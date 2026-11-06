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Умерла заслуженная артистка Украины, слава о которой гремела далеко за рубежом

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read1 мин
204
Умерла заслуженная артистка Украины, слава о которой гремела далеко за рубежом
Умерла заслуженная артистка Украины Ольга Черсак

4 ноября в возрасте 64 лет ушла из жизни заслуженная артистка Украины и участница группы "Росинка" Ольга Черсак. Большую часть своей жизни она посвятила музыке, а также преданно передавала профессиональные знания молодежи, работая доцентом кафедры методики музыкального воспитания и дирижирования Учебно-научного института искусств Карпатского национального университета имени Василия Стефаника.

Трагическую новость сообщили на официальном сайте учебного заведения. О причинах смерти Ольги Черсак там решили публично не говорить.

Умерла заслуженная артистка Украины, слава о которой гремела далеко за рубежом

Ольга Черсак ушла из жизни в 64 года. Источник: facebook.com/olga.chersak

"Более четырех десятилетий ее жизнь была неразрывно связана с университетом, музыкой и педагогикой. Она была не только талантливой исполнительницей, но и мудрой наставницей, которая передавала студентам профессиональный опыт, любовь к искусству и понимание подлинной ценности украинской песни", – говорится в сообщении.

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Ольга Николаевна Черсак родилась 22 мая 1962 года в селе Иванков на Тернопольщине. С самого детства родители прививали артистке любовь к Богу, родной земле и украинской песне, и именно эти ценности она несла с собой на протяжении жизни.

Работать в Карпатском национальном университете им. Василия Стефаника Черсак начала с 1986 года, а в 2018-м получила должность доцента. Преподавательскую деятельность артистка сочетала с духовным служением. До последних дней жизни она пела в составе Митрополичьего камерного хора "Кредо" Архикафедрального и Митрополичьего собора Воскресения Христова УГКЦ в Ивано-Франковске.

Умерла заслуженная артистка Украины, слава о которой гремела далеко за рубежом

Большую часть жизни артистка посвятила музыке. Источник: facebook.com/olga.chersak

В творческой биографии Ольги Черсак особое место занимал вокальный ансамбль "Росинка". В коллектив она влилась еще в студенческие годы и в общей сложности отдала ему 44 года жизни. Слава о творчестве "Росинки" гремела не только в Украине, но и далеко за ее пределами.

При участии Ольги Черсак были сделаны многочисленные архивные записи на украинских телевизионных студиях и радиокомпаниях, созданы телефильмы и выпущены музыкальные альбомы. Артистка становилась звездой многих государственных и правительственных концертов.

Прощание с Ольгой Черсак состоялось 5 ноября в Доме скорби. Участницу "Росинки" похоронили в родном селе Иванков на Тернопольщине.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что внезапно умерла певица и администратор Львовской филармонии Иванна Ткачик.

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