Вернулся в Россию и загадочно умер в СИЗО: как поездка Киев-Москва стала роковой для известного деятеля кино, которого обвинили в ''госизмене''

Художник-постановщик российского сериала "Ликвидация" Александр Кондратов умер в московской больнице после госпитализации из изолятора, где находился по обвинению в государственной измене. 52-летний мужчина более десяти лет жил в Украине, но в мае 2026 года решил наведаться в Россию, чтобы сменить паспорт. Поездка завершилась арестом, уголовным делом и смертью за решеткой.

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О смерти Кондратова 26 октября сообщили российские медиа со ссылкой на его адвоката. Причину смерти не обнародовали. В то же время в Московской общественной наблюдательной комиссии заявили, что во время пребывания в изоляторе у мужчины якобы возникли проблемы с сердцем.

Как Кондратов попал в тюрьму в России

В мае артиста задержали в аэропорту Внуково (Москва) во время прохождения пограничного контроля. Сначала его арестовали по административному обвинению в мелком хулиганстве. Позже Кондратов подвергался так называемым "карусельным арестам" (новый арест сразу после окончания срока предыдущего из-за критики Кремля), а в августе против него возбудили уголовное дело о государственной измене.

Основанием для преследования могли стать шесть публикаций в интернете. Что именно было в этих постах и почему они заинтересовали российские силовые структуры, публично не сообщали.

Кондратов жил в Украине с 2012 года и вернулся в Россию через 14 лет. Однако вместо решения паспортного вопроса он стал фигурантом уголовного преследования, а все закончилось смертью в больнице после пребывания под стражей.

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В профессиональной среде Кондратов был известен как художник-постановщик. Он работал над более чем десятком проектов, в частности над сериалом "Ликвидация" 2007 года, за который получил премии "Золотой орел" и TEFI. Его жена Татьяна Лаптева-Кондратова также работает художницей-постановщицей и участвовала в создании этого сериала.

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