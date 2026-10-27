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Умер известный украинский актер Юрий Якуша, который снимался с Зеленским и основал театр. Фото

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read1 мин
5,4 т.
Умер известный украинский актер Юрий Якуша, который снимался с Зеленским и основал театр. Фото
Юрий Якуша ушел из жизни

В возрасте 51 года ушел из жизни украинский актер Юрий Якуша. Он оставил след в отечественном культурном пространстве, сыграв десятки ролей на сцене и в кино, а также был одним из соучредителей Киевского академического театра на Печерске.

Трагическую новость сообщили коллеги артиста на платформе Facebook. Пока они не раскрыли причины отхода Юрия Якуши в вечность.

Умер известный украинский актер Юрий Якуша, который снимался с Зеленским и основал театр. Фото

Умер актер Юрий Якуша. Источник: Скриншот

"Юрий был необычайно талантливым, начитанным актером. А еще – человеком, который с полной серьезностью мог рассказывать самые смешные вещи. С ним связано множество курьезных историй. Он участвовал в знаковых спектаклях, которые навсегда остаются частью нашей общей истории. Нам больно прощаться с человеком, который был частью нашей жизни, нашей юности и нашей истории", – говорится в публикации.

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Прощание с Юрием Якушей состоится в помещении Театра на Печерске по адресу улица Малая Шияновская, 5. Дату и время траурной церемонии объявят позже.

Умер известный украинский актер Юрий Якуша, который снимался с Зеленским и основал театр. Фото

Сердце артиста остановилось в 51 год. Источник: facebook.com/TheatrePechersk

Что известно об актере

Юрий Якуша родился 6 января 1975 года. Высшее образование он получил в Киевском государственном институте театрального искусства им. И. К. Карпенко-Карого в 1999-м, после чего погрузился в профессиональную деятельность. Под руководством Александра Крыжановского Якуша вместе с одногруппниками основал Театр на Печерске. Он неоднократно выходил на сцену учреждения культуры, исполняя роли в спектаклях "Человек из Ламанчи", "Остров нашей Любви и Надежды", "Арлекино", "Ионыч" и других.

Умер известный украинский актер Юрий Якуша, который снимался с Зеленским и основал театр. Фото

Якуша был одним из основателей Театра на Подоле. Источник: facebook.com/ykusha

Позже Юрий Якуша присоединился к актерскому составу Киевского академического театра юного зрителя на Липках. Здесь среди его работ было участие в постановках "Вишневый сад", "Поллианна", "Ромео и Джульетта", "Двенадцать месяцев", "Приключения Тома Сойера" и других.

С 2001 года артист начал сниматься в кинопроектах, среди которых "За двумя зайцами", "Возвращение Мухтара", "Враг номер один" и "Село на миллион". Одной из самых ярких его ролей был министр инфраструктуры Сергей Павлович в комедийном политическом сериале "Слуга народа", где главной звездой стал Владимир Зеленский.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что от тяжелой болезни умер народный артист и звезда "Вечеров на хуторе близ Диканьки" Федор Стригун.

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