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О материнстве, боли войны и потерях: в Киеве состоялась премьера моноспектакля Наталки Денисенко "О чем молчит женщина?"

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read1 мин
198
О материнстве, боли войны и потерях: в Киеве состоялась премьера моноспектакля Наталки Денисенко "О чем молчит женщина?"
Наталка подняла темы, которые обычно остаются вне внимания. Источник: пресс-служба

Вчера, 8 ноября, в Киеве актриса Наталка Денисенко представила свой новый моноспектакль "О чем молчит женщина?". Премьерный показ собрал полный зал зрителей, которые пришли разделить с актрисой эту личную и откровенную историю.

О материнстве, боли войны и потерях: в Киеве состоялась премьера моноспектакля Наталки Денисенко ''О чем молчит женщина?''

В Киеве состоялась премьера моноспектакля Наталки Денисенко "О чем молчит женщина?" Источник: пресс-служба

О материнстве, боли войны и потерях: в Киеве состоялась премьера моноспектакля Наталки Денисенко ''О чем молчит женщина?''

В Киеве состоялась премьера моноспектакля Наталки Денисенко "О чем молчит женщина?" Источник: пресс-служба

В основу спектакля легли поэзия современных украинских авторов, музыка, пластика и видеопроекции. За привычным женским "у меня все хорошо" Наталка подняла темы, которые обычно остаются без внимания: материнство, опыт войны, насилие, детство, подростковые страхи и горечь потерь – все то, с чем на протяжении жизни сталкивается едва ли не каждая женщина. Впрочем, история находит отклик и у мужской аудитории, открывая возможность глубже понять внутренний мир своих партнерш, матерей или дочерей.

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О материнстве, боли войны и потерях: в Киеве состоялась премьера моноспектакля Наталки Денисенко ''О чем молчит женщина?''

В Киеве состоялась премьера моноспектакля Наталки Денисенко "О чем молчит женщина?" Источник: пресс-служба

О материнстве, боли войны и потерях: в Киеве состоялась премьера моноспектакля Наталки Денисенко ''О чем молчит женщина?''

В Киеве состоялась премьера моноспектакля Наталки Денисенко "О чем молчит женщина?" Источник: пресс-служба

Поздравить Наталку с премьерой и поддержать ее на сцене пришли друзья и коллеги: Алексей Комаровский, Саша Норова, Рамина Эсхакзай, Анна Саливанчук, Оксана Гутцайт, Александр и Инна Педан и другие.

О материнстве, боли войны и потерях: в Киеве состоялась премьера моноспектакля Наталки Денисенко ''О чем молчит женщина?''

Александр и Инна Педан. Источник: пресс-служба

О материнстве, боли войны и потерях: в Киеве состоялась премьера моноспектакля Наталки Денисенко ''О чем молчит женщина?''

В Киеве состоялась премьера моноспектакля Наталки Денисенко "О чем молчит женщина?" Источник: пресс-служба

"Я безмерно благодарна каждому, кто разделил со мной этот вечер! Это был невероятно теплый, чувственный и очень важный для меня момент. Для меня этот спектакль – возможность поговорить о том, о чем мы часто молчим: о настоящих чувствах, страхах, любви и желании быть услышанными. Хочется, чтобы каждый зритель нашел в этой истории что-то свое", – поделилась Наталка Денисенко.

О материнстве, боли войны и потерях: в Киеве состоялась премьера моноспектакля Наталки Денисенко ''О чем молчит женщина?''

В Киеве состоялась премьера моноспектакля Наталки Денисенко "О чем молчит женщина?" Источник: пресс-служба

У спектакля также есть важная благотворительная часть. Наталка присоединилась к инициативе "Будь громкой" от ОО "Землячки". Цель сбора – обеспечить 500 украинских защитниц зимней формой, сшитой с учетом женской анатомии. Поддержать военных можно, сделав донат по ссылке или купив специальный благотворительный мерч.

О материнстве, боли войны и потерях: в Киеве состоялась премьера моноспектакля Наталки Денисенко ''О чем молчит женщина?''

Наталка Тур. Источник: пресс-служба

О материнстве, боли войны и потерях: в Киеве состоялась премьера моноспектакля Наталки Денисенко ''О чем молчит женщина?''

Егор Андрюшин. Источник: пресс-служба

О материнстве, боли войны и потерях: в Киеве состоялась премьера моноспектакля Наталки Денисенко ''О чем молчит женщина?''

Оксана Кучма. Источник: пресс-служба

О материнстве, боли войны и потерях: в Киеве состоялась премьера моноспектакля Наталки Денисенко ''О чем молчит женщина?''

Неля Шовкопляс. Источник: пресс-служба

Уже на этой неделе Наталка Денисенко отправляется с моноспектаклем в тур по городам Украины:

  • 11 ноября – Житомир
  • 12 ноября – Ровно
  • 13 ноября – Ужгород
  • 14 ноября – Львов
  • 15 ноября – Винница
  • 16 ноября – Хмельницкий
  • 19 ноября – Кропивницкий
  • 21 ноября – Чернигов
  • 26 ноября – Днепр

Выбирайте свой город, покупайте билеты и приходите разделить этот разговор. Ведь проговоренная боль становится силой, а разделенная искренность – объятиями, которые сейчас нужны каждому из нас.

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