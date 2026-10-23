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"Ведет себя как ребенок". Украинский кинопродюсер раскрыл неожиданную тайну Жерара Депардье, который дружил с Путиным

Оксана ГейдорОксана Гейдор
Time to read2 мин
1,2 т.
"Ведет себя как ребенок". Украинский кинопродюсер раскрыл неожиданную тайну Жерара Депардье, который дружил с Путиным
Жерар Депардье. Источник: rfi.fr

Французский актер Жерар Депардье, который когда-то демонстрировал дружеские отношения с российским диктатором Владимиром Путиным, мог помочь украинским военным. О неожиданном поступке кинозвезды рассказал киновед и продюсер, многолетний руководитель кинофестиваля "Молодость" Андрей Халпахчи.

По словам Халпахчи, Депардье продал свою квартиру в России, а вырученные деньги перевел на нужды Вооруженных сил Украины. Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA.

''Ведет себя как ребенок''. Украинский кинопродюсер раскрыл неожиданную тайну Жерара Депардье, который дружил с Путиным

Жерар Депардье когда-то демонстрировал дружеские отношения с Владимиром Путиным, от которого в 2013 году получил российское гражданство. Источник: скриншот видео

"Жерар Депардье – очень специфическая личность. Безусловно, это и огромная звезда, фантастический и замечательный актер, но иногда ведет себя ну как ребенок. Все помнят его дружбу с Путиным, из-за которой сегодня он стал для многих персоной нон грата. Но, с другой стороны, никто у нас не знает, что он продал свою квартиру в России, а деньги перевел на ВСУ", – отметил Халпахчи.

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''Ведет себя как ребенок''. Украинский кинопродюсер раскрыл неожиданную тайну Жерара Депардье, который дружил с Путиным

Андрей Халпахчи. Источник: molodist.com

Он также вспомнил личные встречи с французским актером, который несколько раз приезжал на фестиваль "Молодость" в Киеве. Халпахчи рассказал, что как минимум дважды Депардье посещал фестиваль бесплатно. В то же время на 40-м кинофестивале "Молодость" актер стал ведущим большой церемонии в Национальной опере Украины. Тогда мероприятие поддерживал телеканал "Украина", который выплатил ему гонорар.

''Ведет себя как ребенок''. Украинский кинопродюсер раскрыл неожиданную тайну Жерара Депардье, который дружил с Путиным

В гостях у Виктора Ющенко. Источник: УНИАН

Ранее Жерар Депардье неоднократно высказывался о России и войне против Украины. В феврале 2023 года OBOZ.UA писал, что актер, получивший российское гражданство в 2013 году, назвал войну "большой бессмыслицей" и заявил, что до сих пор считает себя россиянином. "Для меня ничего не изменилось. Я все еще россиянин. Я люблю русскую культуру", – цитировало издание его интервью немецкой газете Augsburger Allgemeine. В то же время весной 2022 года Депардье заявлял, что не поддерживает действия российской политической верхушки, призывал к переговорам и обещал финансово помочь в восстановлении Украины.

Полное интервью с Андреем Халпахчи читайте на OBOZ.UA здесь – о тайнах мировых звезд в Киеве: неожиданной истории Жерара Депардье, десятках тысяч долларов за приезд Софи Лорен, разочаровании в российских деятелях искусства и украинских актерах, чьи таланты до сих пор не раскрыты в полной мере.

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