечно, в бытовом плане с актрисами иногда случаются разные ситуации: кому-то нужен визажист, парикмахер или какие-то особые вещи. А Катрин Денев как раз говорила: "Я сама умею расчесать свои волосы, мне ничего не нужно". Она была у нас всего один день, но успела побывать везде, в том числе и на открытии. Также она посетила специальный банкет, на который ее пригласил Виктор Ющенко. Проблемы иногда возникают скорее с агентами звезд: там есть один итальянец, который требует больше, чем сами звезды. А Катрин Денев – одна из самых интеллектуальных женщин, которых я знаю. Она очень умная, самодостаточная, и ее визит не требовал каких-либо дополнительных прихотей или особых условий.

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– А какой вам запомнилась Фанни Ардан?

– Фанни Ардан дважды была на нашем фестивале. В первый раз она приехала бесплатно, а во второй – на 40-й фестиваль, тогда телеканал "Украина" выплатил ей гонорар. Она очень интересный человек. Помню, во время ее первого визита мы проводили пресс-конференцию. Через 45 минут ее агент начал давать понять, что пора заканчивать. Я спросил Фанни, не хочет ли она завершить беседу, а она ответила: "Нет, мне очень интересно, согласна продолжать". Она очень любознательная, хотела посмотреть Киев. Мы ездили с ней в Киево-Печерскую лавру, гуляли по городу. В общении она была чрезвычайно демократичной и приятной. Если сравнивать, например, с Софи Лорен, то та четко выполняла все свои обязательства – пресс-конференция, прием и другие запланированные мероприятия, – но вне этой программы не хотела никуда выходить и оставалась в гостиничном номере. А Фанни Ардан – наоборот.

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– А случалось ли, что кто-то из этих знаменитостей становился для вас не просто гостем фестиваля, а человеком, которому можно позвонить, пообщаться вне работы?

– В основном это все-таки профессиональные отношения. Даже если у тебя есть номера телефонов Фанни Ардан, Катрин Денев или Жерара Депардье, трубку обычно берет кто-то из помощников. Но когда встречаешься с ними на других фестивалях, например в Каннах, общение всегда теплое. Пожалуй, на какое-то время близким другом стал для меня Пьер Ришар. Это чрезвычайно открытый, искренний и приятный человек. Сегодня ему уже за 90 лет. У звезд своя жизнь, насыщенный рабочий график – к счастью, многие из них до сих пор активно снимаются. К тому же Киев и Париж разделяет большое расстояние, особенно сейчас, во время войны. Поэтому сказать, что такие дружеские отношения сохраняются годами, я не могу. Например, после приезда Романа Полански на фестиваль я впоследствии оказался в Париже, и он сам захотел встретиться со мной, пригласил на обед. Мы еще некоторое время поддерживали отношения, но время идет – и каждый живет своей жизнью.

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– Чтобы завершить эту часть с гостями, я еще хотела спросить вас о россиянах. Та же Анна Мачух рассказывала, что они были самыми сложными звездными гостями: "Мы принимали их – и Михалкова, и всю эту компанию. И могу сказать, что они сильно отличались от других артистов". На "Молодость" приезжали Владимир Меньшов и Карен Шахназаров, которые поддержали кремлевскую агрессию.

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– Понимаете, официально международным фестивалем "Молодость" стал в 1993 году, до этого это был открытый фестиваль советских республик, где Россия занимала одно из ведущих мест, ведь там снимали много фильмов. Что касается гостей, то вот когда мы с вами говорили о райдерах, требованиях к отелю, то для Софи Марсо не имело значения, на чем ее привезут к Оперному театру в Киеве. А для российских актеров это часто было принципиальным вопросом: какая будет машина, какой номер в отеле. Требования нередко были, мягко говоря, неадекватными.

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У нас ни разу не был гостем Михалков, к счастью. А что касается Шахназарова, то когда началась война и он стал обслуживать Путина, для меня это было удивительно. Шахназаров производил впечатление интеллигентного человека. И с ним, к слову, на фестивале не возникало никаких проблем. А то, что он в итоге превратился в рупор российской пропаганды, – досадно. И поэтому как деятель искусств, на мой взгляд, себя исчерпал. То же самое могу сказать о Михалкове: когда-то он снимал важные фильмы, а со временем превратился в посмешище.

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Вы упомянули еще Владимира Меньшова. Его пригласили на юбилейный, 40-й фестиваль 2010 года, в частности потому, что еще в 1970-х он участвовал в "Молодости". Он рассказывал, что тогда переживал глубокий творческий кризис и даже думал уйти из профессии. А приглашение на фестиваль стало для него первым опытом, который помог поверить в свои силы. Кстати, с ним тоже проблем не было. Но дело же не в отдельных творцах, а в самой России – рабской стране, которая сегодня обслуживает своего диктатора. К сожалению, многие художники из-за этого потеряли свое лицо. В то же время среди наших гостей были и другие российские кинематографисты – например, Борис Хлебников, Андрей Звягинцев, Чулпан Хаматова, та же Рената Литвинова, о которой мы уже упоминали. Это люди, которые не являются рупором пропаганды современной России. Им в условиях тоталитарного государства удалось сохранить себя как творческих личностей.

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– Людмила Гурченко тоже была вашей гостьей. Как вы думаете, если бы актриса дожила до сегодняшних событий, смогла бы она определиться, на чьей она стороне?

– Ой, послушайте, зачем гадать, кто как поступил бы? Есть люди, которые не дожили до этой катастрофы, но я уверен, что, например, Эльдар Рязанов резко критиковал бы нынешний российский режим. Людмила Гурченко была артисткой до мозга костей – она жила исключительно профессией. Никогда не была активной общественной деятельницей. Поэтому не знаю, как бы она поступила сегодня. Но если посмотреть на пример Аллы Пугачевой, то хочется верить, что и Гурченко нашла бы свою позицию и была бы на стороне правды и чести.

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– Если говорить о кино вне политического контекста, Каннский фестиваль – отдельная страница вашей жизни: вы ездите туда уже более 30 лет. Что до сих пор заставляет вас туда возвращаться?

– Во-первых, Каннский фестиваль – главный в мире. Это своеобразный чемпионат мира, где собирается вся международная киноиндустрия. Еще в 1990-х,когда в кармане было три копейки и путешествовать было очень сложно, я спросил одну представительницу киноиндустрии, зачем вообще ездить в Канны. Она ответила: "Потому что в Каннах тебя должны видеть. Это значит, что ты в этой индустрии". Там встречаешься с представителями разных стран, находишь партнеров, налаживаешь контакты. К тому же в Каннах интересная кинопрограмма.

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Но в то же время там очень много работы. Иногда проклинаешь и себя, и фестиваль: "Зачем я сюда приехал?" (смеется) Но это самая важная площадка мировой киноиндустрии. В то же время я люблю и другие фестивали. Например, уже почти 40 лет езжу на национальный кинофестиваль в польской Гдине – если позволяют обстоятельства. Мы также посещаем Берлинский кинофестиваль. На Венецианский из-за рабочего графика попадать удается не всегда. Есть и замечательные фестивали в небольших итальянских городах – например, в Лечче или на острове Искья, который я обожаю. Так что фестивалей, которые я люблю, немало. Но Канны особенно важны еще и потому, что там мы организуем украинский павильон. Это наше представительство в мировой киноиндустрии, своеобразное посольство украинского кино. Поэтому нам так важно быть там каждый год.

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– Чем в этом году будете радовать киноманов на "Молодости"?

– Знаете, я с удовольствием предоставлю слово члену нашей команды Богдану Жуку. В этом году на нем фактически держится вся работа над программой "Молодости". Наш программный директор Игорь Шестопалов и программист Виктор Глонь сейчас в ВСУ, защищают Украину. Они стараются помогать нам и с фестивалем, но понятно, что военная служба не всегда позволяет полноценно участвовать в работе. Хочу сказать, что, несмотря на все трудности – ограниченный бюджет, финансовые проблемы, организационные вызовы, а теперь и войну, – у нас всегда сильная программа: и конкурсная, и внеконкурсная. Это заслуга всей команды, а сегодня особенно Богдана. Конечно, мы порой спорим, ведь у всех разные вкусы. Но в этом и преимущество коллективной работы: у каждого есть свой взгляд, и в результате рождается сильная программа. Так что пусть Богдан сам расскажет, что интересного мы подготовили.

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Богдан Жук: Я тоже скажу, что мы очень гордимся нашей программой. "Молодость" всегда старается показывать разнообразное кино – яркое, смелое, неожиданное. В этом году программу немного сократили, но она все равно будет обширной и не менее интересной. Я бы не выделял только несколько фильмов, ведь в нашей программе много достойных внимания работ. Их интересно смотреть как по отдельности, так и в совокупности, ведь вместе они показывают, чем живет современный кинематограф.

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Например, во внеконкурсной программе "Фестиваль фестивалей" мы покажем фильмы, которые уже привлекли внимание во всем мире. Тот самый "Трус" Лукаса Донта, получивший в Каннах награду за лучшую мужскую роль, также стал официальным кандидатом от Бельгии на премию "Оскар". "Насилие над телом другого" канадского режиссера Дени Котестава – призер кинофестиваля в Локарно. "Стыд и деньги" Висара Морины – обладатель Гран-при жюри Sundance, "НАЗА" Юваля Абрахама и Рахель Шор, отмеченная на Венецианском кинофестивале.

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Есть сильные документальные работы. "Завтра больше не будет", где главному герою врачи отвели три года жизни, но он прожил с раком 18. В "Днях чудес" режиссер заходит в дом своего дяди, с которым не виделась 34 года, и открывает целую вселенную: сотни рисунков, музыкальные композиции, дневники и записи одинокого художника. "Хотя мы и острова" – отправляется на поиски шести последних женщин Испании, которые работали смотрительницами маяков. "Смотри, ты справилась" – исследует сексуальное насилие через истории трех поколений, встречаясь с пострадавшими, обидчиками и специалистами.

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Особенно важным для нас является мировая премьера украинского фильма Дмитрия Тодорюка "У войны нет детей". Это четыре истории о детстве во время войны. Среди специальных мероприятий будет сотрудничество с Довженко-Центром: планируем показать отреставрированную копию "Колодца для жаждущих". Фильм-притчу по сценарию Ивана Драча в 1965 году снял Юрий Ильенко. Это его режиссерский дебют. Ленту об одиноком старике, которого бросила семья, советская власть запретила на 22 года – зрители увидели ее только в конце 1980-х. Также покажем несколько фильмов объединения "Дебют", которое действовало на рубеже 1980-х и 1990-х годов. Именно там начинали работать режиссеры, которые впоследствии стали известными в украинском кино, в частности Андрей Дончик.

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Если говорить о классике, обратимся к знаковым фильмам, которые повлияли на историю кино. В программе "Столетие" среди прочих картин – "Давай любиться" Джорджа Кьюкора с Мэрилин Монро и Ивом Монтаном.

Андрей Халпахчи: Еще одна наша сильная сторона – география. Мы пока окончательно не подсчитали, сколько стран будет представлено, но, думаю, их будет около 60. Это не только кинематограф, хорошо знакомый украинскому зрителю, но и те страны, чьи фильмы в нашем прокате почти не встретишь, – например, из Сингапура или Бангладеш.

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– Андрей, а кто из президентов Украины уделял больше всего внимания "Молодости"?

– Виктор Ющенко был почетным президентом нашего фестиваля, регулярно посещал церемонии открытия, в основном и закрытия, а также приходил на кинопоказы. Надеюсь, что он и сейчас будет нашим почетным гостем. Что касается Владимира Зеленского, то он уделял фестивалю значительное внимание. Пять лет назад, накануне юбилейной, 50-й "Молодости", он собрал огромное киносообщество, чтобы обсудить, как поддержать нас. Мы благодарны за такое внимание. Понимаем, что сегодня, во время полномасштабной войны, у него есть множество гораздо более насущных вопросов, но мы приглашали Владимира Зеленского на фестиваль.

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– А если говорить о самих фильмах: какие украинские картины последних лет вас особенно впечатлили?

– Меня радует, что в украинском кино заметно вырос средний уровень. И это самое главное. Поверьте, когда мы отбираем фильмы для фестиваля, то просматриваем немало слабых работ – и французских, и американских, и других. Настоящих шедевров в мировом кинематографе вообще немного. Поэтому важен общий уровень киноиндустрии. И в Украине он существенно повысился. Мы также можем гордиться тем, что два года подряд Гран-при "Молодости" завоевывали украинские фильмы. В прошлом году это были "Уставшие" Юрия Дуная. Я знаю, что в ноябре фильм покажут на моем любимом фестивале в Италии. А в позапрошлом году Гран-при получил "Медовый месяц" Жанны Озирной. Это тоже достойное кино.

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Еще один важный момент: несмотря на войну, наши режиссеры работают в разных жанрах, не ограничиваясь только военной тематикой. Например, фильм "Ты – космос", который вызвал большой резонанс. Безусловно, сегодня украинская документалистика занимает очень сильные позиции. Есть заметные работы Сухолиткого-Собчука. "Следы" Алисы Коваленко и Марисы Никитюк об украинках, переживших сексуальное насилие и пытки во время российской агрессии. А о фильмах Мстислава Чернова я уже и не говорю. Это серьезные достижения украинского кинематографа, которые привлекли внимание всего мира.

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Надеюсь, зрители по достоинству оценят и фильм "Жизнь", которым мы открываем нынешний фестиваль "Молодость". Это очень оригинальная по форме работа – антология из шести новелл о жизни украинцев во время полномасштабной войны. В картине снялись Роман Луцкий, Нина Антонова, Елена Узлюк, Виктор Андриенко, Виктория Литвиненко и Сергей Стрельников, а также Геннадий Попенко и Анна Яремчук-Бобало. Украинское кино развивается, и это не может не радовать. В то же время к вершинам, которых в свое время достигли "Земля" Александра Довженко или "Тени забытых предков" Сергея Параджанова, кинематограф поднимается не так часто. Такие произведения становятся исключительными явлениями, которых иногда приходится ждать десятилетиями.

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– Почему легкие развлекательные фильмы нередко собирают больше кассовых сборов, чем глубокие, содержательные картины, затрагивающие важные темы? Например, "БожеВільні" или "Вечник". Сейчас много говорят и о "Довженко. Первый взгляд", но в некоторых кинотеатрах фильм уже исчез из проката. Почему так происходит?

– Сегодня люди живут в чрезвычайно стрессовых условиях. Поэтому можно понять зрителя: когда он наконец добирается до кинотеатра, то хочет развлечься, отвлечься. Но есть и другая проблема – отсутствие системной работы со зрителем. У нас нет полноценной системы, которая помогала бы людям знакомиться с кинематографом, даже с теми фильмами, которые выходят в прокат. Почти не осталось популярных журналов о кино, не хватает телепрограмм. Я очень уважаю наших кинокритиков и журналистов, которые много делают, в частности в соцсетях. Но этого недостаточно. Нужно, чтобы человек, который, скажем, приходит в парикмахерскую и ждет мастера, мог полистать журнал, в котором интересно и доступно рассказывают о кино. Именно так и формируется интерес к кинематографу. Нам нужно воспитывать зрителя с детства.

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Например, у нас на фестивале есть программа Teen Screen, на которую мы тратим немало времени и сил. Мы показываем подросткам интересное серьезное кино, затрагиваем сложные темы. Иногда оказывается, что для части детей это вообще первый опыт просмотра фильма в кинозале – они впервые оторвались от TikTok, чтобы посмотреть кино на большом экране.

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В то же время и самим режиссерам важно думать о том, как сделать серьезные фильмы более доступными для широкой аудитории. Я, например, еще не видел "Довженко. Первый взгляд", но надеюсь, что эта картина найдет путь к широкому зрителю. К "Вечнику" у меня есть некоторые вопросы. "БожеВільні" – интересное кино, хотя и там, на мой взгляд, есть недостатки. Мы показывали этот фильм, когда проводили наш фестиваль в Гамбурге. Это интересная жанровая работа с великолепной актерской игрой Ирмы Витовской. В то же время мне кажется, что режиссеру не удалось достичь такого же уровня в работе с другими актерами фильма. Не все удалось сбалансировать, однако в целом это картина, заслуживающая внимания.

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– Хочу спросить и о ваших личных кинематографических предпочтениях. Какие фильмы вы можете пересматривать по десять раз и каждый раз находить в них что-то новое?

– Знаете, это сложный вопрос. Я вообще не очень люблю вопросы типа "Кто ваш любимый писатель?" или "Кто ваш любимый режиссер?". Во-первых, на разных этапах жизни вкусы меняются. Во-вторых, на восприятие кино влияет даже политическая ситуация: со временем мы по-другому расставляем акценты и по-новому смотрим на определенные фильмы. Есть мировые шедевры, которые поразили меня еще в юности. Некоторые из них я даже не хочу пересматривать, чтобы не утратить то ощущение катарсиса, которое испытал тогда.

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А фильмы, к которым возвращаешься снова и снова, – это в основном развлекательное кино, но созданное на уровне настоящего искусства. Такие картины можно посмотреть три, пять или даже десять раз и каждый раз замечать какую-то новую деталь. Например, "В джазе только девушки" – абсолютный шедевр, фильм, который можно пересматривать бесконечно. И каждый раз находишь что-то, чего не заметил раньше.

А есть фильмы, которые остаются с тобой на всю жизнь. Некоторые я пересматривал, а к другим сознательно не возвращаюсь, чтобы сохранить первое впечатление. Безусловно, среди них есть украинская классика: "Тени забытых предков" Сергея Параджанова, "Земля" Александра Довженко, фильмы Юрия Ильенко, в частности "Белая птица с черной отметиной". А еще – "Колодец для жаждущих", который мы покажем на фестивале в этом году. Из мирового кино я бы назвал "Клубничную поляну" Ингмара Бергмана, "Пепел и бриллиант" Анджея Вайды. Не хотел говорить о любимых режиссерах, но Лукино Висконти – безусловно, один из тех, чьи работы я особенно ценю. Его фильм "Рокко и его братья" произвел на меня огромное впечатление. Эти картины я увидел в 15–17 лет, и они буквально изменили мое отношение к кинематографу. Столь же сильное впечатление произвели на меня фильмы Акиры Куросавы. Если говорить о советском кино, то это, безусловно, "Летят журавли" Михаила Калатозова, а также "Иваново детство" Андрея Тарковского. Я мог бы перечислить вам сотню фильмов, которые остались в памяти.

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– Кого из украинских актеров вы особенно цените? Есть ли среди них те, кого, по вашему мнению, недооценивают и кому хотелось бы пожелать гораздо больше ролей в кино?

– Великий актер Богдан Ступка, замечательная актриса Ада Роговцева, лицо украинского кино Лариса Кадочникова, фантастическая Раиса Недашкивская. И, пожалуй, все, кого я назвал, кроме Ступки, который много снимался, не так часто появлялись на экране, как могли бы. Их стоило бы активнее привлекать к украинскому кино. Многие актеры так и не получили того экранного времени, которого заслуживали. Например, Иван Гаврилюк – хотелось бы видеть его в кино чаще. Или Наталья Сумская. К счастью, она много играет в театре, но и в кинематографе ее талант можно было бы раскрыть гораздо шире. Я убежден, что для нее можно было бы написать специальный сценарий.

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То же самое касается Нины Антоновой, которую зрители увидят в первой новелле фильма "Жизнь", который откроет фестиваль "Молодость". У нее огромный потенциал, но в кино ее снимали не так часто, как хотелось бы. Иногда мне кажется, что мы слишком ограничиваем актеров привычными амплуа.

Возьмем, к примеру, Ольгу Сумскую: дайте ей яркую характерную роль – что-то вроде Лялечки, которую Раиса Недашкивская сыграла в фильме "Гадюка". Или Олесю Жураковскую! Нужно искать для актеров новые образы, ведь их диапазон гораздо шире, чем мы привыкли думать. К счастью, сегодня чаще снимают Елену Узлюк. Это фантастическая актриса с невероятным потенциалом. Роман Луцкий мог бы стать нашим Аленом Делоном – ему нужно давать возможность раскрываться в разных амплуа. И, конечно, нельзя не упомянуть Богдана Бенюка и Анатолия Хостикоева. Это великие актеры, потенциал которых украинский кинематограф мог бы использовать гораздо полнее. Я мог бы назвать еще сотню замечательных актеров и актрис, обидно кого-то забыть или не упомянуть.

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Богдан Жук: Я бы добавил Елену Хохлаткину. Она прежде всего театральная актриса, но и в кино ей, к счастью, попадаются интересные роли. Также Валерию Ходос, Анастасию Карпенко и Оксану Черкашину.

Андрей Халпахчи: Знаете, когда украинский кинематограф в советские времена ориентировался на московских звезд, мы потеряли целое поколение наших актеров, которые могли бы реализовать себя на большом экране. Сегодня, когда они все чаще снимаются в отечественном кино, мы открываем для себя их истинный масштаб. Ну посмотрите: Ахтем Сеитаблаев, Слава Довженко! И еще можно перечислять и перечислять.

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Я думаю, что интересные темы для кино обязательно найдутся. То, как мы переживаем войну, дает мощный толчок для новых сценариев и настоящих историй – не вымышленных, а прожитых. Я верю, что украинское кино, да и вообще – кино будет жить. Ведь сколько раз уже предсказывали гибель искусства. В свое время хоронили театр, когда появилось кино, но театр выстоял. Потом предсказывали конец кино из-за появления телевидения, но и кино выжило. Сегодня есть интернет, и, кажется, можно похоронить уже все. Но искусство продолжает жить и развиваться. Я сдержан, но остаюсь оптимистом.

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