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PROBASS ∆ HARDI выпустили новый альбом "Серебром и золотом"

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Time to read4 мин
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PROBASS ∆ HARDI выпустили новый альбом "Серебром и золотом"
PROBASS ∆ HARDI. Источник: PROBASS ∆ HARDI

2 октября электронная группа PROBASS ∆ HARDI представила песню и клип "Серебром и золотом" – каждая строка имеет свою философию, которая объединяется в единый масштабный смысл.

PROBASS ∆ HARDI выпустили новый альбом ''Серебром и золотом''

PROBASS ∆ HARDI. Источник: PROBASS ∆ HARDI

"Мы переживаем боль, учимся на ошибках и каждый день сдаем новый экзамен. Мы – общество, которое живет во тьме, но отказывается быть ее частью", – комментирует фронтмен и основатель группы Артем Ткаченко.

PROBASS ∆ HARDI выпустили новый альбом ''Серебром и золотом''

PROBASS ∆ HARDI. Источник: PROBASS ∆ HARDI

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Съемки клипа прошли в родном для PROBASS ∆ HARDI Кременчуге и длились всего один день вместо запланированных двух. Поездка режиссера из Киева на поезде сопровождалась многочисленными остановками из-за тревог.

PROBASS ∆ HARDI выпустили новый альбом ''Серебром и золотом''

PROBASS ∆ HARDI. Источник: PROBASS ∆ HARDI

"Но нам удалось воплотить задуманное в отведенные сроки. Мы сразу почувствовали, что смотрим в одном направлении. А это очень важно. Результат уже в сети", – комментирует сотрудничество с группой режиссер и оператор Миша Манастырский.

PROBASS ∆ HARDI выпустили новый альбом ''Серебром и золотом''

PROBASS ∆ HARDI. Источник: PROBASS ∆ HARDI

Также специально для клипа были созданы образы по идеям фронтмена группы Артема Ткаченко. К их реализации присоединился украинский бренд одежды из Кременчуга NEWGEN. Не исключено, что это сотрудничество может иметь продолжение.

PROBASS ∆ HARDI выпустили новый альбом ''Серебром и золотом''

PROBASS ∆ HARDI. Источник: PROBASS ∆ HARDI

"Серебром и золотом" – результат совместной работы большой команды, которая объединилась вокруг одной идеи: будущего не нужно ждать – его нужно создавать уже сегодня.

Посмотреть клип можно по ссылке:

Трек уже доступен на всех музыкальных платформах.

Текстовая версия трека:

Місто не спить

Місту болить

Очі червоні від темряви

Страх не цвіте

Світ аніме

Помилку більше не виправить

Пусті слова

Дикі місця

Вони більше не в памʼяті

Наша мета

Сьогодні й вчора

Сріблом і золотом плакати

Куплет:

Вірити і здобути

Будувати плани і здійснити

Своє коріння сягнути

Та любити до нестями, любити

Знати ціну, не ярликами

Мати вибір та обирати

Не оцінювати, а цінувати

Набирати оберти, світ обертати

Я так хочу, я так сильно хочу

Що читаю цей текст як пророчий

Бо навчилися ми та вчимося

Кожен день – екзамен щоночі

Нехай пульс буде чутно навколо

Ти тримай мою руку і тисни щосили

Завтра настане точно

Бо сьогодні його ми створили

Місто не спить

Місту болить

Очі червоні від темряви

Страх не цвіте

Світ аніме

Помилку більше не виправить

Пусті слова

Дикі місця

Вони більше не в памʼяті

Наша мета

Сьогодні й вчора

Сріблом і золотом плакати

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