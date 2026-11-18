На 79-м году жизни умер заслуженный деятель искусств Украины Остап Савчук. Значительную часть своей профессиональной деятельности он посвятил развитию культуры Буковины, которую представлял далеко за рубежом, а также передавал профессиональные знания следующим поколениям.

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О смерти Остапа Савчука сообщили на странице в Facebook Управления культуры Черновицкой областной государственной администрации. Там подчеркнули, что он стал примером преданного служения искусству нашей Родины.

"Остап Васильевич Савчук оставил после себя не только весомое художественное наследие, но и добрую память о себе как о талантливом деятеле искусства, мудром организаторе, патриоте Украины и человеке, который искренне радел за развитие национальной культуры. Его жизнь и творчество стали примером преданного служения украинскому искусству, а имя навсегда останется вписанным в историю культурной жизни Буковины", – говорится в сообщении.

Остап Савчук родился 24 февраля 1947 года в Кицмане Черновицкой области. Деятель искусств окончил местную детскую музыкальную школу, а высшее образование получил в Черновицком государственном музыкальном училище и Киевском государственном институте культуры имени О. Корнейчука.

Трудовую деятельность Савчук начал в 1960-х. Он работал преподавателем народных инструментов в Черновицкой детской музыкальной школе, затем стал методистом-дирижером областного Дома художественной самодеятельности профсоюзов. С 1976 по 1987 годы деятель искусств занимал должность директора Дворца культуры Черновицкого производственного объединения "Восход". Позже Остап Савчук возглавлял управление культуры Черновицкой областной государственной администрации, а затем стал художественным руководителем филармонии.

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В свое время деятель искусств играл в ансамбле скрипачей вместе с легендарным Владимиром Ивасюком, оркестрах народных и духовых инструментов. Остап Савчук создавал сценарии для многочисленных концертов и творческих вечеров. Кроме того, он был организатором творческих отчетов мастеров и художественных коллективов Черновицкой области на сцене Национального Дворца искусств "Украина".

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В центре внимания деятеля искусств всегда была культура Буковины. Он представлял ее в Украине, Молдове, Польше, Румынии, России и Венгрии. За значительный вклад в развитие культурной среды Остап Савчук был удостоен почетных наград, среди которых орден Дружбы народов, орден "За заслуги" III степени, областная литературно-художественная премия имени Сидора Воробкевича, медаль "Будівничий України" Всеукраинского общества "Просвіта" имени Тараса Шевченко и другие.

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