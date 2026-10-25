О чем песня победительницы Детского Евровидения 2026 Наре: перевод и видео выступления

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Сбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыСрочный сбор на генераторы для бойцов Третьей штурмовой: осталось собрать 9 тыс. грн ($200)Руслан КравченкоКвартира, оформленная за день до "Карфагена", и 1 млн грн зарплаті: Кравченко подал новую декларацию из ВеныНардепша Ясько через суд требует алиментов от Саакашвили, который сидит в грузинской тюрьме: подробности делаНардепша Ясько через суд требует алиментов от Саакашвили, который сидит в грузинской тюрьме: подробности делаСтрельба в КиевеВ Киеве во время уличного конфликта застрелили человека: все подробностиДетское Евровидение-2026 началось! Где смотреть финал, как проголосовать за Украину и полный список участниковДетское Евровидение-2026 началось! Где смотреть финал, как проголосовать за Украину и полный список участниковКак укрепить мышцы бедер после 65 лет: 5 эффективных упражнений на лестницеКак укрепить мышцы бедер после 65 лет: 5 эффективных упражнений на лестницеДробление бизнеса на 130 ФЛП: БЭБ разоблачило сеть мясных магазинов в уклонении от уплаты налогов на сумму более 23,5 млн грн. ФотоДробление бизнеса на 130 ФЛП: БЭБ разоблачило сеть мясных магазинов в уклонении от уплаты налогов на сумму более 23,5 млн грн. ФотоИлон Маск. Иллюстрация"Это технически невозможно": в Украине опровергли обвинения Маска в нарушении условий использования Starlink"Они выбрали войну": посол Германии исключил восстановление дружеских отношений с Россией"Они выбрали войну": посол Германии исключил восстановление дружеских отношений с Россией"Гордимся!" Украина "порвала" зрителей Детского Евровидения 2026 и заставила зал кричать"Гордимся!" Украина "порвала" зрителей Детского Евровидения 2026 и заставила зал кричать

О чем песня победительницы Детского Евровидения 2026 Наре: перевод и видео выступления

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 мин
24
О чем песня победительницы Детского Евровидения 2026 Наре: перевод и видео выступления
О чем песня, которая победила на Детском Евровидении 2026. Источник: instagram.com/naresway

Наре Керобян (Naré) триумфовала на Детском Евровидении 2026, а "золото" песенного конкурса ей принесла зажигательная композиция BOO! За свое выступление юная артистка получила 202 балла от национальных жюри и зрителей.

Об этом стало известно во время трансляции финала песенного конкурса, который состоялся 24 октября на Мальте. Покорить сердца мировой аудитории Наре удалось композицией, которая рассказывает о детских страхах и смелости смотреть им в лицо.

Драйвовая песня BOO! посвящена борьбе с внутренними фобиями. Как подчеркивала Наре, этим треком она хотела показать: если "встретиться" со своими страхами лицом к лицу, включить воображение, начать танцевать и смеяться, то даже самые ужасные "монстры" потеряют свою силу и станут частью игры.

Читайте также
Анастасия КакунАнастасия Какун
14,8 т.
Дмитрий Дикуcар прервал долгое молчание в свой день рождения и оставил важное послание украинцам. Фото
14,8 т.
Дмитрий Дикуcар прервал долгое молчание в свой день рождения и оставил важное послание украинцам. Фото
Анастасия КакунАнастасия Какун
1,7 т.
"Такое бывает нечасто". Детское Евровидение 2026 началось с "серьезного коллапса", который задержал всех участников
1,7 т.
"Такое бывает нечасто". Детское Евровидение 2026 началось с "серьезного коллапса", который задержал всех участников
Анастасия КакунАнастасия Какун
1,3 т.
Армения победила на Детском Евровидении 2026: какое место заняла Украина и что известно о победителе
1,3 т.
Армения победила на Детском Евровидении 2026: какое место заняла Украина и что известно о победителе
О чем песня победительницы Детского Евровидения 2026 Наре: перевод и видео выступления

Наре победила на конкурсе с треком BOO! Источник: instagram.com/junioreurovision

Ключевой частью конкурсного перформанса Наре стала декорация в форме розового дворца, в котором было много "привидений", однако не в привычном пугающем, а игривом образе. Артистка в сопровождении балета исполнила энергичную хореографическую постановку, остановившись от танцев лишь на время, когда качалась на большой пушистой лошади.

О чем песня победительницы Детского Евровидения 2026 Наре: перевод и видео выступления

Важную роль в постановке армянской артистки сыграли декорации. Источник: instagram.com/naresway

Визуально привлекательнее конкурсный номер представительницы Армении делал свет. Арена переливалась неоновыми оттенками розового, фиолетового и синего цветов.

Перевод песни BOO!

Красавица, ты готова?

Тик-тик-так, тик-тик-тик-так, у-у.

***

Мама, сгущается темнота, и луна снова приходит к нам в гости

Кто в моей комнате? Кто хочет меня разыграть?

Ну же, давай вместе поиграем в прятки у меня дома

Я прячусь, не открывай глаза.

***

Я выключаю свет и начинаю танцевать

С тенями в своей комнате

Я играю и смеюсь,

Без конца шучу

Это всего лишь игра, не паникуй

О-о, как же мне страшно

Три, два…

***

Тик-тик-так, у-у, трясись, бум-бум

Тик-тик-так, у-у, танцую в комнате

Тик-тик-так, у-у, звучит нелепо, но это правда

Смотри, как я это делаю: тик-тик-так, у-у.

***

Мама, время проходит и снова возвращается

Мама, кто-то приближается, приближается и плачет

Мама, я уже слишком долго боюсь

Щелк-щелк, тук-тук, ку-ку!

***

Кто-то следит за мной?

Кто-то стоит позади?

Там действительно кто-то есть или мне только кажется? Бу!

О чем песня победительницы Детского Евровидения 2026 Наре: перевод и видео выступления

Наре представила трек о борьбе со страхами. Источник: instagram.com/naresway

Текст конкурсной песни для Наре написал Григор Кекчян, музыку – Лилит Навасардян, а за аранжировку отвечал Ник Егибян.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что известно о триумфаторе Детского Евровидения 2026 из Армении.

Похожие темы
Детское Евровидение 2026Евровидениемузыкавидео
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!