''Я не буду отнимать у него это решение''. Дарья Творонович – о муже-актере, который ушел на войну, поездки к нему в Изюм и свадьбе посреди поля

Дарья Творонович известна по детективному сериалу "Дело НБР", психологической драме "Уставшие" и фильму "Валерия выходит замуж", который представляли на Венецианском кинофестивале. Сейчас актриса получила главную роль в международном проекте HBO – одного из самых громких брендов мирового телевидения.

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В интервью OBOZ.UA Дарья Творонович рассказала о работе с иностранной командой, полугодовом периоде неуверенности в себе и неожиданной возможности популяризировать Украину среди огромной аудитории. А еще – о свадьбе под открытым небом с актером Денисом Капустиным, который вступил в ряды ВСУ, о встрече с мужем в Изюме и о том, почему она не считает возможным вмешиваться в его решение идти на войну.

– Сериал "Дело НБР" стал заметным событием в украинском телеэфире. За роль Софии, которую вы сыграли, шла настоящая конкуренция: среди более чем 60 претенденток были Мария Стопник, Даша Петрожицкая, Наталья Бабенко и другие известные актрисы. Чем вы покорили съемочную группу?

– Меня попробовали на эту роль первой, затем кастинг прошли еще многие актрисы, но в итоге вернулись ко мне. Я знаю этих актрис, считаю их прекрасными коллегами. Просто иногда дело не столько в мастерстве, сколько в определенном типаже, в том, насколько ты соответствуешь образу, который ищут.

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– София – очаровательная и хитрая авантюристка, которая умеет манипулировать людьми, но за ее дерзостью скрывается страх перед близкими отношениями. Есть ли в вас что-то от этой героини или вы совсем разные?

– Я нахожу что-то общее со всеми персонажами, которых играю. По крайней мере, у меня это работает именно так: отталкиваюсь от себя, ведь в каждом из нас можно найти разные грани – и что-то радикально плохое, и хорошее, и человечное. Если говорить о Софии, то, пожалуй, больше всего нас сближает уязвимость. Ее недоверие к миру – это своеобразная защита, за которой скрывается множество способов приспособиться и выжить. Она построила вокруг себя прочный фасад, но внутри все равно остается ребенком, который пытается доказать, что имеет право быть в этом мире, что она чего-то стоит.

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– Вы сами любите рисковать, ввязываться в авантюры?

– Не знаю, назвала бы ли я себя авантюристкой. Но точно азартная, когда речь идет о вызове. Если внешний мир предлагает: "А сможешь?", во мне сразу просыпается сильный азарт. И я всегда на это ведусь – включаюсь в процесс с головой. Мне интересно проверять себя и смотреть, на что я способна.

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– А какие самые большие вызовы вам приходилось преодолевать в профессии?

– Наверное, для меня вся профессия – это такой вызов. Я до сих пор часто думаю: "Нет, этого я не смогу". И, наверное, каждый день в той или иной степени подвергаю себя сомнению. Но не в травматическом смысле, а скорее спрашиваю себя: верные ли ориентиры я выбираю? Не начинаю ли я становиться человеком второсортных тем? Живу ли я так, чтобы в моей жизни были ценности, которые для меня действительно важны? Потому что, на мой взгляд, актера формирует жизнь, а не наоборот.

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– Ваша София не очень доверяет людям. А вы сами насколько открыты миру?

– Сейчас гораздо открытее, хотя не могу сказать, что раньше не доверяла людям. Я, наверное, всегда была где-то посередине: с одной стороны, очень доверчивая, с другой – боюсь разочаровываться, поэтому стараюсь вовремя себя останавливать. Знаете, мне кажется, и в актерстве, и в жизни я во многом опираюсь на того ребенка, которым когда-то была. Я хорошо помню себя маленькой – открытой, озорной. И помню, как эта детская открытость сталкивалась с реальным миром, как постепенно менялась под его влиянием, как начинала закрываться. Пожалуй, меня больше всего интересует именно этот контраст: как в человеке сосуществуют естественная открытость, доверие к миру – и защитные механизмы, которые появляются, когда этот мир причиняет боль.

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– Также хочу поблагодарить вас за фильм "Уставшие". Я попала на показ после интервью с Филиппом Ильенко, который продюсировал этот фильм и с воодушевлением рассказывал о картине. И она действительно поразила.

– "Уставшие" – сейчас моя любимая работа. В том смысле, что все, что я в нее вложила, соответствует тому, что в итоге получилось на экране. Я не хотела бы называть свою Веру главной героиней, но воспринимала ее как одну из отдельных историй, которые складываются в целостную картину. И здесь, конечно, многое должно было совпасть, чтобы роль прозвучала именно так. Но это не только мои заслуги, не хотела бы присваивать себе весь результат.

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Работая над образом, я работала со своим травматическим опытом – не хочу вдаваться в подробности. Также обращалась к психологу, у которой есть опыт работы с подобными переживаниями женщин. Кроме того, я много обсуждала эту роль с коллегой Лесей Островской. Я очень люблю советоваться с ней: она преподает актерское мастерство, умеет слушать и создает такое пространство, в котором любые идеи могут расцвести. Мы пили чай на эту тему, говорили о моей героине, искали какое-то зерно, которое я могла бы заложить в этот образ. Для меня было важно сохранить внутреннее противоречие Веры: она хочет жить, тянется к жизни, но есть эта темная сила травмы, которая может затянуть человека так глубоко, что выбраться оттуда становится все труднее.

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Я очень благодарна и сценаристке Соломии Томашук. Она была невероятно погружена в работу не только на этапе написания сценария, но и непосредственно на съемочной площадке. Мы много с ней обсуждали, сверялись. Я постоянно обращалась к ней с вопросами. Было очень приятно, когда Соломия сказала, что Вера – это сердце фильма. Во время чтений мы, в частности, обсуждали, приняла ли Вера решение покончить с собой в последних разговорах. И пришли к выводу, что нет. Для меня было важно, чтобы до последнего в ней оставалось стремление жить. Вера как будто идет по очень тонкой грани. Но ведь никто не выходит на нее с намерением упасть. Ты просто пытаешься удержаться. И чем тоньше эта грань, тем сильнее тебя раскачивает. Один из моих преподавателей говорит, что все песни поются о жизни. Я так же думаю и о ролях: они все – о жизни, о счастье. Даже если персонаж умирает или делает множество неправильных выборов, он все равно стремится к жизни и счастью. Просто иногда выбирает такой путь, на котором все больше отдаляется от них и в конце концов скатывается вниз.

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– По каким критериям вы выбираете роли? От каких проектов отказываетесь?

– Послушайте, давайте честно: в последние годы в украинском кинопроизводстве ты не всегда даже знаешь, состоится ли проект. Я в первую очередь отказываюсь от того, что, по моему убеждению, в итоге получится плохим. Это можно понять по сценарию, по тому, кто режиссер. В таком не хочется участвовать. Но меня иногда подводит вера в то, что, если ты хорошо сыграешь, то и результат будет хорошим. Но – нет. Поэтому стараюсь внимательнее оценивать три вещи: сценарий, режиссера и идею, которую несет проект.

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Снимаюсь ли я сейчас в сериалах? Да. Снимаюсь ли в небольших ролях? Тоже – да. Недавно у меня была главная роль в проекте HBO на платформе Warner Bros. После этого я вернулась в Украину и согласилась на гораздо более простую работу. История с Warner Bros. – это произошло, можно сказать, случайно. Мне написала иностранная агент, с которой тогда только начали сотрудничать. И первый же кастинг, который она мне предложила, был на этот проект. В результате я получила главную роль.

Это был чрезвычайно интересный опыт и в то же время огромная ответственность. На кону – большие деньги международных платформ, поэтому к выбору актеров подходят очень тщательно. Я сомневалась в себе вплоть до просмотра первых готовых сцен. Полгода жила как будто под внутренним увеличительным стеклом, постоянно спрашивая себя, действительно ли делаю все, на что способна. Я выучила язык с нуля, за месяц освоила вождение в условиях отключений электричества. И, несмотря ни на что, до сих пор очень переживаю за результат. Потому что понимаю, какая это ответственность: ты должна оправдать доверие, а второго шанса может и не быть.

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– Чем больше всего украинские съемочные площадки отличаются от европейских?

– Главное, чего нам не хватает, – это времени. В Украине есть специалисты, которые работают на том же уровне, что и европейские команды. Но из-за войны и ограниченного финансирования мы часто теряем время на подготовку, а сами условия работы становятся значительно сложнее. Например, этой осенью мы снимали работу Дмитрия Сухолиткого-Собчука в Ворзеле. Над нами постоянно взрывались "Шахеды". Или генератор так или иначе шумит в кадре, потому что света тоже нет. И вот такие условия сокращают наше время и ограничивают возможности.

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– Актриса Карина Химчук, которая работает в Лондоне, рассказывала нам, что там режиссеры очень деликатно общаются с актерами и редко прямо указывают на ошибки. В Украине же могут сказать без лишних церемоний: "Ты испортила дубль, давай еще раз". А как было у вас на международной площадке? Почувствовали ли вы эту разницу?

– Здесь дело не в толерантности. Я тоже с этим столкнулась и сначала была удивлена. Режиссер не делал мне замечаний в привычном понимании. Его комментарии никогда не касались меня как личности. Он объяснял, что должно произойти в сцене, какой интенсивности она требует. Это было похоже на работу со светом: здесь нужно повысить яркость, а здесь – приглушить. Если сцена не получалась, он останавливал процесс и объяснял, что именно не складывается и что нужно изменить – интенсивность или градус эмоций. Но у меня ни разу не возникало ощущения, что меня оценивают как человека. И это очень вдохновляет, потому что ты можешь свободно работать, экспериментировать и не бояться, что твоя неудачная попытка станет оценкой тебя самой.

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Это известный режиссер, номинант на "Оскар" – но по контракту я пока не могу раскрывать подробности. Я смотрела его работы и в восторге от него – это именно то, что мне по душе. Мой любимый режиссер – польский классик Кшиштоф Кесьлевский, и мне интересно, что в работе с этим режиссером я почувствовала именно такой подход. И вообще впервые рассказываю публично об этой своей работе. Я впервые публично рассказываю об этом опыте и хотела бы, чтобы мы говорили о нем в контексте профессии, без громких заголовков, которые могут исказить мои слова. Именно поэтому я редко даю интервью.

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– Даша, а как живется актерам в бытовом смысле, когда нет ролей? Вы можете отказаться от проекта, который вам не близок, но ведь нужно на что-то жить.

– Хреново живется. Думаю, у каждого по-своему, но даже очень талантливые актеры порой из-за этого теряют веру в себя. Я знаю таких людей, и это мои друзья: они начинают думать, что с ними что-то не так, когда долго нет работы. Хотя иногда работы нет просто потому, что нет условий для ее создания. Или есть тысячи других причин, которые вообще не зависят от нас. Слава Богу, у меня есть театр (актриса работает в Новом театре на Печерске в Киеве. – Ред.). Конечно, заработанных там денег недостаточно, чтобы полностью обеспечивать себя, но он помогает мне развиваться в профессии, работать с темами, о которых я думаю.

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– Вы уже чуть больше месяца как замужем. Расскажите , как прошел этот месяц?

– Честно говоря, как и все остальные месяцы: все хорошо. Я не могу сказать, что очень хотела выйти замуж. Просто это было настолько естественным решением в наших отношениях, что все просто случилось. Единственное, что могу сказать: теперь мы ссоримся чуть более сдержанно, уже стараемся подбирать слова (смеется). Мы двое разных людей, которые любят друг друга, но могут иметь разные взгляды и совершенно разные режимы дня, например. Я работаю днем, а он – ночью. Мы по-разному смотрим на определенные вещи, и мне кажется, что принять другого человека таким, какой он есть, – это долгий процесс, которому я до сих пор учусь. И это интересно. Да и хорошо прошел этот месяц! Я такая опора, что можно заниматься тем, чем занимаешься, а семья – есть.

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– Расскажите о своем муже, актере Денисе Капустине. В последнее время о нем много говорят после выхода фильма "Киллхаус", в котором он снялся.

– Денис – актер нашего театра, мы оба учились в мастерской Елены Лазович, с которой и начался наш творческий путь. Оттуда вышло много классных актеров. Это такой круг людей, которые уже повзрослели и разошлись по очень разным, но прекрасным профессиональным путям. Среди них – Максим Самчик, Гриша Бакланов, Маша Трепикова, Алика Федотова, Дима Конек и многие другие. Мы все как будто жили в одном творческом мире. Вместе переживали подростковый период в профессии: неловкость, поиски себя, попытки понять, кем хочешь быть, безденежье, а затем – первые профессиональные успехи. Я с большой теплотой вспоминаю нашу мастерскую. А Елена Владимировна – человек, которому я, наверное, обязана своей профессией. Я выросла под ее руководством, она первой поверила в меня – даже когда сама еще не до конца понимала, на что я способна.

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Недавно я наткнулась на видеозапись какого-то старого спектакля. Смотрю на себя и думаю: "Боже, что же ты делаешь?" (смеется). И вот в этом, мне кажется, заключается особый дар Елены Владимировны: видеть в человеке художественное зерно, которое еще не раскрылось. Я всегда буду ей очень благодарна. С Денисом мы познакомились именно там. Мы давно знали друг друга, но прозрение пришло к нам не так давно. Вместе ставили спектакль.

– То есть сначала вы были друзьями?

– Мы даже друзьями какое-то время не были (смеется). Вместе ставили спектакль "Гриц. Stand-up", созданный по мотивам легенды о Марусе Чурай и романа Лины Костенко. Там играли пару и пообещали друг другу: никакого хулиганства, никаких влюбленностей. Мы же взрослые люди, ничего такого не будет (смеется). Ну и влюбились.

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– Вы устроили очень необычную свадьбу – под открытым небом, посреди поля. Вместо традиционной фаты – веночек с лентами, а вместо официального застолья – танцы и хороводы. Почему выбрали именно такой формат?

– Мы исходили из наших обстоятельств. Денис уже служил, поэтому приходилось учитывать разные моменты. Наши планы выглядели примерно так: "Ну, давай это! А вот еще это! Но нет – по карману не потянем". Самой главной мечтой было, чтобы свадьба вообще состоялась, чтобы Дениса отпустили со службы и он смог доехать. Я не из тех невест, которые мечтают об идеальной свадьбе любой ценой. Хотя, конечно, хотелось сказки и всего такого. Но на определенном этапе самым важным стало просто сделать так, чтобы этот день наступил.

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Что касается места, то именно там я когда-то сказала подруге, что, кажется, да – люблю. Мы вместе плакали от счастья, а я добавила, что, наверное, именно здесь когда-нибудь буду праздновать свою свадьбу. Так и случилось! Я боролась за эту локацию до последнего: то прогнозировали дождь, то возникали какие-то нюансы. Это овечья ферма в Малой Бугаевке под Киевом. На случай непогоды мы предусмотрели шатер. Все получилось классно! Пригласили только самых близких людей. Это в основном наш театр, наша мастерская тех времен, а также люди, которые по-своему, сердечно и духовно ведут нас по жизни. Поэтому это был очень камерный праздник – для самых близких, людей, с которыми нас связывает что-то по-настоящему важное.

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– Как вы отреагировали, когда Денис решил вступить в ВСУ?

– Поплакала и отпустила. Считаю, что, и это мое личное мнение, когда мужчина принимает такое решение, неправильно, чтобы женщина вмешивалась в его путь, в его судьбу. Мне кажется, это что-то очень важное для его внутреннего мира, его духа. Я не буду отнимать у него это решение – никогда такого не сделаю.

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– Как часто вы сейчас видитесь?

– Раз в месяц, в лучшем случае – на несколько дней. Я езжу в Изюм, ему удается вырваться.

– Дорога тяжелая?

– На поезде до Харькова, а оттуда в основном на BlaBlaCar или на автобусе. На самом деле я уже привыкла. Правда, ко всему можно привыкнуть. У меня в Изюме каждый раз возникает ощущение, будто это какие-то особенные каникулы.

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– Сергей Стрельников, ваш коллега по "Делу НБР", также вступил в ВСУ. Как вы отнеслись к его решению? Кажется, Денис Капустин проходил вместе с ним военную подготовку.

– Послушайте, так же, как и любое решение человека вступить в армию. Не хочу прибегать к общим словам об уважении – здесь и так все понятно. Мне кажется, в человеке что-то глубокое, тихое созревает, а потом зовет его туда. Кроме уважения, я ничего к этому не испытываю. Ну и кроме желания, чтобы все было хорошо. Обучение, о котором вы говорите, было подготовкой к фильму "Киллхаус". Их обучали, кажется, представители Третьего армейского корпуса. А к моменту мобилизации нужно пройти базовую общевойсковую подготовку – БОП, как и всем. Поэтому дальше они уже действовали отдельно.

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– Учитывая вашу подготовку к роли снайпера в сериале "Только живи", погружение в военную специфику и работу с оружием, не возникало ли у вас желания пойти дальше и самой вступить в ВСУ?

– Нет, сейчас у меня нет такого решения. Скажем так, у меня есть личные и профессиональные амбиции. Я постепенно выхожу на зарубежный рынок. И, помимо того, что это важно для меня самой, я мечтаю принести пользу своей стране. Например, в проекте, о котором я вам рассказывала, в конце каждой серии звучит музыка, которая придает истории определенное настроение. И мне позвонили продюсеры и сказали, что хотят использовать украинскую музыку, которую я могла бы порекомендовать. Это вроде бы мелочь, но теперь эту музыку услышит очень много людей.

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– Вы уже выбрали композицию?

– Да, выбрала, но все же хотела бы, чтобы замысел удалось воплотить в жизнь и выбор окончательно подтвердили. Тогда будет смысл об этом говорить. Это украинская поэзия, положенная на музыку и исполненная украинскими актерами и музыкантами, которых я очень люблю. Речь идет об ансамбле DakhTrio, который зародился в театре "Дах". Для меня это, пожалуй, одна из самых глубоких работ на стыке украинской музыки и поэзии. Я хочу быть носительницей определенной идеи, создавать что-то ценное. Мне важно, чтобы искусство не только дарило эмоции, но и имело смысл, говорило о том, что болит и волнует нас сегодня.

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Наверное, именно поэтому для меня так важны и кинопроекты, в которых я сейчас участвую. Режиссер Марися Никитюк сейчас работает над двумя проектами: полнометражным фильмом "Ной" об операции в Бахмуте и сериалом "Ротация", в котором будут задействованы непосредственно военные. Мы с Денисом играем главные роли в сериале, который сейчас находится на этапе подготовки. Этот проект мне особенно небезразличен, он основан на реальных историях военных. Тизер мы снимали небольшой командой вместе с побратимами в Изюме. Среди актеров, которых также планируют привлечь к сериалу, – Мария Стопник и Настя Пустовит.

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– Многие люди во время войны говорят, что сейчас не время рожать детей. Как вы к этому относитесь?

– Я считаю, что это время наступает независимо от нас. И главное – не упустить момент, когда душа уже просится в мир. Как-то я услышала замечательную мысль: все наши друзья и близкие, которые родились в это время, появились на свет потому, что их родители в свое время решились на это решение. Если бы кто-то из них решил, что сейчас не время, возможно, кого-то из моих друзей просто не было бы. Я хотела бы прислушиваться к времени. Не могу сказать, что у меня это всегда получается, но надеюсь, что постепенно учусь.

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