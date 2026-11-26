В возрасте 87 лет умерла легендарная немецкая супермодель Вера фон Лендорф, известная под псевдонимом Верушка. Она была одной из самых ярких звезд моды 1960-х, 13 раз появлялась на обложке американского Vogue и стала музой фотографов Ричарда Аведона, который называл ее "самой красивой женщиной в мире", Ирвинга Пенна и Хельмута Ньютона.

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Ее необычная внешность и способность превращать собственное тело в произведение искусства помогли еще в 60-е изменить представление о профессии модели. О смерти Верушки 25 ноября сообщила The New York Times. Супермодель ушла из жизни в собственном доме в Берлине (Германия) в окружении родных и друзей.

При росте 195 см она буквально возвышалась над коллегами, а ее длинные конечности и умение принимать необычные позы давали фотографам простор для смелых экспериментов, что было новшеством для модельной индустрии тех времен. По данным источника, на пике популярности она получала до 10 тысяч долларов за день работы и была одной из самых высокооплачиваемых моделей мира.

Особое место в ее карьере занимало сотрудничество с фотографом Ричардом Аведоном. Он настолько восхищался ее внешностью и артистизмом, что однажды заявил: "Есть подражательницы Софи Лорен, но они не так умелы, а каждое десятилетие открывают новую Гарбо, но есть и всегда будет только одна Верушка".

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У модели также были близкие творческие отношения с тогдашним главным редактором американского Vogue Дианой Вриланд. Верушка не просто позировала перед камерой, но и сама предлагала концепции фотосессий, которые впоследствии воплощали на страницах журнала.

Не менее необычными были ее эксперименты с художниками. В частности, сюрреалист Сальвадор Дали покрывал тело модели кремом для бритья, превращая ее в "живую скульптуру". В других фотопроектах Верушка появлялась обнаженной, с расписанным красками телом или в причудливых конструкциях из проволоки. Она воспринимала работу модели как разновидность актерства и художественного самовыражения.

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"Я трансформирую себя. Мое тело – это мой инструмент, и с ним я работаю", – объясняла она в интервью The New York Times в 1996 году.

Мировую известность ей принесла не только мода. В 1966 году Верушка сыграла саму себя в фильме итальянского режиссера Микеланджело Антониони "Фотоувеличение". Ее короткая сцена с фотографом, которого сыграл Дэвид Хеммингс, стала одной из самых известных в картине, а кадр с фотосессии вошел в число культовых образов кинематографа 1960-х.

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Однако за эффектной внешностью и успешной карьерой стояла непростая история. Верушка родилась 14 мая 1939 года в Кенигсберге, тогдашней Восточной Пруссии. Она происходила из аристократической семьи, а ее отец был участником заговора против Адольфа Гитлера в 1944 году. После провала покушения мужчину казнили, а его жену арестовали. Маленькую Веру вместе с сестрами отправили в концентрационный лагерь.

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После окончания Второй мировой войны семья потеряла поместье и некоторое время жила в лагерях для беженцев. Позже Вера поселилась в Гамбурге, а в 1959 году отправилась во Флоренцию изучать искусство. Именно там фотограф Уго Мулас заметил высокую девушку и предложил ей попробовать себя в модельном бизнесе.

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Сначала необычный рост мешал ей получить работу, однако позднее именно эта особенность стала ее визитной карточкой. К середине 1960-х Верушка уже работала с самыми известными фотографами мира, а ее снимки появлялись на сотнях обложек. По некоторым подсчетам, всего она украсила около 800 журнальных обложек.

Однако, в середине 1970-х модель решила оставить индустрию. Одной из причин стал конфликт с новым редактором американского Vogue Грейс Мирабеллой, которая настаивала, чтобы Верушка коротко подстригла волосы. Модель не захотела поступаться собственным видением образа и прекратила сотрудничество с журналом, а в 1975 году фактически завершила модельную карьеру.

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Однако она не оставила искусство, в частности боди-арт. Вместе с художником Гольгером Трюльшем Верушка создавала работы, в которых расписанное тело сливалось с окружающей средой: камнями, деревьями, стенами и другими поверхностями. Она также снималась в артхаусном кино и появилась в небольшой роли в фильме о Джеймсе Бонде "Казино Рояль" 2006 года.

Интересно, что в 1994 году она вернулась на подиум для Chanel, а позднее снималась для модных проектов Acne Studios.

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