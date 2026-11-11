Потап оправдал Каменских за ''глупую'' историю о кисте и раскрыл, что вырезали из скандального интервью

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Какое решение принял судНа Закарпатье мужчина с инвалидностью III группы требовал от государства 1 млн грн компенсации за штраф от ТЦК и мобилизацию: чем все закончилосьИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриОлег Скрипка изложил новую версию гибели Кузьмы Скрябина и объяснил, почему его смерть была выгодна КремлюОлег Скрипка изложил новую версию гибели Кузьмы Скрябина и объяснил, почему его смерть была выгодна КремлюКакие прически стилисты советуют женщинам за 60: выглядят непревзойденноКакие прически стилисты советуют женщинам за 60: выглядят непревзойденноГолубое пламя газовой конфорки, калькулятор и лист бумаги на кухонной столешницеТариф на газ с 1 декабря: сколько будет стоить кубометрОтражение воздушной атаки РФРоссия атаковала Украину ракетой и 163 дронами: большинство целей сбила ПВО, но есть последствия в областях. ФотоВторой день мирных переговоров в Абу-Даби завершен: какие вопросы стали ключевымиВторой день мирных переговоров в Абу-Даби завершен: какие вопросы стали ключевыми"Не знаю, что сказать": украинцы провели протест против путиниста Овечкина, который сделал вид, что ничего не заметил. Видео"Не знаю, что сказать": украинцы провели протест против путиниста Овечкина, который сделал вид, что ничего не заметил. ВидеоЖінка штовхає візок у супермаркетіПодорожало почти все: в Украине зафиксировали новую волну роста ценВ Украине резко переписали курс доллараОбменники принимают доллары по новому курсу: сколько стоит валюта 11 ноября
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Потап оправдал Каменских за "глупую" историю о кисте и раскрыл, что вырезали из скандального интервью

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read3 мин
108
Потап оправдал Каменских за "глупую" историю о кисте и раскрыл, что вырезали из скандального интервью
Потап оправдал Каменских за "глупую" историю о кисте. Источник: скриншот

Репер-беглец Потап публично прокомментировал скандальную историю своей жены Насти Каменских о кисте, которая якобы возникла у нее из-за перехода на украинский язык. По его словам, ее рассказ о проблемах со здоровьем существенно сократили при монтаже интервью российской журналистке, из-за чего слова певицы якобы исказили.

Свою версию скандала рэпер изложил в видео в Instagram. Напомним, в интервью Катерине Гордеевой певица рассказала, что в период, когда она говорила на украинском, у нее якобы возникло новообразование, она потеряла голос и была вынуждена переносить концерты. После этого артистка обратилась к психологу, который, по ее словам, посоветовал вернуться к русскому языку, поскольку тело якобы его не воспринимало.

Потап оправдал Каменских за ''глупую'' историю о кисте и раскрыл, что вырезали из скандального интервью

Потап взялся оправдывать Каменских. Источник: скриншот

Читайте также
Анастасия КакунАнастасия Какун
3,4 т.
Охранник "Гарри Поттера" стал новым секс-символом в сети. Фото красавчика, который покорил сеть
3,4 т.
Охранник "Гарри Поттера" стал новым секс-символом в сети. Фото красавчика, который покорил сеть
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
3,5 т.
Тайна личной жизни экс"Бориса Апреля": почему Zi Faámelu рассталась с возлюбленным после двух лет отношений и пряталась от него в туалете
3,5 т.
Тайна личной жизни экс"Бориса Апреля": почему Zi Faámelu рассталась с возлюбленным после двух лет отношений и пряталась от него в туалете
Анастасия КакунАнастасия Какун
2,1 т.
"Помню маленький белый гроб и как плакал": муж Ирины Федишин показал фото с похорон дочери и обнародовал обещанное "разоблачение"
2,1 т.
"Помню маленький белый гроб и как плакал": муж Ирины Федишин показал фото с похорон дочери и обнародовал обещанное "разоблачение"

Теперь Потап уверяет, что в интервью вырезали важную часть рассказа Каменских. Мол, она говорила не о прямой связи между украинским языком и появлением кисты, а о совокупности переживаний из-за войны, панических атак и проблем в семье.

"Если вы внимательно посмотрите отрывок о кисте, то увидите "склейку", где ее историю сократили. Настя вовсе не говорила, что из-за украинского языка у нее возникла киста и психолог попросил вернуться к русскому, потому что киста появилась из-за украинского. Нет, конечно, о такой глупости речь не шла. Рассказ был гораздо длиннее", – заверил рэпер.

По его словам, именно переживания из-за полномасштабной войны, состояние родных и панические атаки стали причиной проблем со здоровьем певицы. Психолог же был лишь одним из специалистов, к которым она обращалась. До этого Каменских якобы консультировали профильные врачи, занимавшиеся проблемами с горлом, а также хирурги.

Потап оправдал Каменских за ''глупую'' историю о кисте и раскрыл, что вырезали из скандального интервью

Каменских оскандалилась заявлением о "возникновении кисты" из-за украинского языка. Источник: Скриншот

"И вот эту историю берут, складывают воедино – и как ее подают? "У Насти из-за украинского языка возникла киста, она вернулась к русскому". Конечно, в таком варианте Настя кто? Настя – киста. И если мы сформируем свое мнение о ней на основе этой короткой фразы, то, конечно, она полная дура", – добавил Потап.

Репер также объяснил, почему, по его мнению, Каменских не удалось донести свою позицию. Он утверждает, что жена очень быстро говорит, перескакивает между темами и часто не договаривает мысли до конца. Из-за этого, мол, ее слова могут звучать совсем не так, как она задумывала.

"У нее мысли в голове движутся быстрее, чем она успевает выразить их словами. Она перескакивает с темы на тему, быстро меняет разговор. Из-за этого смысл сокращается", – объяснил Потап.

Потап оправдал Каменских за ''глупую'' историю о кисте и раскрыл, что вырезали из скандального интервью

Потап и Каменских высмеивали языковой вопрос в Украине. Источник: скриншоты

Он также попытался объяснить неоднозначные высказывания жены ее характером и чрезмерной эмоциональностью.

Потап назвал Каменских "особенным человеком" и списал ее манеру общения на жизнь за границей. По его словам, певица выросла в Италии, поэтому ее темперамент может казаться слишком эмоциональным более сдержанным людям.

"Более спокойным славянским людям она может казаться немного чрезмерной, будто переходит границу. Из-за этого складывается впечатление, что она злится, кричит или ведет себя плохо. Но это ошибочная реакция. На самом деле Настя очень тонкая, ранимая, нежная и добрая девушка, совершенно не умеющая лгать", – заявил продюсер.

Потап оправдал Каменских за ''глупую'' историю о кисте и раскрыл, что вырезали из скандального интервью

Потап назвал Каменских "особенным человеком". Источник: Instagram Потапа

Ранее OBOZ.UA сообщал, что кум Насти Каменских прямо заявил, что не верит в объяснение, будто из-за перехода на украинский язык у нее якобы "вылезла киста". По его мнению, за странным заявлением артистки может стоять ее муж Потап, который якобы пытается вернуть интерес русскоязычной аудитории и заработать на старом репертуаре.

Похожие темы
ЗдоровьескандалызвездырусскиеинтервьюАлексей Потапенко (Потап)Алексей Потапенко (Потап)Настя Каменских (NK)Настя Каменских (NK)
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!