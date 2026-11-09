О материнстве, боли войны и потерях: в Киеве состоялась премьера моноспектакля Наталки Денисенко "О чем молчит женщина?"
Вчера, 8 ноября, в Киеве актриса Наталка Денисенко представила свой новый моноспектакль "О чем молчит женщина?". Премьерный показ собрал полный зал зрителей, которые пришли разделить с актрисой эту личную и откровенную историю.
В основу спектакля легли поэзия современных украинских авторов, музыка, пластика и видеопроекции. За привычным женским "у меня все хорошо" Наталка подняла темы, которые обычно остаются без внимания: материнство, опыт войны, насилие, детство, подростковые страхи и горечь потерь – все то, с чем на протяжении жизни сталкивается едва ли не каждая женщина. Впрочем, история находит отклик и у мужской аудитории, открывая возможность глубже понять внутренний мир своих партнерш, матерей или дочерей.
Поздравить Наталку с премьерой и поддержать ее на сцене пришли друзья и коллеги: Алексей Комаровский, Саша Норова, Рамина Эсхакзай, Анна Саливанчук, Оксана Гутцайт, Александр и Инна Педан и другие.
"Я безмерно благодарна каждому, кто разделил со мной этот вечер! Это был невероятно теплый, чувственный и очень важный для меня момент. Для меня этот спектакль – возможность поговорить о том, о чем мы часто молчим: о настоящих чувствах, страхах, любви и желании быть услышанными. Хочется, чтобы каждый зритель нашел в этой истории что-то свое", – поделилась Наталка Денисенко.
У спектакля также есть важная благотворительная часть. Наталка присоединилась к инициативе "Будь громкой" от ОО "Землячки". Цель сбора – обеспечить 500 украинских защитниц зимней формой, сшитой с учетом женской анатомии. Поддержать военных можно, сделав донат по ссылке или купив специальный благотворительный мерч.
Уже на этой неделе Наталка Денисенко отправляется с моноспектаклем в тур по городам Украины:
- 11 ноября – Житомир
- 12 ноября – Ровно
- 13 ноября – Ужгород
- 14 ноября – Львов
- 15 ноября – Винница
- 16 ноября – Хмельницкий
- 19 ноября – Кропивницкий
- 21 ноября – Чернигов
- 26 ноября – Днепр
Выбирайте свой город, покупайте билеты и приходите разделить этот разговор. Ведь проговоренная боль становится силой, а разделенная искренность – объятиями, которые сейчас нужны каждому из нас.