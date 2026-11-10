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Вернулась из Франции в Украину, но не в Киев: Дива Монро рассказала, где теперь будет жить, и показала старый дом

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 мин
2,3 т.
Вернулась из Франции в Украину, но не в Киев: Дива Монро рассказала, где теперь будет жить, и показала старый дом
Дива Монро рассекретила, где теперь будет жить, и показала старую хату. Источник: instagram.com/monritta

Трансгендерная блогер Дива Монро после нескольких месяцев жизни во Франции вернулась в Украину и поселилась на Закарпатье. Вместо привычной киевской квартиры ее теперь ждет старый частный дом, который прежние хозяева оставили всего несколько недель назад.

Первыми кадрами дороги домой и нового жилья она поделилась в InstaStories. Сначала блогер показала виды из автомобиля, на котором ехала из Франции в Украину.

Вернулась из Франции в Украину, но не в Киев: Дива Монро рассказала, где теперь будет жить, и показала старый дом

Монро вернулась в Украину. Источник: скриншот

Один из кадров она подписала: "Солнышко провожает в Украину". Позже блогер сообщила, что до границы оставалось 40 минут, а после ее пересечения подтвердила, что уже дома.

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Вернулась из Франции в Украину, но не в Киев: Дива Монро рассказала, где теперь будет жить, и показала старый дом

Монро вернулась в Украину. Источник: скриншот

В то же время Монро объяснила, что для нее при выборе места жительства важны не столько город или страна, сколько возможность зарабатывать на жизнь, заниматься любимым делом и быть рядом с близкими людьми.

"Жить можно где угодно. Настроение людей тоже переменчиво. Для меня важно, чем я буду заниматься, на чем зарабатывать свой базовый минимум, что я вижу из окна и кто рядом", – написала она.

Вернулась из Франции в Украину, но не в Киев: Дива Монро рассказала, где теперь будет жить, и показала старый дом

Блогер пошутила о новых условиях жизни. Источник: скриншот

В итоге блогер сообщила, что приехала на Закарпатье. Там ее ждет жизнь в частном доме, который, судя по ее описанию, требует немало внимания. Монро также показала жилье и не скрывала иронии по поводу условий, в которых придется обустраиваться.

"Новый этап бурной жизни: частный дом, которому лет так n-дцать, а предыдущие хозяева съехали несколько недель назад, оставив кучу барахла. А еще ср*ть на ветру. Вот это камбэк (возвращение. – Ред.) в детство, каникулы в Красном Луче у бабушки", – пошутила она.

Вернулась из Франции в Украину, но не в Киев: Дива Монро рассказала, где теперь будет жить, и показала старый дом

Монро также показала жилье. Источник: скриншот

Напомним, о намерении вернуться в Украину Монро рассказала несколько дней назад. Летом она вместе с близкой подругой и ребенком уехала из Киева во Францию. Такое решение женщины приняли из-за ситуации с безопасностью и постоянных российских обстрелов столицы.

Однако жизнь за границей оказалась сложнее, чем блогер ожидала. Монро призналась, что была не готова к эмиграции ни морально, ни материально. В частности, пересмотреть планы ее заставили расходы на жизнь и необходимость самостоятельно обеспечивать базовые потребности семьи.

Вернулась из Франции в Украину, но не в Киев: Дива Монро рассказала, где теперь будет жить, и показала старый дом

Монро также показала жилье. Источник: скриншот

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Дива Монро, ставшая психологом, обнажила проблему, из-за которой к ней чаще всего обращаются украинцы во время войны.

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