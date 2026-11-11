Потап оправдал Каменских за ''глупую'' историю о кисте и раскрыл, что вырезали из скандального интервью

Репер-беглец Потап публично прокомментировал скандальную историю своей жены Насти Каменских о кисте, которая якобы возникла у нее из-за перехода на украинский язык. По его словам, ее рассказ о проблемах со здоровьем существенно сократили при монтаже интервью российской журналистке, из-за чего слова певицы якобы исказили.

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Свою версию скандала рэпер изложил в видео в Instagram. Напомним, в интервью Катерине Гордеевой певица рассказала, что в период, когда она говорила на украинском, у нее якобы возникло новообразование, она потеряла голос и была вынуждена переносить концерты. После этого артистка обратилась к психологу, который, по ее словам, посоветовал вернуться к русскому языку, поскольку тело якобы его не воспринимало.

Теперь Потап уверяет, что в интервью вырезали важную часть рассказа Каменских. Мол, она говорила не о прямой связи между украинским языком и появлением кисты, а о совокупности переживаний из-за войны, панических атак и проблем в семье.

"Если вы внимательно посмотрите отрывок о кисте, то увидите "склейку", где ее историю сократили. Настя вовсе не говорила, что из-за украинского языка у нее возникла киста и психолог попросил вернуться к русскому, потому что киста появилась из-за украинского. Нет, конечно, о такой глупости речь не шла. Рассказ был гораздо длиннее", – заверил рэпер.

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По его словам, именно переживания из-за полномасштабной войны, состояние родных и панические атаки стали причиной проблем со здоровьем певицы. Психолог же был лишь одним из специалистов, к которым она обращалась. До этого Каменских якобы консультировали профильные врачи, занимавшиеся проблемами с горлом, а также хирурги.

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"И вот эту историю берут, складывают воедино – и как ее подают? "У Насти из-за украинского языка возникла киста, она вернулась к русскому". Конечно, в таком варианте Настя кто? Настя – киста. И если мы сформируем свое мнение о ней на основе этой короткой фразы, то, конечно, она полная дура", – добавил Потап.

Репер также объяснил, почему, по его мнению, Каменских не удалось донести свою позицию. Он утверждает, что жена очень быстро говорит, перескакивает между темами и часто не договаривает мысли до конца. Из-за этого, мол, ее слова могут звучать совсем не так, как она задумывала.

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"У нее мысли в голове движутся быстрее, чем она успевает выразить их словами. Она перескакивает с темы на тему, быстро меняет разговор. Из-за этого смысл сокращается", – объяснил Потап.

Он также попытался объяснить неоднозначные высказывания жены ее характером и чрезмерной эмоциональностью.

Потап назвал Каменских "особенным человеком" и списал ее манеру общения на жизнь за границей. По его словам, певица выросла в Италии, поэтому ее темперамент может казаться слишком эмоциональным более сдержанным людям.

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"Более спокойным славянским людям она может казаться немного чрезмерной, будто переходит границу. Из-за этого складывается впечатление, что она злится, кричит или ведет себя плохо. Но это ошибочная реакция. На самом деле Настя очень тонкая, ранимая, нежная и добрая девушка, совершенно не умеющая лгать", – заявил продюсер.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что кум Насти Каменских прямо заявил, что не верит в объяснение, будто из-за перехода на украинский язык у нее якобы "вылезла киста". По его мнению, за странным заявлением артистки может стоять ее муж Потап, который якобы пытается вернуть интерес русскоязычной аудитории и заработать на старом репертуаре.