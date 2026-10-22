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Совмещает работу в ДТЭК с музыкой: Udovenko представил песню "Кава з дощем"

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read1 мин
78
Совмещает работу в ДТЭК с музыкой: Udovenko представил песню "Кава з дощем"
UDOVENKO выпустит песню "Кава з дощем". Источник: пресс-служба

29 октября украинский артист UDOVENKO выпустит песню "Кава з дощем". На первый взгляд, "Кава з дощем" – лирическая композиция о близости, чувствах и тоске по человеку, которого не хватает рядом. Однако за знакомыми образами кофе, чая, дождя и слез UDOVENKO заложил более глубокий смысл – историю войны, которую каждый переживает по-своему.

Он пьет кофе с дождем среди тяжелых фронтовых будней. Она – чай со слезами, продолжая ждать его возвращения. Дождь и слезы отражают два разных состояния одной реальности: там, где приходится бороться за жизнь, и там, где нужно находить силы ждать, поддерживать и верить.

Совмещает работу в ДТЭК с музыкой: Udovenko представил песню ''Кава з дощем''

UDOVENKO выпустит песню "Кава з дощем". Источник: пресс-служба

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Над звучанием композиции работал саунд-продюсер Стас Черный, в послужном списке которого – работа над известными украинскими релизами, в частности "Крила" Джамалы и "whatsapp" DOROFEEVA. Его участие стало частью работы над музыкальным воплощением истории, в центре которой – эмоции, разлука и ожидание.

Последний год UDOVENKO совмещал собственную музыкальную деятельность с работой на должности CEO музыкального лейбла FOXLAB, занимаясь развитием артистов и музыкальных проектов. Сейчас артист решил сосредоточиться на личном творчестве и уделять больше внимания собственной музыке.

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