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Распространяли российскую пропаганду: в Украине заблокировали ещё 39 YouTube-каналов, в том числе мультсериал "Маша и Медведь"

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
Time to read1 мин
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Распространяли российскую пропаганду: в Украине заблокировали ещё 39 YouTube-каналов, в том числе мультсериал "Маша и Медведь"
YouTube заблокировал на территории Украины каналы с российской пропагандой. Источник: Коллаж ЦПД

YouTube заблокировал на территории Украины или удалил ещё 39 каналов, распространявших российскую пропаганду. В список попали ресурсы российских артистов, а также каналы мультсериала "Маша и медведь".

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации (ЦПД) на своем официальном канале. По данным центра, ограничения касаются исполнителей и пропагандистов, поддерживающих войну против Украины и режим Путина.

Каналы, подпадающие под ограничения

Среди ресурсов, доступ к которым ограничили или которые полностью удалили, есть каналы российских артистов Олега Газманова, Николая Баскова, Лолиты, Димы Билана, Басты, Михаила Боярского, Шамана и Дениса Майданова.

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Также ограничения коснулись каналов пропагандистского мультсериала "Маша и медведь", которые публиковали контент на разных языках.

Распространяли российскую пропаганду: в Украине заблокировали ещё 39 YouTube-каналов, в том числе мультсериал ''Маша и Медведь''

Центр противодействия дезинформации. Источник: t.me/CenterCounteringDisinformation

В ЦПД отметили, что продолжают системную работу с цифровыми платформами, чтобы очищать информационное пространство от российской пропаганды.

Предыдущие блокировки

В сентябре 2026 года YouTube уже ограничивал доступ в Украине к 31 каналу российских артистов, которые популяризируют прокремлевские нарративы и находятся в санкционном списке Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Тогда основную часть заблокированных ресурсов составляли каналы российских музыкальных исполнителей и деятелей культуры, которые поддерживают войну России против Украины или выступают на пропагандистских концертах.

Среди них были Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Валерия, Лариса Долина, Ирина Аллегрова, группа "Пелагея", Юлия Чичерина, Анна Нетребко и Василий Герелло.

Ранее OBOZ.UA рассказал, чем провинились Лорак, Лолита и Седокова, чью музыку заблокировал YouTube.

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